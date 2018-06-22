ДО МАТЧА

Победа хорватов над Аргентиной (3:0) подарила Исландии и Нигерии шанс на плей-офф, а значит не самая приметная вывеска второго матча девятого игрового дня ЧМ-2018 стала чуть интереснее. Победа европейцев с большой долей вероятности выводила бы их в 1/8 финала (если ничья с немотивированной Хорватией), а вот триумф африканцев в первую очередь помог бы им психологически, ведь что может быть лучше перед матчем с ужасно скучной Аргентиной, как победа над всеми обожаемой Исландией?

Если рассуждать о персонах, нигерийский состав будет покруче: лидеры из АПЛ, часть футболистов – из лиги 1 и чемпионата России. Исландцы в этом отношении андердоги – кто-то из чемпионшипа, кто-то из РФПЛ, а кто-то в скандинавских лигах. Но командным духом Исландия поразила всех на Евро-2016, и готова сейчас готова поразить еще раз.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Матч начался со стандарта. На 4-й минуте исландцы могли открыть счет. Чуть левее центра ворот под перекладину хлестко пробил Гюльфи Сигурдссон. Но как хорош был Френсис Узохо, отразивший мяч на угловой. Далее – лидерство Исландии по заработанным фолам, территориальное преимущество и чуть более высокие скорости. Но все это не дало результата: уж больно хорош был нигериский автобус.

Футболисты часто спорили с арбитром, колотили друг друга по ногам и окунули фанатов в скуку. Нудный и скупой футбол, минимум подходов и практически никаких реальных моментов забить. По сравнению со вчерашним игровым днем, за действиями команд наблюдать особо сильно не хотелось. Освежил публику на 41-й минуте Биркир Бьярнарсон, простреливший справа в штрафную. Но его партнеры уже пролетели мимо мяча и никак не могли замкнуть передачу.

Дебютную 45-минутку исландцы закончили бодро. Несколько стандартов европейцев совершенно спокойно могли увенчаться голами, но не хватило удачи. Штрафные вообще – главные герои матча, но в целом тайм выдался скучным, тягучим и несмотрибильным.

ВТОРОЙ ТАЙМ

То ли дело второй тайм! Практически сразу после перерыва нигерийцы взяли в свои ноги инициативу и забили! В контратаке африканцы, благодаря скорости и легкости, замечательно воспользовались дырой на левом фланге соперника. Туда на 50-й минуте влетел Виктор Мозес, прострелил в штрафную площадь и Ахмед Муса мастерски обработал мяч, явно шедший не на него. Рагнар Сигурдссон по инерции пролетел мимо и вторым касанием от экс-армеец мощно отправил мяч в ворота оппонента. Затем защитника «Ростова» пришлось заменить из-за обильного кровотечения после рассечения головы, которое ему в после голевого удара нанес Муса.

После пропущенного гола исландцы постепенно потерялись, количество брака зашкаливало, а у чужих ворот ничего не получалось. Но к 65-й минуте команда ожила, встрепенулась и вернулась в игру. Футбол на встречных подарил Исландии разочарование, а Нигерии – триумф! Сначала на 74-й минуте Муса дальним ударом попал в перекладину, а спустя минуту с левого фланга ворвался в штрафную с левого фланга, обошел вратаря и после паузы хладнокровной пробил в «девятку» пустых ворот. Бенефис Ахмеда!

И Нигерия поплыла. Свежий защитник Тайронн Эбюхи срубил на углу штрафной Альфреда Финнбогасона, и рефери Мюттью Конгер показал на точку, после подкрепив свое решение просмотров видеоповтора. Но Сигурдссон пробил выше ворот, окончательно похоронив шансы своей команды на ничью. Даже несмотря на добавленные к основному времени шесть минут. Но при всем этом шансы на плей-офф у авторов «Ху!» еще сохраняются.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Промах Сигурдссона с пенальти. Попади Гюльфи в ворота, и было бы у Исландии еще 10 минут, чтобы сравнять счет против расслабившейся от успеха Нигерией. Но нервы сдают и у таких крепких парней.

НИГЕРИЯ – ИСЛАНДИЯ – 2:0 (0:0)

Голы: Муса, 49 – 1:0. Муса, 75 – 2:0.

Нигерия: Узохо, Омеруо, Троост-Эконг, Балогун, Мозес, Этебо (Ивоби, 90+1), Оби Микел, Ндиди, Идову (Эбюэхи, 46), Муса, Ихеаначо (Игало, 85). Тренер Рор.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон (Ингасон, 65), Магнуссон, Гисласон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Г. Сигурдссон, Бьярнарсон, Бодварссон (Сигурдарссон, 71), Финнбогасон. Тренер Хадльгримссон.

Предупреждения: Идову, 44.

Нереализованный пенальти: Г. Сигурдссон, 83 (мимо).

Судьи: Конгер, Лунт (оба – Новая Зеландия), Макасини (Тонга), Монтеро (Коста-Рика).

22 июня. 18.00. Волгоград. +32, солнечно. «Волгоград Арена». 40 904 зрителя (вместимость 45 568).

СТАТИСТИКА

Удары 16-10. В створ 4-3. Штанги 1-0. Угловые 6-5. Офсайды 1-0. Фолы 9-10. Владение мячом 58-42.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

НИГЕРИЯ

Узохо 6,0

Омеруо 5,5

Троост-Эконг 6,0

Балогун 6,0

Мозес 6,5

Этебо 6,0

(Ивоби) б/о

Оби Микел 5,5

Ндиди 5,5

Идову 5,0

(Эбюэхи) б/о

Муса 7,0

Ихеаначо 5,0

(Игало) б/о

ИСЛАНДИЯ

Халльдоурссон 5,0

Севарссон 5,5

Арнасон 5,0

Р. Сигурдссон 5,5

(Ингасон) б/о

Магнуссон 5,5

Гисласон 5,0

Гуннарссон 5,0

(Скуласон) б/о

Г. Сигурдссон 4,5

Бьярнарсон 5,0

Бодварссон 5,0

(Сигурдарссон) б/о

Финнбогасон 4,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Муса – 7,0. Был заряжен забить с первых минут матча. Выделялся даже в первом, очень слабом для нигерийцев, первом тайме, а во втором и вовсе выдал сольный бенефис, забив два гола-красавца. Мог записать на свой счет и хет-трик, но в одном из эпизодов попал в перекладину.

Мозес – 6,5. Много брал игру на себя и здорово взаимодействовал с Мусой, активно действуя по всей бровке. В первом голевом эпизоде мастерски прошел по флангу и сделал зрячую передачу на форварда.

Этебо – 6,0. Был мобилен, активен и надежен, выжигая середину поля. И если в первом тайме исландцам на скорости удавалось пройти центр поля, то после перерыва без труда пройти Этебо им не удавалось.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Рор – 6,0. Сделал ставку на атакующий футбол, но поначалу утаил от своих футболистов, как именно он хочет взломать исландскую оборону. В перерыве он раскрыл им сакральное знание и заменил выпавшего из игры Идову. Вторые 45 минут его подопечные провели вдохновленно и целеустремленно и нанесли более 15 ударов.

Хадльгримссон – 5,0. Все с точностью до наоборот. В первом тайме исландцев не беспокоило отсутствие у них мяча, поскольку они больше шороху наводили в резких контратаках, но после перерыва контригра исчезла, а судорожные замены не смогли привести команду в чувство.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Муса !

Ахмед сам поучаствовал в отборе на чужой половине поля и сразу помчался забивать. Мяч оказался на правом фланге у Мозеса, который сделал рывок и точную передачу в центр штрафной, где Муса первым касанием подбросил мяч, чем дезориентировал защитника, а вторым воткнул его в сетку.

Муса !

Форвард классно на скорости ворвался с мячом в штрафную, обогнул оппонента и выскочил один на один с вратарем, после чего уложил его на газон и беспрепятственно отправил мяч в ворота.