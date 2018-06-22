В Волгограде развернулся прямо-таки сюжет из достопамятного «Хоттабыча». В первом тайме со значительным преимуществом играла одна команда, а другая при сем лишь присутствовала. Но в тайме втором та, что прежде доминировала, практически исчезла с газона. В «Хоттабыче» 11 человек заболели корью, здесь - превратились в тени самих себя…

Признаться, я почувствовал недоброе сразу, еще при исполнении гимнов. На бледных лицах исландских игроков читалось не внимание торжественной музыке, зовущей викингов в бой, а тревога: как мы это выдержим-переживем?

Первый тайм они выдержали. Сборная Исландии показала себя командой определенно более сильной и слаженной. Нигерия только подстраивалась как могла. Гол в ворота африканцев казался вопросом времени.

Но потом соперники ушли на перерыв – и где-то на пути с поля в раздевалку, а потом обратно могучие викинги сварились окончательно. Дальше у них уже просто ноги заплетались…

Даже странно, что ступором исландцев воспользовался в нигерийском составе только наш хороший знакомый Ахмед Муса. Можно сказать, воспитанник ЦСКА и лично Леонида Слуцкого. В двух его голах была ощутима полученная в наших краях выучка – и в технике исполнения (эпизод первый)¸и в проявленной выдержке (эпизод второй). Другие потомки футбольных богатырей из Африки, поразивших мир в 90-егоды мощью и своеобычием приемов, даже против соперника-тени ничем не отличились.

Если честно, - на душе неприятный осадок. Назначение на почти еще дневное время в сорокаградусную жару не какого-то иного матча, а именно этого с «говорящим» названием Нигерия – Исландия (что означает, не забудем, ледяной остров…) – сие слишком похоже на злую шутку по отношению к северянам. И было очевидно, что вмешательство климатических условий резко исказило соотношение сил.

Исландия-то - не такой уж футбольный «малыш», каким его считает основная аудитория чемпионата мира. В отборочной группе эта команда опередила, на секундочку, ту самую Хорватию, которая накануне разнесла Аргентину и теперь считается одним из главных претендентов на чемпионство. И беда Исландии исключительно в том, что в ее багаже совсем нет опыта участия в ЧМ, а климатические условия Евро-2016 были, если не подводит память, более щадящими. И 38 градусов в Волгограде просто застали викингов врасплох.

Солнечная атака на Исландию сыграла на руку Месси и компании. Теперь у Аргентины появился шанс выбраться-таки в плей-офф, обыграв в последнем туре Нигерию. Но смотрите, какая здесь тонкость в раскладах. Исландии осталось сыграть с Хорватией, уже в плей-офф вышедшей. И никто балканцам не запретит выпустить на игру второй состав и не особо усердствовать. И если хорватский резерв уступит исландцам с той же разницей мячей, с какой Аргентина выиграет у Нигерии – то в плей-офф окажутся… исландцы!

Впрочем, им вновь придется играть в жарком месте – Ростове. Но хотя бы уже не с африканцами.