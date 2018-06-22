Сербия проиграла Швейцарии на фоне многочисленных политических провокаций, как со стороны своих фанатов, так и со стороны игроков соперникa.

Если по бесплатному поезду, отправлявшемуся в Сочи за день до старта ЧМ-2018, очень сложно было понять, на какую игру направляются его пассажиры, то состав, отправившийся в северо-западном направлении с Белорусского вокзала 21 июня, будто кричал: «Я еду на игру сборной Сербии» - в Калининград.

Поезд едва успел пересечь границу Москвы, проходящую по МКАДу, как вагон-ресторан был уже полон посетителей в бело-сине-красных цветах. Да, именно в таком порядке – в порядке флага Сербии, который похож на перевернутый российский стяг. Причем, с сербскими знаменами в баре выпивали далеко не одни сербы Наоборот, их было меньшинство. Остальные были русскими. Это не удивительно, ведь Россию с Сербией объединяют крепкие братские чувства, которые в футбольном контексте становятся только крепче.

Ближе к Смоленской области, когда запасы пива в ресторане заметно подиссякли, из вагона начало доноситься слаженно скандирование: «Косово – Сербия!» - традиционный лозунг сербских фанатов, в котором их поддерживают их российские собратья. Еще через час тот же лозунг горланил подвыпивший аргентинец.

Когда запасы пива были уже совсем на исходе, до вагона-ресторана долетела новость – сборная Хорватии разгромила Аргентину со счетом 3:0. Российская часть тусовки восприняла весть с энтузиазмом, что вызвало негодование у сербов, находящихся в хорватами в мягко говоря натянутых отношениях. Едва не дошло до драки. Вовремя подоспел ОМОН, который не дал братским народам покромсать друг друга на лоскуты. Вскоре объявили о том, что поезд приближается к литовской границе и отправили бело-сине-красных вместе с красно-сине-белыми по своим купе.

Ночь выдалась непростой – четыре побудки для прохождения пограничных формальностей. Вот первая половина следующего дня в Калининграде и показалась зловеще тихой. Фан-зона во время первого матча дня между сборными Бразилии и Коста-Рики практически пустовала. Остатки энтузиастов разогнал ливень, накрывший бывший Кенигсберг.

Однако уже к игре Исландии с Нигерией выскочило солнце и народ стал подтягиваться. Швейцарцы в ярких красных костюмах оккупировали пивной «островок», не подпуская сербов даже к столам. Сербских же болельщиков идентифицировать было крайне сложно. Они все поголовно считают себя «ультрас» и не привыкли носить цвета национальной команды. Большинство из них были одеты повседневно – в стиле кэжуал.

Все это время полиция в фан-зоне ожидала каких-то провокаций, ведь в составе сборной Швейцарии играют сразу несколько этнических косоваров, с которыми у сербов – открытая вражда, ведь они считают Косово – частью своей страны. Однако швейцарцы вели себя аполитично, продолжая потреблять пенный напиток в больших количествах и горланить свои веселые песни. Ни одного флага Косово, которого так боялись организаторы ЧМ, не было видно.

Зато сербы политической толерантностью не отличались. Лозунг «Косово – Сербия!» выплеснулся на улицы Калининграда и многократно усилился, когда сербские фанаты начали свой традиционный «проход» до стадиона.

Катюша в исполнении сербской шизы pic.twitter.com/ElPuIsJLw8 — Степан Карпович (@s_karpovich) 22 июня 2018 г.

Многотысячная толпа заполнила улицы с перекрытым движением. Лозунги про Косово периодически сменялись громогласным: «Серби и Руси браћазаувек». То же самое было написано на огромном белом баннере. Рядом был баннер поменьше: «Мы русских одних не бросим. Привет из Сербии!»

Россия и Сербия - братья на века pic.twitter.com/6lI1eNGBCO — Степан Карпович (@s_karpovich) 22 июня 2018 г.

Проход швейцарцев на этом фоне выглядел крайне скромно: парни в красном просто шли, пели, немного прыгали, но такого разрывного эффекта, как многотысячное шествие сербов это не производило.

Серб саботирует проход швейцарцев pic.twitter.com/gtzf8Sjec0 — Степан Карпович (@s_karpovich) 22 июня 2018 г.

Несмотря на напряжение в воздухе, все старались вести себя крайне корректно. На слегка перебравшего швейцарца, который на манер «Косово – Сербия» кричал «Албания – Швейцария», никто старался не обращать внимания, хотя в другом случае с ним бы обязательно провели ликбез.

На стадионе, правда, все прошло уже не так гладко – один флаг Косово на «Калининград Арене» все же пронести удалось. Сделал это… футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири – косовар. Сине-желтый флаг был изображен у него на правой бутсе. По этой ноге он, кстати, частенько получал от и без того «перегретых» и мотивированных сербов.

Тут как бы... у Шакири на правой бутсе флаг Косово. Стадион его и без этой информации засвистывает pic.twitter.com/mTQpQ880pc — Степан Карпович (@s_karpovich) 22 июня 2018 г.

Еще одна провокация тоже прилетела со стороны футболистов сборной Швейцарии. После гола в ворота сборной Сербии он побежал праздновать гол к трибуне, руками изображая орла, изображенного на флаге Албании. Стоит ли говорить, что к Албании сербы тоже не испытывают нежных чувств.

Уверен, швейцарские болельщики болеют именно за это. pic.twitter.com/DHzAjZw9S7 — Tash Sarkisyan (@Tashevich) 22 июня 2018 г.

В итоге, вместо того, чтобы выполнить свое обещание, не оставить русских одних, сербы упустили три очка, позволив швейцарцам одержать первую волевую победу этого турнира, и заметно сократив свои перспективы на выход в 1/8 финала.