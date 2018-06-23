Швейцария – Сербия. Еще недавно эта вывеска не означала ничего кроме достаточно унылого зрелища, где одна достаточно сильная команда, получив преимущество в один гол над другой, очень средней, будет тянуть время всеми возможными способами.

Не так давно все изменилось. Сербы заметно сдали и уже не считаются в игре со Швейцарией такими уж безоговорочными фаворитами, а Швейцарцы наоборот – прибавили, в основном за счет футболистов с иностранным происхождением, в частности косовско-албанским.

В Сербии до сих пор считают Косово своей территорией. Россия, кстати, эту страну, которая уже участвует в отборочных играх в зоне УЕФА, тоже не признает. Людям с паспортом Косово вообще невозможно въехать на территорию России. Представьте, что происходит, когда на поле против Сербии в России выходит сразу несколько людей, считающих себя албанцами и косоварами, но выступающими за другое государство.

- Если Шакири так любит свое Косово, то почему он играет за Швейцарию? - бросил журналистам проходивший мимо них в перерыве Александр Митрович.

Птичка раздора, вылетит – не поймаешь

В итоге Шакири, на бутсах которого был изображен флаг Косово, забил гол и был признан лучшим футболистом встречи. Гол он отпраздновал, ладошками показав жест, похожий на птицу. Все тут же поняли, что он, как и его партнер по команде, этнический албанец Гранит Джака, изображали орла, красующегося на флаге Албании. Все это было воспринято, как политическая провокация против Сербии и тысяч сербских фанатов, которые в этот день собрались на трибунах в Калининграде.

Став же игроком матча Шакири был вынужден прийти на пресс-конференцию к журналистам, чтобы ответит на вопросы. Первый вопрос, естественно, касался его празднования гола.

- Мы все видели, как вы праздновали гол – сняли футболку, а потом показали руками птицу – орла, кажется. Правильно? для вас этот гол был так важен?

- Я об этом не буду говорить. В футболе всегда возобладают эмоции. Вы все видели, что я сделал. Я просто был очень рад, что мне удалось забить – не больше. Больше здесь говорить не о чем, - ответил Джердан.

В микст-зоне, где можно более развернуто пообщаться с футболистами, допрос Шакири продолжился:

- Как вам атмосфера на стадионе? Когда вы принимали мяч, вас освистывали. Это злило?

- Конечно, болельщики свистели. Мы знали, что они так будут делать. Но мы оставались спокойными, обе команды. В итоге все прошло нормально. Никакого особого настроя на игру с Сербией у меня не было, слукавил Шакири, настрой которого был виден невооруженным взглядом даже последних рядов трибун за воротами.

- У вас с Митровичем случилась перепалка, а потом вы еще общались в перерыве…

- Да, Митрович что-то говорил мне, но я не понял, что он пытался мне сказать. Может, он говорил по-сербски. Я ему сазу сказал, чтобы он успокоился. Я знаю его еще по играм в Англии – все нормально.

Вынуждены были отвечать на вопросы о жестах Шакири и Джаки и главные тренеры команд-участниц матча.

- Мне здесь нечего комментировать. Эти вопросы меня не касаются. я человек футбола. Мне нечего сказать по этому поводу, - резко заявил наставник сборной Сербии Младен Крстаич.

Владимир Петкович был более словоохотлив, но менее конкретен – старался отделаться общими фразами:

- Мы не должны смешивать политику и спорт. Мы должны дистанцироваться от всего этого. Мы живем здесь в отличной футбольной атмосфере. Главное, что мы находимся в окружении футбольного праздника, - попытался уйти от прямого ответа на поставленный вопрос гражданин Хорватии, Боснии и Швейцарии.

Вопрос был перефразирован и задан снова:

- Вы подливаете масла в огонь. Здесь возникают эмоции, которые связаны с политическими моментами. Но мы должны и на поле и за пределами поля уважать друг друга и воспринимать спорт, как нечто красивое. Спорт – это то, что объединяет людей. Имейте это в виду, - уже более раздраженно и даже с некоторым вызовом ответил Петкович.

Сербские журналисты спросили, английские спросили. Настало время и российским коллегам проявить себя – Петковича заставили в третий раз отвечать на вопрос о политике в футболе:

- Футбол вне политики – это не только мое мнение, это мнение нашей ассоциации футбола, моей страны, всего футбольного мира. Это должно стать главенствующим принципом. Нам такое не нужно в футболе. Такие проблемы возникали у нас и раньше и раньше мы откровенно. Не думаю, что сейчас мы должны говорить об этом и заострять на этом внимание. Это, кстати, касается не только игрового поля, но и того, что происходит за его пределами, - намекнул тренер на то, что журналисты тоже в ответе за то, что происходит.

Хотелось, конечно, поговорить и с четвертым участником скандала – Гранитом Джакой, который также изобразил орла, забив гол. Он, к сожалению, прошел мимо журналистов молча и не останавливаясь. Позже выяснилось, почему он это сделал. Сразу несколько человек в социальных сетях рассказали о ом, что во время матча Джака, поворачиваясь к трибунам, кричал «Косово!» - провоцировал сербских фанатов на что-то ужасное, даже не думая о последствиях.

Нам же интересно, какие действия по отношению к такому поведению швейцарских футболистов предпримет ФИФА, у которой штаб-квартира находится как раз в Швейцарии, во главе которой стоит как раз швейцарец?

Судьи кто?

Одним скандалом матч не ограничился. После игры сербская Футбольная федерация вознамерилась подать жалобу на немецкого арбитра Феликса Брыха, который при счете 1:1 не дал в ворота Швейцарии очевидный пенальти.

- Я не могу обсуждать решения судьи. Для этого у нас есть вы – журналисты. вы можете делать подобные заявления, - заявил после игры тренер сборной Сербии Крстаич.

Спросили про момент, в котором двое швейцарцев буквально повисли на Митровиче и тренера сборной Швейцарии:

- Я думаю, что арбитр был непредвзят, потому что он судил два нейтральных для него государства, - на чистом немецком языке ответил Владимир Петкович.

Чуть позже, видимо, чтобы не подставлять своего главного тренера, с заявлением выступил вице-президент Футбольной федерации Сербии и экс-звезда этой сборной Саво Милошевич:

- Не понимаю, зачем нам вообще система VAR. У нас это уже второй случай, когда систему надо использовать, но она не работает, Первый случай произошел во время матча с Коста-Рикой, второй – сегодня. Но к системе VAR никто не обращался. Зачем ее вообще вводили. Или эта система работает для отдельных команд, не для всех. Нам должны были дать два пенальти на Митровиче в двух матча. Может арбитр не видел эпизода, но ему на помощь должна была прийти система VAR. Интеесно6 чем эти парни там вообще занимаются? Мне кажется, что мы ввели система VAR для того, чтобы над арбитром были люди, которые укажут ему на ошибку. Может надо ввести еще четыре человека, которые будут следить за ними? Но тогда в итоге сто человек будут контролировать то, что мы видим и без них. Я видел эпизод с Неймаром. Но это – Бразилия. А мы – Сербия. На нас всем наплевать. Я никого ни в чем не обвиняю. Нам просто обидно. м выкладываемся и отдаем всех себя… Это чемпионат мира. Для нас сложно даже просто попасть сюда. И когда здесь творится такое…