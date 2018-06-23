Да-да, не удивляйтесь.

Теневой фаворит

Одна из многочисленных интриг чемпионат мира в России – сможет ли Бельгия сделать шаг вперед и, наконец, сорвать с себя ярлык главных флопперов футбольной Европы. У них выросло отличное поколение игроков во главе с Ромелу Лукаку, Эденом Азаром и Тибо Куртуа, но не было тренера.

Надежды на Марка Вильмотса не оправдались. Он уверенно выводил бельгийцев на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 и точно также уверенно сливался в четвертьфинале. В Бразилии его команду перетерла пресная Аргентина, а во Франции тремя панчами ушатал бодрый Уэльс.

После этого сомнений не осталось. Вильмотс официально пополнил списки физруков, а сборную Бельгии возглавил Роберто Мартинес. О его работе в «Эвертоне» доводилось слышать совершенно полярные мнения. Испанец выдал ударный стартовый сезон, в котором побил несколько клубных рекордов и вывел «Ирисок» в еврокубки, но потом дважды финишировал 11-м.

Руководство бельгийской футбольной ассоциации это не смутило. Мартинесу дали полную свободу в том, что касается определения состава и других важных аспектов жизни сборной, в то время как того же Вильмотса жестко инструктировали и корректировали некоторые его решения.

Под руководством испанца Бельгия не заметила соперников в отборе на ЧМ (их просто не было) и приехала в Россию в статусе теневого фаворита. Уже не в первый раз, но сейчас это звание вполне оправдано. И вот почему.

Сыгранный состав и эффективная схема

С первых дней в сборной Мартинес использует расстановку 3-4-3, в которой Азар и Дрис Мертенс могут играть как десяток, так и крайних форвардов. Вильмотс же катал стандартные 4-2-3-1 и вообще не парился о том, чтобы раскрыть лучшие качества игроков. Мертенс у него сидел на лавке, а Кевин Де Брюйне играл на краю, откуда не мог конструировать атаки.

Бельгия была удивительно техничной и мощной командой, но, в то же время, абсолютно безмозглой. Азар тупо носился по флангу, пытаясь обыграть вообще всех, Лукаку толкался в штрафной, Раджа Наингголан резал и кромсал все живое в центре поля, но никто из них не понимал - зачем все это делается.

У Мартинеса каждый игрок на поле занимается тем, что лучше всего умеет. Испанец собрал трех сильнейших центральных защитников страны в одно сочетание, ничего не боясь, зарядил на левую бровку Янника Феррейру Карраско, ведь его всегда подстрахует Ян Вертонген, адаптировал для сборной идею Хосепа Гвардиолы, который использует Де Брюйне в роли глубинного плеймейкера, и предоставил простор для Азара и Мертенса.

Да из-за этого из состава выпал Наингголан, но это логично. Во-первых, его функционал просто не востребован в игре Мартинеса, во-вторых, испанцу не нужны в команде сумасшедшие.

Проблемы у фаворитов

Вы уже посмотрели матчи Бразилии, Германии, Испании и Франции. Вам понравилось? Вот и мне не очень. Команда Тите внезапно стала очень зависима от настроения Неймара, который на этом турнире плакал чаще, чем забивал голы. Йоахим Лев, кажется, исчерпал все тактические идеи и пошел на второй круг, Дидье Дешам думает, что все нормально, но вылетит в четвертьфинале, а Фернандо Йерро пришел в сборную за день до старта ЧМ и слишком верит в Иско.

Бельгийцы на фоне фаворитов смотрятся легко и свежо. В игре команды Мартинеса нет ни намека на кризис идей, она просто круто играет в футбол. Скажете, что Панама и Тунис – не самая репрезентативная выборка? Что ж, вы правы. Но ждать осталось недолго – скоро Бельгия нокаутирует Англию, изящно поиграв мускулами атаки.

Эта сборная в расцвете

Четыре года назад Бельгия была слишком молода, а во Франции слишком бестолкова. Сейчас почти все игроки этой команды либо находятся на карьерном пике, либо близки к нему. У нее достаточно опыта, чтобы не допускать глупых ошибок в плей-офф, и достаточно зла, чтобы не только уничтожать соперников проникающими передачами и скоростными атаками, а еще и стелиться в подкатах шипами вперед. Раньше так делал только Наингголан, теперь жесткость на максималки выкручивают даже Азар с Мертенсом.

Кажется, что самим игрокам надоело быть лузерами и проглатывать насмешки конкурентов. Сейчас их победы выглядят словно акт устрашения. Англия мучилась с Тунисом 95 минут и спаслась от позора только благодаря гениальности Харри Кейна. Бельгийцы загрузили им трешку уже в первом тайме, а потом забили еще. Лукаку и Азар будто бы говорят англичанам: «Ребята, вы следующие!».