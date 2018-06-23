Сборная Бельгии великолепно провела матч против Туниса (5:2), единственный мяч пропустив из очевидного офсайда. Азар и Лукаку забили по два.

ДО МАТЧА

От этой встречи изначально ждали яркости, событийности и множества голов. Разгромная победа над Панамой (3:0) при не особо впечатляющей игре дала бельгийцам необходимый эмоциональный заряд и уверенность в своем будущем, ведь три очка с Тунисом практически гарантируют им выход в плей-офф. Тунису, напротив, после обидного поражения от Англии (1:2) в самой концовке очки терять нельзя.

Обе команды выбрали агрессивные атакующие схемы с использованием троих нападающих. Роберто Мартинес предложил оппоненту привычные уже 3-4-3 с Эденом Азаром, Ромелу Лукаку и Дрисом Мертенсом на передней линии, Набиль Маалул ответил менее рискованной 4-3-3. Правда, этим он обрек подопечных биться в центре поля в меньшинстве. Здесь у «красных дьяволов» было абсолютное преимущество, что и предопределило исход игры.

ПЕРЫЙ ТАЙМ

Европейцы с первых минут принялись подтверждать статус фаворита и уже к 16-й минуте вели с разницей в два мяча. Правда, пенальти, с которого Эден Азар открыл счет (он же его и заработал), был в определенной степени сомнительным. Даже несколько повторов не дают однозначного ответа, был ли фол против бельгийца в пределах штрафной или за ее линией. Арбитр из США Джаир Марруфо взял помощь VAR и оставил первоначальное решение в силе.

Второй раз технологии поспособствовали результативности на 18-й минуте, когда Дилан Бронн сравнивал счет. Телевизионный повтор с проведенной виртуальной линией офсайда четко показал, что вне игры у тунисца при подаче со штрафного был, но почему-то даже просмотр видео не помог рефери принять правильное решение.

Всего через шесть минут после этого эпизода автор гола получил травму и был заменен. А за четыре минуты до свистка на перерыв Набиль Маалул лишился еще одного защитника – продолжить игру не смог Сиам Бен-Юссеф. На слаженности обороны изменения сыграли самым негативным образом, и еще в первом тайме Ромелу Лукаку оформил дубль.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва такого значительного преимущества у «красных дьяволов» уже не было, и все решило исполнительное мастерство Эдена Азара. Тунисцы тоже не мучились, а играли в футбол и регулярно напоминали о себе Тибо Куртуа. Правда, в большинстве случаев дальними ударами. Вратарь был очень надежен и большинство ударов накрыл с первого раза.

Бельгия, добившись преимущества, перешла на максимально вертикальную игру. С этой целью Мартинес выпустил вместо Лукаку Миши Батшуайи. Скоростной форвард здорово находил свободные зоны и пытался убежать один на один с вратарем. Однажды у него это даже получилось. Он решил повторить трюк Азара и обыграл вратаря, но его удар на линии ворот прервал защитник. Вообще форвард должен был делать по меньшей мере хет-трик, но ограничился одним забитым мячом.

Этот матч стал 27, рекордным, на нынешнем чемпионате мира, в котором зрители увидели хотя бы один гол. Предыдущим достижением были 26 матчей без нулевых ничьих на ЧМ-1954.

БЕЛЬГИЯ – ТУНИС – 5:2 (3:1)

Голы: Э. Азар, 7 – 1:0. Р. Лукаку, 16 – 2:0. Бронн, 18 – 2:1. Р. Лукаку, 45+3 – 3:1. Э. Азар, 51 – 4:1. Батшуайи, 90 – 5:1. Хазри, 90+3 – 5:2.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойата, Вертонген – Менье, де Брюйне, Витсель, Карраско – Мертенс (Тилеманс, 86), Р. Лукаку (Феллайни, 59), Э. Азар (Батшуайи, 68). Тренер Мартинес.

Тунис: Бен-Мустафа – Бронн (Наггез, 24), С. Бен-Юссеф (Бееналуан, 41), Мерья, Маалул – Кауи, Скири, Сасси (Слити, 60) – Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри. Тренер Маалул.

Предупреждения: Сасси, 14.

Судьи: Марруфо, Рокуэлл (оба – США), Сумба (Сальвадор), Кунья (Уругвай).

23 июня. 15.00. Москва. +28, солнечно. Стадион «Спартак». 44 190 зрителей (вместимость 45 000).

СТАТИСТИКА

Удары 23-15.

В створ 12-5.

Штанги 1-0.

Угловые 5-2.

Офсайды 3-3.

Фолы 12-13.

Владение мячом 52-48.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

БЕЛЬГИЯ

Куртуа 5,5 Алдервейрелд 5,5 Бойата 5,5 Вертонген 5,0 Менье 6,0 де Брюйне 5,5 Витсель 6,0 Карраско 6,0 Мертенс 6,0 (Тилеманс, 86) б/о Р. Лукаку 7,5 (Феллайни) б/о Э. Азар 7,5 (Батшуайи) 6,5

ТУНИС

Бен-Мустафа 5,0 Бронн 5,5 (Наггез) 4,5 С. Бен-Юссеф 5,0 (Бееналуан) 4,5 Мерья 4,5 Маалул 5,0 Кауи 5,0 Скири 5,0 Сасси 5,5 (Слити) б/о Ф. Бен-Юссеф 5,5 Хазри 6,0 Бадри 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Э. Азар – 7,5. Провел превосходный матч. Появлялся на всех участках поля, много обострял заработал и реализовал пенальти, а затем забил гол-красавец.

Р. Лукаку – 7,5. Реальный конкурент Азара борьбе за звание лучшего игрока. Был опасен, напорист, выигрывал очень много единоборств вверху, что позволяло бельгийцам начинать атаки длинной передачей на форварда. Не брезговал играть в подыгрыше и был вознагражден за это двумя голами.

Батшуайи – 6,5. Феноменально вышел на замену. Провел на поле какие-то 22 минуты, не считая добавленных, а мог оформить покер. Кроме шуток. За счет техники и невероятной скорости регулярно уходил от опекунов и создавал убойные моменты. Реализовал из них только один.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Мартинес – 7,0. Имея в составе прекрасных исполнителей, умело нашел почти всем место на поле, позволяя каждому продемонстрировать лучшие качества. Угадал с выходом на замену «огненного» Батшуайи. Из недостатков – очень слабая игра в обороне. Тунис не только владел мячом (что может быть тренерской задумкой), но и регулярно беспокоил Куртуа, пробив его в итоге аж дважды.

Маалул – 5,5. Еще в первом тайме лишился двух основных защитников и с одной оставшейся заменой особо не мог повлиять на игру команды. Здесь – полный провал. Тем не менее, отдельными отрезками африканцы здорово контролировали мяч и находили в центре перед штрафной соперника свободные зоны для нанесения удара. Пусть не из убойной позиции, но как минимум ударной.

РЕЙТИНГ МАТЧА

7,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Э. Азар =

Реализовал самостоятельно заработанный пенальти сильным ударом в угол. Бен-Мустафа взглядом проводил мяч.

Р. Лукаку =

В ходе быстрой контратаки грамотно открылся под разрезающую передачу Мертенса, вошел в штрафную и сильно пробил между ног защитника в дальний угол.

Бронн =

Опередил всех в борьбе за мяч после подачи со штрафного, подрезав головой в дальний угол ворот Тибо Куртуа. Правда, находился в офсайде.

Р. Лукаку !

Менье сместился с правого фланга в центр и тонким пасом между двух защитников вывел Ромелу Лукаку один на один с Фаруком Бен-Мустафой. Форвард технично подсек мяч над вратарем.

Э. Азар !

Великолепный гол! Азар на скорости принял длинную передачу из глубины, грудью скинул мяч себе на ход и выскочил на рандеву с вратарем. Однако бить не стал, а пробросил мяч мимо голкипера и в борьбе с догонявшими его защитниками протолкнул его в сетку.

Батшуайи !

Открылся в штрафной, дождался передачи и красиво в падении переправил мяч в дальний угол.

Хазри =

Наггез открылся на фланге за спиной защитника, добрался до лицевой линии, и зряче отдал в центр, откуда Хазри в касание низом переправил мяч в дальний угол.