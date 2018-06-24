Гарет Саутгейт проделал большую работу в сборной Англии, но все может в любой момент рухнуть.

«Соперников изучаем. Но важнее, чтобы игроки понимали нашу систему»

Первый матч на ЧМ-2018 Англии дался тяжело – победный гол в ворота Туниса (2:1) был забит лишь в компенсированное время. Несмотря на позднее спасение, Гарет Саутгейт остался доволен стартом своей команды, в чем признался накануне встречи с Панамой, которая состоится в воскресенье днем.

Наставник сборной Англии хочет, чтобы его команда играла в свой футбол: «На ЧМ-2018 мы должны действовать в том стиле, с которым приехали. Мы хотим, чтобы игроки выразили себя на футбольном поле. Соперники? Их изучаем детально. Но гораздо важнее, чтобы футболисты понимали нашу систему».

Что такое футбол сборной Англии? Специалист пояснил атакующий план: «Нужно, чтобы игроки создавали друг другу зоны и правильно открывались. Если футболисты станут совершать рывки в правильные участки, то в игре с Панамой все будет хорошо». Из слов тренера вытекает, что движение – главный союзник «Трех Львов» в созидательной части!

Во встрече с Тунисом атакующую группу отличала подвижность. Она была осмысленной. Центральные нападающие Гарри Кейн и Рахим Стерлинг создавали зоны для рывков полузащитникам Деле Алли и Джесси Лингарду. Последний даже стал самым бьющим игроком матча, нанеся четыре удара. Три из них – из штрафной площадки.

При атаках по центру Стерлинг и Кейн могли отскочить в глубину, чтобы их товарищи забежали за спину защитникам соперника.

Другой вариант создания пустоты нападающими при атаках через середину поля – рывки в разные стороны, растаскивающие игроков обороны.

Во время фланговых атак Кейн и Стерлинг тоже работали на команду, создавая зоны для партнеров. Ради товарищей они могли даже оказаться в одной точке. Алли и Лингарду оставалось лишь отследить их трюки.

Вся названная четверка игроков отличается техникой и скоростными данными. Поэтому они подходят под данную модель игры.

Англия играет по схеме 3-3-2-2

Сборная Англии доминировала над Тунисом. Во-первых, владела территориальным преимуществом – контроль мяча составила 60% времени. Во-вторых, была острее – 18 ударов против 6.

Еще зимой Саутгейт и его помощник Стив Холланд думали над тем, как иметь контроль над мячом и при этом застраховаться от проблем у своих ворот. И даже изучили опыт прошлых лет!

Специалистам понравилось, как действовала на Евро-1996 Англия Терри Венейблса. В его команде тройку защитников составляли Стив Макманаман, Даррен Андертон и Гари Невилл. Вспомнили наставники и ЧМ-1990, когда Бобби Робсон по ходу турнира перевел «Трех Львов» на три защитника. Оба раза британцы дошли до полуфинала! Тогда Саутгейт и Холланд решили: стоит играть с тремя защитниками.

В 2018-м году Англия стала обкатывать схему 3-3-2-2. Раньше на постоянной основе не могла, так как Саутгейт возглавил команду лишь по ходу отборочной кампании, сменив Сэма Эллардайса. Тренеру требовалось дать краткосрочный результат.

Вот как Холланд объяснил ситуацию в интервью The Guardian: «Гарет умный парень и рано осознал, что не было времени для революции. Требовалось пройти квалификацию. Ходжсон играл по системе 4-3-3. Сэм Эллардайс также использовал 4-3-3. Мы же решили перейти на 4-2-3-1, добавив одного игрока в атакующую группу. Революционных изменений не было».

Товарищеские матчи показали, что схема Англии неудобна ее соперникам. Голландия (1:0) и Нигерия (2:1) после перерыва даже были вынуждены поменять свои игровые настройки!

Переход на постоянную игру в три защитника в головах Саутгейта и Холланда зрел давно. Еще с Кубка Конфедераций-2017, когда они путешествовали по России, просматривая матчи турнира, а заодно тренировочные базы. Что делать в пути? Вынашивать идеи. Холланд был помощником Антонио Конте, когда «Челси» играл с тремя защитниками и стал чемпионом Англии. Саутгейт играл в этой системе за национальную команду при Венейблсе и Гленне Ходлле. Собственно, это и было зацепкой для пересмотра матчей команды Венейблса.

Ключевые роли Триппьера, Янга и Хендерсона

Схема 3-3-2-2 позволяет англичанам контролировать пространство и задействовать всю ширину поля. Ключевые роли здесь играют латерали Триппьер и Эшли Янг, а также центральный полузащитник Хендерсон, способный доставить мяч в любую точку, развернув атаку диагональным переводом. Благодаря трем названым игрокам британцы успешно обосновываются на флангах.

Команды, атакующие бровками, всегда претендуют на большое количество угловых и штрафных ударов. Это козырь мощных англичан. Из 18 ударов в первом матче сразу 13 они нанесли после стандартов, 11 – после подач.

Оба мяча британцы забили после подач угловых – борьбу за мяч оба раза выигрывал Магуайр, а в сетку мяч отправлял Кейн. Кейн при этом показал худший среди англичан процент выигранных верховых единоборств, но он приличный - 56. Ни один из его партнеров не выдал показатель ниже 71% (Стоунз)! Ради одних только угловых ударов Саутгейту стоило поискать способ приватизировать себе мяч.

При позиционных атаках Англии не хватало последнего паса. Именно поэтому британцы нанесли лишь пять ударов с игры. Леонид Слуцкий в эфире Первого канала заметил, что Деле Алли и Кейну не хватает партнера по «Тоттенхэму» Кристиана Эриксена.

«Уокер играет, как в «Манчестер Сити»

Ни одна система не будет работать, если в нее не впишутся игроки. В разработку Саутгейпта вписываются. Нет тактического модуля, который Англии подходил бы больше.

Не в форме Стерлинг? Есть Рэшфорд! Не здоровится Деле Алли? Имеется Лофтус-Чик. По сообщениям английской прессы, такие изменения произойдут у Англии в матче с Панамой.

Правого центрального защитника в системе Саутгейта играет Кайл Уокер. Позади времена, когда он летал по флангу в «Тоттенхэме». «В «Манчестер Сити» оборонец нацелен на сдерживание контратак. В сборной он исполняет примерно ту же роль», - прокомментировал Холланд. Выходит, Гвардиола повлиял на сборную Англии.

«Мы молодая команда»

Саутгейт и Холланд проделали большую работу. Но значит ли это что-то? Сборная Англии далеко не сильнейшая на турнире по составу. У нее нет атакующего полузащитника с сильным пасом, а в воротах играет Джордан Пикфорд, не имеющий опыта матчей, в которых нет права на ошибку.

У Англии есть стиль. Но он есть и у Испании. В команде с Пиренейского полуострова игроки даже больше заточены под игровую философию. Сильва, Иньеста, Иско на пятачке способны раскатать любого.

И Холланд, и Саутгейт то и дело повторяют, что нынешняя сборная Англии – молодая команда с высоким потенциалом. Акцент делает на первом слове. Возможности еще нужно раскрыть. Аргентина приехала на ЧМ тоже с большим потенциалом. Ну и? Сам по себе он ничего не значит, разве что к экранам телевизоров такие банды привлекают.