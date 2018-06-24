Матч между Англией и Панамой ранний – в 15.00. Поэтому Нижний Новгород принимал гостей за день до матча и все гуляния проходили также в субботу.

«Зачем нам кого-то бояться?»

Негативный имидж английских болельщиков известен и в Нижнем Новгороде. Поэтому первый вопрос, который я задал местному таксисту по пути в отель: «Боитесь приезда англичан?». Обладатель раскосых глаз водитель Олег отвечал с опаской: «Если честно, то да. Хотя у нас уже были хорваты и аргентинцы. Но они мирные. А вообще, не боюсь, но немного опасаюсь». Если бы он только знал о том, насколько радикальными могут быть аргентинцы. Или тот факт, что хорваты находятся в пятерке самых опасных футбольных болельщиков…

Но как оказалось, подобные опасения мучали далеко не всех. Нижегородец Владимир, по совместительству болельщик московского «Спартака», сказал, как отрезал: «Зачем нам кого-то бояться? Будем дружить со всеми, кто дружит с нами». Не поспоришь. Хотя, все же неодобрительные слова от россиян в адрес английских фанатов я услышал. Но не будем об этом, чемпионат мира все-таки.

Гудрон, много пива и «Калинка»

Если шведы выпили все запасы пива в Нижнем Новгороде, то хорватам досталось уже добавка, которую второпях подвезли. Англичане, большие любители пенного, сразу же накинулись на любимый напиток в пабах и фан-зоне. Но именно фестиваль болельщиков таил главную проблему для английских фанатов. Любовь к белым кроссовкам обернулась им боком. Площадь Минина и Пожарского, где расположилась фан-зона, заасфальтирована. Но по какой-то неведомой градостроительной технологии трещины были залиты гудроном! Он под высокой температурой охотно плавился. А англичане растерянно смотрели друг на друга, видя на белых фирменных кроссовках черные пятна. Оттереть их в полевых условиях нереально. Поверьте, я тоже пострадал. Впрочем, как и некоторые местные. Но даже это недоразумение не помешало гостям наслаждаться городом и локальной уличной самодеятельностью. Особый успех имела «Калинка-малинка». Причем плясали под нее, не понимая ни слова, и панамцы, и англичане. В одном из пабов организовали импровизированную дискотеку, собравшую на улице болельщиков обеих команд.

Панама победила по флагам, а англичане признали ошибку

Панамские фанаты привезли с собой целый арсенал атрибутики и флагов, охотно фотографируясь при каждом удобном случае. Англичане же предпочли либо совсем не выделять себя из толпы, либо надеть клубные футболки. Тут были и «Астон Вилла», и «Арсенал», и «Тоттенхэм», и даже «Форест Грин Роверс». Но количества и массовости болельщикам обеих команд явно не хватало. Почему так? Во многом, наверное, виновата политическая ситуация и пресса. Тем обиднее для тех, кто не поехал. Конечно, болельщики подтянутся. Но они прилетают в день игры на матч или поздно ночью, чтобы потом снова уехать.

Кстати, официальный фан-клуб сборной Англии в своей брошюре к предстоящему матчу написал целую статью с заголовком «Спасибо, Волгоград». Особо трогательным оказался последний абзац: «Большинство русских – приветливые и гостеприимные люди. Помимо всего прочего, произошедшее должно стать горьким уроком для английских фанатов. Нельзя судить обо всех людях по поведению меньшинства».

Хотят ли русские войны?

И в том пресловутом «меньшинстве» англичане подразумевали, конечно, русских футбольных хулиганов, творивших безумие в Марселе. Собственными ушами слышал, как некоторые российские болельщики извинялись за произошедшее на Евро-2016 на ломаном английском. «Сорри фор Марсель. Ай лайк Манчестер Юнайтед», - говорил мужчина в красной кепке МЮ группе оголившихся по торсу фанатов «Челси» и «Вест Хэма». Те, в свою очередь, щедро угощали его пивом. «Нет, спасибо, я с женой. Увидит, мне конец. Ах, не понимают», - сокрушается российский болельщик «Юнайтед». Помогаю с переводом. Англичане смеются и отпускают шутки про женщин. Чемпионат мира объединяет. Но в каждой бочке есть ложка дегтя, да? Что действительно волновало и шумных панамцев, и подпитых англичан, так это молодые люди спортивного телосложения, гулявшие по городу в футболках с надписями «Марсель-2016» и «Тур де Франс – Рашн хулиганс». Ночью, кстати, произошла небольшая заварушка в пабе. Но полиция пресекла все противоправные действия. Вот и думай после этого, хотят ли русские войны? Похоже, что нет. Несмотря ни на что.