Что значит возраст для футбольного фаната? Да абсолютно ничего! Особенно, если ты едешь на чемпионат мира.

16 тысяч километров ради Англии

Я встретил этого колоритного мужчину в фан-зоне Нижнего Новгорода перед матчем Англия - Панама. Слегка хромая он подошел ко мне и спросил можно ли присесть раскаленный жарой асфальт рядом. Седая борода, клетчатая кепка и «кашель курильщика» выдавали в нем человека, умудренного опытом. Завязавшийся диалог удивил меня с первого вопроса.

- Откуда ты?

- Я? Из Новой Зеландии.

- А что тогда делаешь здесь?

- Я приехал, чтобы поддержать сборную Англии.

Удивительно. Этот футбольный болельщик, назвавшийся Шоном, проделал огромный путь, чтобы своими глазами увидеть команду.

- Почему Англия?

- Я родился и вырос там. Сейчас мне 64 года. Но я не могу оставить их на чемпионате мира.

- Стесняюсь спросить, а какой это мундиаль для тебя?

- Шестой. И на каждый из них я приезжал из Новой Зеландии.

- Наверное безумно дорого. Такие расстояния…

- Я преодолел более 16 тысяч километров, чтобы поболеть за свою команду.

Фантастика! Под впечатлением от такого разговора, я чуть было не прошел мимо настоящей звезды дня Нижнего Новгорода. Терри Смит – не просто обычный фанат. Ему 62 года, на его плечах флаг Святого Георгия, а волосы выкрашены в красный крест. Худощавое лицо светится улыбкой. Он с удовольствием фотографируется со всеми желающими. А их хоть отбавляй.

«Я слишком стар, чтобы копаться в политике»

- Что ты думаешь о том, что многие твои соотечественники не приехали?

- Я огорчен. Но честно говоря, в этом виноваты и мы сами. Наши власти рассказали нам страшилку, пресса поддержала. Мы поверили в это. Но мы и правда не знали, чего ожидать.

- Но теперь-то ты видишь, что все не так?

- Конечно. Я это понял еще в Волгограде. Я уверен, что никаких стычек не будет.

- То есть вы тут ради футбола?

- Да, мне 62 года. Я уже слишком стар, чтобы копаться во всей этой политике. Я хочу наслаждаться футболом и путешествиями. Это мой четвертый чемпионат мира.

- И выиграет его, конечно, Англия?

- Не знаю. Хотелось бы. Но сейчас очень много претендентов.

- Но у Панамы-то надо выигрывать?

- Безусловно. 5:0. Хэт-трик Гарри Кейна.