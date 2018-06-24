Он путешествует по России. Причем, не только за своей любимой командой. Флинн будет делиться своими впечатлениями от городов, походов на матчи и обо всем, с чем столкнется во время своего первого визита в нашу страну.

«Буду ли я на матче сборной Англии против Панамы? Вы удивитесь, но нет. Я приехал в Россию не только ради моей команды. Но и для того, чтобы узнать вашу страну. Поэтому мы с моей девушкой летим в Казань на игру Польша – Колумбия. Моя подруга жила в Колумбии, поэтому мы поддержим их. Впрочем, это было одним из условий нашей поездки. Так что пропущу матч Англии ради своей девушки.

Вообще последние дни были очень тяжелыми для нас. Мы успели слетать в Санкт-Петербург и вернуться обратно в Москву. Жаль, что у нас было слишком мало времени на Санкт-Петербург. Мне говорили, что это очень красивый город. И не обманули. Мы поднялись на самый верх Исаакиевского собора. Оттуда такой восхитительный вид!

В фан-зоне нам удалось посмотреть игру Бразилия – Коста-Рика. И тут моим глазам предстала еще одна великолепная церковь. Спаса на крови, по-моему. Восхитительная архитектура. В тот день весь Санкт-Петербург был раскрашен в желто-зеленые цвета Бразилии. Эти ребята были везде, праздновали и радовались победе.

Плюс к моему фанатскому опыту: я научился делать исландские хлопки «ХУ!». Во время игры Нигерия – Исландия в фан-зоне было много исландцев. Они дали мастер класс. Слышал, правда, нечто подобное в Шотландии. Кстати, большинство болельщиков, с которыми мы говорили, соглашались с нами: у Нигерии самая крутая форма на чемпионате мира.

Таксист, который вез на из аэропорта Санкт-Петербурга рассказал, что смотрел первый тайм матча Аргентина – Хорватия со своего телефона, пока ехал за нами. Кажется, правила пользования телефона за рулем и дорожного движения в России сильно отличаются от наших английских… Или нет?

В целом же, мы очень впечатлены тем, насколько русские гостеприимны и отзывчивы. Мы постарались выучить какие-то простые фразы. Главное, что никто не обращал внимания на мой акцент! Никого это не раздражало. Теперь я могу заказать чай с молоком в кафе. А для нас, англичан, это очень важно. Вчера мы пообедали борщом. Неповторимый вкус. Я уже скучаю по нему.

До встречи в Казани, Россия!

Ваш Эван Флинн».