Англия разгромила Панаму со счетом 6:1, но еще может пожалеть, что не выиграла крупнее.

ДО МАТЧА

Перед матчем с Панамой главный тренер Англии Гарет Саутгейт признался, что не планирует отступать от своей игры: «Мы должны сконцентрироваться на собственном выступлении. Нам стоит действовать в том стиле, с которым мы приехали. Хочется, чтобы игроки выразили себя на футбольном поле».

Что такое команда Саутгейта? В противостоянии с Тунисом (2:1) его подопечные имели территориальное преимущество (60% владения мячом), много двигались, центральные нападающие Гарри Кейн и Рахим Стерлинг открывали зоны для рывков полузащитников Деле Алли и Джесси Лингарда. Лингард даже стал самым бьющим игроком матча, нанеся четыре удара, три из которых из штрафной площади.

Сборная «Трех Львов» играла по редкой схеме 3-3-2-2. Ее Саутгейт и его помощник Стив Холланд выбрали, пересмотрев выступления сборной Англии на ЧМ-1990 и Евро-1996. Оба раза британцы доходили до полуфинала.

Панама в первом матче сыграла в два центральных защитника. Против Англии схема перед игрой выглядела авантюрной. Подумалось, может, перестроятся? Нет, за день до игры наставник команды Эрнан Гомес прямым текстом признался, что против британцев выйдет тот же состав, что и против Бельгии (0:3).

Перед игрой Гомес предстал скучным персонажем, когда речь заходила о футбольных моментах. Примерно таким же, как его команда в первом матче. Дважды коллеги делали разные заходы на тему про стандартные положения (в первой игре Англии нанесла с них 13 ударов!), но тонкостей игры на них от тренера не получили. Гомес сказал, что при стандартах у своих ворот его команда играть умеет. Задавать третий вопрос о статичных положениях было так же бессмысленно, как протестовать против решения судьи, принятого на основании видеоповторов.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Эрнан Гомес не обманул: тренер Панамы повторил состав из игры с Бельгией. Саутгейт сделал лишь одно изменение – вместо Деле Алли на поле вышел Лофтус-Чик.

Англии удалось то, что на ЧМ-2018 не получалось еще ни у кого и вряд еще получиться – родоначальника футбола в стартовые 45 минут забили пять мячей! Четыре из них – со стандартов. Панамцы просто провалились на них.

Уже на 8-й минуте Джон Стоунз открыл счет, откликнувшись на передачу Кирана Триппьера от углового флажка. Его упустил Мичаэль Мурильо, игравший с игроком «Манчестер Сити» персонально. Эпизоду предшествовала трехминутная пауза – судья останавливал игру, так как панамцы цепляли соперников. Значит, готовились.

Ко второму голу, случившемуся спустя 14 минут после первого, ногу вновь приложил Триппьер. Он забросил мяч под рывок в свободную зону Лингарду, которому пространство освободил Гарри Кейн. Лингарда сбил Эскобар, пенальти реализовал Кейн.

Моментов с созданием коридоров для Лингарда у Англии была целая россыпь в игре с Тунисом. Вопрос о них, как и о стандартах, Гомесу был задан перед матчем. Но наставник Панамы сказал, что особо внимания уделять никому из состава соперника его команда не будет. Лингарду это облегчило задачу.

Третий гол Англии – единственный, забитый до перерыва с игры. Лингард, сыграв в стенку со Стерлингом после смещения с левого полуфланга, отправил мяч в «девятку» крученым ударом из-за пределов штрафной площадки.

Ко втором мячу Стоунза в матче привела отличная комбинация Англии. С ударного штрафного Триппьер не стал бить, а откатил мяч на Хендерсона. Хавбек, стоя спиной к воротам выполнил закидушку на Кейна, после скидки которого Стерлинг нанес первый удар, а Стоунз сыграл на добивании после спасения вратаря.

Под конец тайма Эскобар придумал еще один пенальти в свои ворота, уронив Кейна при подаче… Конечно же, углового. Ее вновь выполнил Триппьер. Кейн привел приговор в исполнение.

Англия парила в чужой штрафной площадке. Панама там дрожала.

У Панамы тоже были моменты. В основном в результатет прессинга. Под ним у Англии ошибки допускали Стоунз, Уокер, Магуайр. Но мастерства подопечным Гомеса не хватало.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После первой половины игры стало очевидно, что после двух туров у Англии будет шесть очков. Как и у сборной Бельгии. Чтобы иметь возможность сыграть вничью в последнем туре с прямым конкурентом и занять первое место, подопечным Саутгейта нужно было опережать того по разнице мячей. Для этого команде Саутгейта было нужно выигрывать в шесть мячей у Панамы.

Во втором тайме команды обменялись голами. Вновь отличился Кейн. Он забил один из самых курьезных голов в карьере – после удара Лофтуса-Чика мяч попал ему в пятку. Панама забила после розыгрыша штрафного – вышедший на замену Авила ассистировал Балою.

В концовке матча Англия занималась перекатом мяча. Разница мячей игроков не заботила. Как и тренера, иначе он не стал бы рано менять лидеров, в числе которых был Гарри Кейн.

На данный момент у Бельгии разница мячей 8-2, а у Англии она такая же. Но у Англии большее количество желтых карточек, поэтому она вторая.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Первый гол Стоунза. Судья три минуты не давал Триппьеру сигнала совершить подачу, так как игроки Панамы крепко цеплялись за игроков Англии. Британских стандартов они определенно боялись.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

АНГЛИЯ

Пикфорд 6,0

Уокер 6,0

Стоунз 7,5

Магуайр 6,5

Триппьер 7,0

(Роуз) 5,0

Хендерсон 6,5

Янг 6,0

Лофтус-Чик 6,0

Лингард 7,0

(Делф) 6.0

Стерлинг 6,0

Кейн 7,5

(Варди) 6,0

ПАНАМА

Пенедо 5,5

Мурильо 5,0

Торрес 5,0

Эскобар 4,5

Дэвис 5,0

Барсенас 6,0

(Балой) 6,5

Купер 5,0

Гомес 5,0

(Арройо) 6,0

Годой 5,5

(Авила) 6,5

Родригес 5,5

Перес 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Кейн – 7,5. Нападающий сделал дубль. Очень хладнокровно реализовал два пенальти.

Стоунз – 7,5. Защитник дважды преуспел при розыгрыше стандартов.

Лингард – 7,0. Поучаствовал в двух голах.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Саутгейт – 6,0. Тренер решил не добивать соперника.

Гомес – 4,0. Так, как провалилась Панама, на ЧМ-2018 не проваливался еще никто. Гомес не смог ничего противопоставить сильным сторонам Англии, о которых было известно заранее.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Стоунз =

Оторвался от своего опекуна при подаче с углового.

Кейн =

Реализовал пенальти.

Лингард !!

Сыграл в стенку с партнером и неотразимо пробил в верхний угол ворот.

Стоунз !

Поставил точку в классно разыгранном командой штрафном ударе.

Кейн =

Реализовал пенальти.

Кейн !

После дальнего удара Лофтуса-Чика мяч угодил в пятку нападающему и срикошетил в ворота.

Балой =

Замкнул подачу партнера со стандарта.