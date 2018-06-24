Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт выразил восторг от хет-трика Гарри Кейна в ворота Панамы (6:1) и ответил на другие вопросы прессы.

«Это странно, я насладился победой над Тунисом больше»

- Кейн – лучший бомбардир турнира. Каков его уровень сейчас, он на одной ступени с Роналду и Месси?

- Он отлично стартовал на турнире. Можно сказать, что пенальти просты. Но сколько он ждет до удара! Необходимо сфокусироваться, не отвлечься! Он, безусловно, среди лучших форвардов мира. Мы бы ни на кого его не променяли!

Не менее важно, что он иногда готов принести себя в жертву коллективу. Это касается прессинга, вклада в командую игру.

- Вас утроил результат?

- Мне очень приятно, что мы победили так. Первый тайм был захватывающим.

Мы придерживались своих принципов игры. Панама играла 6-3-1, нам нужно было понять, где использовать пространство. Поэтому начало матча было тяжелым. Но дальше мы выглядели великолепно. Понравились наши комбинации и качество пасов.

Очень рад за Джесси Лингарда. Он забил прекрасный гол. А Стерлинг сделал ему прекрасный пас. Отличный матч сыграл Стоунз…

- Есть негативные моменты?

- Не понравилось, что пропустили. Учитывая, что разница голов была важна. Но тяжело критиковать игроков после такой победы. Нужно наслаждаться. Сегодня нужно праздновать.

И еще неизвестно, какое место лучше – первое или второе.

- Чем беспокоила Панама?

- Мы говорили, что будут тычки от соперников, важно было быть дисциплинированными. Нельзя было удаляться. В первом тайме был момент, когда мы получили не нужную желтую карточку. Но мы выдержали. Это тест, с которым справились. Он пойдет нам на пользу.

- Уже в первом тайме Англия забила пять мячей. Это сложный момент для тренера?

- Это странно, я насладился победой с Тунисом больше. Очень приятно играть с такой форой. Прекрасно. Но… Матч был закончен для меня в первом тайме. Было странно думать, как мотивировать игроков.

Думаю, в чем-то мы играли лучше в прошлый раз. Но сегодня мы полностью владели игрой. Это приятно.

Мы знаем, сколько людей смотрело за нами. Прекрасно, что мы подарили людям много голов.

- У вас хорошо отработаны стандартные положения.

- Для хороших стандартов нужны подача и завершение. У нас есть и подающие, и завершители. Мы много отрабатываем эти моменты на тренировках.

- Вас что-то беспокит?

- Нужно, чтобы игроки, которые не сыграли, чувствовали свою ценность. Об этом я думаю больше всего. Я учитываю усилия тех, кто не вышел на поле. Хотел бы отметить всю команду.

«У Бельгии никогда не было такой сильной команды»

- Как вам организация турнира в России?

- Мы приехали в 5 утра в Репино. Для нас останавливали движение. Это великолепно!

- Что думаете об игре Бельгии?

- Они играют так, как мы ожидали. У них есть великолепные футболисты, стиль игры. Я думаю, они будут хорошо играть с тройкой защитников. Это их момент, их звездный час. Они сыграны, у них прекрасный опыт Евро-2016, у них никогда не было такой хорошей команды.

- Как ваше плечо?

Я не собирался стоять с рукой в петле на шее! С моим плечом все в порядке, не волнуйтесь.

- Как состояние Деле Алли?

- Деле выздоравливает. Нас устраивает, как идет его восстановление. Более подробная информация будет завтра.