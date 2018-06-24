Джесси Лингард: «Не боимся выходить в плей-офф»

После великолепной победы над Панамой полузащитник сборной Англии Джесси Лингард пообщался с журналистами.

«Это незабываемые ощущения забить такой гол. Мы играли очень хорошо. Есть ли у меня страх перед стадией плей-офф? Нет. Это не страх, а скорее волнение. Но мы провели отличный матч сегодня. В некоторых моментах Панама действительно удивляла нас и было сложно, но у нас отличная команда», - рассказал Джесси Лингард.

Автор гола не обошел вниманием и грубую игру панамцев: «Они играли грубовато против нас. Но мы старались не отвечать грубостью на грубость. Я очень рад, что смог забить сегодня. Для меня это очень важно, отличиться на чемпионате мира. Так что буду надеяться, что забью еще».

Лофтус-Чик: «Мы убили эту игру уже в первом тайме»

После великолепной победы над Панамой полузащитник сборной Англии Лофтус-Чик пообщался с журналистами.

«Отличный матч. Мы убили игру уже в первом тайме. Во многом благодаря стандартам. Мы очень много времени проводим на тренировках, разыгрывая стандарты. Разбираем детали: кто и куда бежит, что делает. Что мне сказал Харри Кейн, когда мяч влетел в ворота от его пятки? Извини, дружище, я случайно. Но гол – это гол. И неважно, кто его забьет. Все мы работаем на команду. С какими чувствами мы вышли на второй тайм? Тренер сказал: «Вы молодцы. Играйте более расковано», - заявил Лофтус-Чик.

Что касается Деле Алли, вместо которого и появился на поле Лофтус-Чик, то футболист отметил: «Мы с Алли совсем разные игроки. И это очень хорошо. У тренера есть возможность выбирать между нами».

«Думаю ли я об игре с Бельгией? Конечно. Но мы не согласны финишировать в группе вторыми. Мы настраиваемся на победу. Проанализируем игру и подойдем к следующей в полной готовности. Все настроены только побеждать, поверьте».

Джон Стоунс: «Еще ребенком я мечтал играть за Англию и забить»

После великолепной победы над Панамой защитник сборной Англии и автор дубля Джон Стоунс пообщался с журналистами.

«Когда я был еще ребенком, то мечтал сыграть за сборную Англии. А уж забить – это выше всяких ожиданий. Это очень важный момент в моей карьере. Но для меня самое главное – выйти в плей-офф. Матч с Бельгией? Мы увидимся с Ромелу Лукаку, с которым выступали за «Эвертон». Он отличный футболист и сильно прибавил. Но мы хотим победить. Завершать выступление в группе вторыми – это не для нас», - заявил Стоунс.

Гарри Кейн: «Готов остаться на скамейке запасных, если потребуется»

После великолепной победы над Панамой нападающий сборной Англии и автор хэт-трика Гарри Кейн пообщался с журналистами.

«Чувствую себя отлично. Доволен тремя голами. Это то, ради чего я и играю в команде – чтобы забивать. Есть ли шанс у других нападающих в нашей команде? Конечно, все хотят играть. Если тренер решит, что я готов играть – хорошо. Иначе, придется остаться на скамейке запасных. Я готов к этому», - рассказал Гарри Кейн.

Также нападающий отметил, что игра против Бельгии будет для всей сборной Англии особенной: «Мы все друг друга знаем. Это как сыграть один из матчей премьер-лиги. В Бельгии есть те, кто играет и за «Тоттенхэм». Атмосфера будет потрясающей, но мы постараемся все же выиграть и занять первое место с девятью очками».