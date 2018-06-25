ГРУППА А

Уругвай – Россия, Саудовская Аравия – Египет

Здесь все просто: лидеры разыграют первое место. Для нашей команды ничья равноценна победе.

ГРУППА В

Испания – Марокко, Иран – Португалия

Иран может выйти в плей-офф в двух случаях. Если обыграет Португалию, то просто опередит ее в таблице. А если сыграет вничью, то потребуется победа Марокко. Опять же, есть два варианта. При выигрыше марокканцев в 2 гола и более Иран устроит любая ничья. При минимальном – иранцы должны будут забить на 4 гола больше Испании, чтобы опередить ее по разности или по забитым мячам. Одинаковые показатели – в пользу испанцев, у которых есть победа в очной встрече над Ираном. Таким образом, обе команды будут играть с оглядкой друг на друга.

Португалия выйдет в плей-офф в случае поражения, если Испания с большим, чем она, счетом проиграет Марокко. Любой другой результат автоматически выводит чемпионов Европы из группы.

При равенстве всех показателей у португальцев и испанцев (если обе команды сыграют с одинаковым счетом), преимущество получат те, у кого меньше предупреждений. Пока впереди Испания: одно свое против двух португальских.

ГРУППА С

Дания – Франция, Австралия – Перу

Французы уже в плей-офф. Австралия выйдет в плей-офф, если выиграет у Перу, а Дания проиграет Франции и забьет ей при этом не больше, чем австралийцы перуанцам.

ГРУППА D

Нигерия – Аргентина, Исландия – Хорватия

Аргентине для выхода в плей-офф нужно: а) выиграть, б) чтобы Исландия выиграла с меньшим счетом или, что проще, не выиграла вовсе.

Исландии нужно то же самое с небольшой корректировкой: чтобы Аргентина выиграла с таким же или меньшим счетом. Либо сыграла вничью, но тогда самим исландцам надо побеждать с перевесом в 3 мяча, чтобы опередить по разности Нигерию, – или в 2, но забив в итоге больше нее.

Нигерию ничья не устроит только в том случае, если Хорватия проиграет Исландии с крупным счетом или в 2 мяча, но очень результативно (2:4, 3:5, 4:6 и т.д.).

ГРУППА Е

Сербия – Бразилия, Швейцария – Коста-Рика

Здесь все по аналогии с группой В. У сербов положение, как у иранцев, Бразилия в роли Португалии, швейцарцы – типа испанцев. Ну и Коста-Рика за Марокко. С той лишь разницей, что если Швейцария проиграет костариканцам, а Сербия сыграет вничью, то забить ей нужно не на 4, а всего на 2 гола больше швейцарцев.

ГРУППА F

Корея – Германия, Мексика – Швеция

Если состоятся две ничьи, то в плей-офф вместе с Мексикой выйдет та европейская команда, которая забьет в третьем туре больше. При одинаковом результате Германия опередит Швецию за счет личной победы. Если же Германия и Швеция выиграют и догонят мексиканцев, то первым делом будут считать общую разность и забитые голы, а уж потом личные встречи. Мексику устроит и минимальный прогрыш, но лишь в одном случае – при минимальной победе немцев. Иначе – вылет. Лучше не рисковать. Для немцев все просто: надо уработать Корею, и пусть эти двое разбираются друг с другом. Да и Швеции, по большому счету, достаточно просто выиграть.

ГРУППА G

Англия – Бельгия, Панама – Тунис

См. группу А. В роли России – Англия. Правда, ничья устраивает англичан при нынешнем соотношении желтых карточек. Если рейтинг fair play по итогам матча станет лучше у Бельгии, то при дележе очков она займет первое место.

ГРУППА Н

Япония – Польша, Сенегал – Колумбия

Поляки вчера досрочно вылетели из турнира. Сенегалу и Колумбии в последнем туре нужна победа, а вот японцам хватит ничьей.