Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров советует сборной России не снижать оборотов в матче за первое место группе «А» на ЧМ-2018.

Сегодня вечером сборная России завершает свое выступление на групповом этапе ЧМ-2018. Напомним, что наша команда заранее обеспечила себе выход в плей-офф, одержав уверенные победы над сборными Саудовской Аравии и Египта. И теперь поспорит за первое место в группе «А» с уругвайцами.

Стоит ли команде Станислава Черчесова выкладываться в этом ничего не значащем с турнирной точки зрения матче? Или нашим надо поберечь силы и своих ключевых игроков для куда более важной битвы в первом раунде плей-офф, где наш соперник определится сегодня поздно вечером. Им могут стать испанцы, португальцы, либо иранцы.

На эти непростые вопросы отвечает эксперт «Советского спорта» Борис Майоров.

- Гадать на кофейной гуще, пытаясь подгадать более удобного соперника, россиянам точно никакого резона нет, - считает Майоров. – Все эти разговоры о турнирных раскладах, когда они начинаются в команде, только ей вредят! Вот давайте только представим, что мы выставим против Уругвая второй состав. Уберем с поля Акинфеева, Игнашевича, Жиркова, Головина… Команда это сразу почувствует. А нам сейчас гораздо важнее сохранить не ключевых игроков, а общий боевой тонус сборной в матче за лидерство в группе. Нашим надо выйти на поле не отбывать номер в ожидании плей-офф, а, наоборот, биться, стараться, бороться, выигрывать. Отличный настрой, который россияне проявили в первых двух встречах, и веру в себя ни в коем случае терять сейчас нельзя!

Эта уверенность должна обязательно сохраниться в первую очередь как раз у основного состава. Тогда они и дублерам смогут ее передать, если тем придется войти в игру по каким-то причинам…

P.S. Матч Россия – Уругвай начнется сегодня в 17.00 (мск) в Самаре. В 17.00 в Волгограде начнется еще одна встреча команд из нашей группы – сборные Египта и Саудовской Аравии поборются за третье место.