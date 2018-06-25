С экс-вратарем московского «Спартака» мы оказались случайно на двух соседних местах 13-го ряда самолета Москва – Ростов. С Ростовом в жизни голкипера связаны годы игры за местную команду, а в эти дни взгляды многих хорватов прикованы к этому городу: сборная Хорватии готовится к встрече с Исландией в последней игре группового этапа. Разумеется, о сборной и поговорили.

- Блестящая игра Хорватии, когда Аргентина была повержена с крупным счетом 3:0, теперь привела к тому, что многие хорватов включают чуть ли не в число фаворитов чемпионата.

- Вообще, многое стало понятно по поводу сборной Хорватии не после матча с Аргентиной, а уже в первом туре, когда играли с Нигерией. Стартовая победа стала очень важной с точки зрения психологии. Аргентину победили во многом за счет того, что поняли: можем играть абсолютно на равных, ничуть не тушуясь.

- За кем еще интересно Вам лично следить на чемпионате?

- Нравятся очень многие сборные. То, как спаслась Германия в игре со Швецией – это очень яркое впечатление. Конечно, слежу за сборной России. Очень нравится, как вписались в игру молодые футболисты – Головин, Черышев, Газинский. Во многом они игру и определяют.

- Организация чемпионата на уровне?

- Ой, выше всех похвал. Я съездил в парк футбола в Нижнем Новгороде, был на самых разных мероприятиях, не только на матчах. Страна преобразилась. Очень рад за Россиию.