НАВАЛКА ПОРОДИЛ И УБИЛ

Сборная Польши оглушительно провалилась на чемпионате мира. С таким грохотом обычно падают пьяные болельщики в поездах. Команда Адама Навалки должна была выходить из группы с Колумбией, Японией и Сенегалом, но в обоих стартовых матчах проиграла практически без шансов.

Впрочем, еще четыре года назад поляки вообще пролетели мимо ЧМ, сборная находилась в глубочайшем кризисе, но руководство местной федерации сделало все, чтобы изменить ситуацию. Для этого потребовалось выдернуть Навалку из его «Гурника», но сам тренер не пожалел. Ему очень быстро удалось собрать бодрую команду, в которой лидеры чувствовали себя прекрасно и показывали максимум на поле. Ранее полякам этого очень не хватало. Обычно игроки приезжали в национальную команду и с трудом понимали требования штаба.

У Навалки все было максимально четко. Футболисты чувствовали личную заинтересованность тренера и разделяли его тактические взгляды. При Навалке Польша превратилась в очень жесткую и быструю команду, которая не боялась никого.

Роберт Левандовски божил в отборах, Камиль Глик и Михал Паздан цементировали центр, Гжегож Крыховяк исполнял глубинного плеймейкера, а Куба Блащиковски и Камил Гросицки носились по флангам. 4-4-1-1 с Ареком Миликом в подыгрыше и Левандовски на острие – была базовой расстановкой, от которой Навалка отходил крайне редко. В случае травм она могла трансформироваться в 4-1-4-1, но смысл сохранялся: ставка на жесткую оборону из центра и быстрые контратаки с использованием ширины поля.

Эта тактика позволила полякам здорово выступить на Евро-2016 и легко отобраться на ЧМ в Россию. Но потом что-то пошло не так. В товарищеских встречах Навалка начал наигрывать схему 3-4-3, подключая Тьяго Чонека в тройку к Глику и Паздану. Но кто-то из этой тройки регулярно выпадал из-за травм, поэтому в центр периодически сдвигали крайнего защитника Лукаша Пишчека.

Ничего хорошего из этого не получалось. Команда утратила скорость, в первую очередь, из-за отсутствия защитников, адаптированных для игры в схеме с тремя центральными. Они медленно перестраивались, из-за чего команда регулярно пропускала голы после контратак. Кроме того, поменялись функции центральных полузащитников – они вынуждены были играть вертикальнее, хотя в других расстановках чаще заигрывали фланги.

ДВОЙКА ПО ФИЗИКЕ

Со схемой 3-4-3 игра Польши стала еще больше ориентирована на Левандовски, и это упрощало жизнь соперником. Против Роберта начали играть еще жестче, плюс всегда была подстраховка. Доходило того, что остальных игроков польской атаки начали оставлять без присмотра, потому что знали – все передачи пойдут на форварда «Баварии».

В какой-то момент Навалка понял, что новая схема не работает и вновь вернулся к 4-4-2, но стройность из игры Польши исчезла. Команда крайне неровно проводила товарищеские матчи. Польша чуть не упустила победу в игре против Южной Кореи, выигрывая 2:0, - корейцы вернулись и сравняли, но команду Навалки спас Желиньский со своим сумасшедшим ударом. В матче с Чили ситуация повторилась: вновь уверенные 2:0 в пользу Польши по ходу первого тайма, потом переход на схему с тремя центральными, две быстрых контратаки соперника и 2:2.

Перед чемпионатом мира сломался Глик. Защитник «Монако» получил тяжелую травму плеча в столкновении с партнером на тренировке. Навалка до последнего думал: брать или не брать? В итоге взял с прицелом на второй матч группы – все-таки лидер команды.

В центр обороны в пару к Паздану на игру с Сенегалом поставили Чонека. Результат – автогол и масса проигранных эпизодов. Против Колумбии поляки решили защищаться количеством и опять вернулись к 3-4-3, но забыли о скорости Хамеса, Фалькао и Куадрадо. Все свои голы колумбийцы забили после быстрых атак, воспользовавшись тяжестью оборонительных построений сборной Польши и недостаточно отточенными перемещениями ее игроков без мяча в переходные моменты.

А еще, Польша оказалась не готова к турниру физически. Тренерский штаб Навалки недооценил оппонентов и, видимо, решил подгрузить команду, чтобы выйти на пик к матчам плей-офф. Поляки проигрывали единоборства, пробегали всего по 105-107 километров за матч и с 70-й минуты обеих встреч практически ходили пешком.

Им нужно было делать ставку на игры с Сенегалом и Японией, но в итоге команда Алиу Сиссе просто размазала Левандовски и его партнеров по газону «Открытие Арены». Физическая готовность – очень важная составляющая для Польши. Там есть ряд качественных игроков, но общий уровень сборной не позволяет обыгрывать соперников на мастерстве.

Особенно когда твой лучший игрок наглухо проваливает концовку сезона. Левандовски так хотел уйти в «Реал», что, похоже, перегорел и запутался. Юпп Хайнкес сделал на него ставку в Лиге чемпионов, фактически отдав Бундеслигу Сандро Вагнеру, но Лева был ужасен в полуфинальных матчах против Мадрида. На подготовительной стадии к ЧМ он забивал почти во всех товарняках, но загубил уйму моментов. Но в играх против Сенегала и Колумбии соперники не дали ему создать ничего. А для сборной Польши – это катастрофа.