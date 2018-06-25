Это Брайан Идову, и ему повезло: его сборная Нигерии приехала в Петербург играть с Аргентиной решающий матч.

– Конечно, эта игра будет очень важной для обеих команды. Мы надеемся, что сможем в итоге пройти в плей-офф, – оптимистично стартовал Идову.

– Вы постоянно играете со сборной Аргентины на чемпионатах мира, перед жеребьевкой провели товарищеский матч с ними. Как вы используете наработки?

– Да, мы уже много раз встречались с аргентинцами. Но сейчас это не так уж важно. Мы научились на ошибках, которые допускали. Надеюсь, нам удастся продемонстрировать это

– Исполните любимый танец в матче с аргентинцами?

– Зависит от счета и от игроков на поле, которые могут забить. Я-то буду больше работать в защите. Но если возникнет повод, с удовольствием исполним.

– Сборная Аргентины сейчас не очень стабильна, у них есть проблемы в команде. Вам это поможет?

– Разговоров-то об этом всегда много, но мы фокусируемся на своей игре. Важно не то, как сыграет Аргентина, а наши собственные действия.

– Вы играли с Аргентиной на четырех чемпионатах мира, аргентинцы часто забивали из штрафной. В товарищеском матче – гол со стандарта. Вы учитываете это при подготовке к игре?

– Если соперник хорош при стандартах, мы должны быть аккуратными: не нарушать правила, не давать им лишних шансов.

– У вас наверняка смешанные чувства от возвращения в Петербург.

– Я вчера виделся с родителями, сегодня – с лучшим другом. Я чувствую поддержку. Знаю, что меня будет поддерживать в том числе город. Хочу здесь, в Петербурге, показать свой максимум.

– Возможно, это будет последняя игра Месси на чемпионатах мира. Вы осознаете это?

– Я об этом не думал. Мы, конечно, любим смотреть на его игру. Но у нас есть только один вариант: обыграть его команду в петербургском матче. А в целом я бы хотел и ему, и другим аргентинцам пожелать всего наилучшего – там ведь много сильных игроков.

– Вы дебютировали за сборную Нигерии в Краснодаре против Аргентины. И вы забили победный мяч. Эта победа поможет подготовиться и повторить результат?

– Конечно, некоторые эпизоды помогут, мы использовали тот матч для подготовки. Но тогда не было Месси, то был товарищеский матч, а сейчас – чемпионат мира. Сейчас все пойдет совсем иначе, потому что ставки принципиально выше.