ДО МАТЧА

Перед последним матчем группового этапа команды были лишены какой-либо турнирной мотивации. По два поражения на старте турнираи администраторы сборных уже могли планировать расписание чартеров на родину. При этом Саудовская Аравия и вовсе порой демонстрировала такое качество футбола, что у некоторых возникал вопрос о том, как они добрались до ЧМ-2018.

И если неудача саудовцев была прогнозируема, то у Египта были основания рассчитывать на успех. Но главная звезда африканцев МохамедСалах так и не набрал оптимальную форму после травмы. Остальные же игроки оказались не готовы для выполнения поставленной задачи.

Салах, кстати, накануне и вовсе оказался в центре скандала. По данным CNN, форвард устал от чрезмерного внимания главы Чечни Рамзана Кадырова (Египет базируется в Грозном) и захотел уехать из России. Виной всему постоянные участия в торжественных мероприятиях. Несколько дней назад игроку вручили значок почетного гражданина Чечни и футболку «Ахмата».

Спустя некоторое время пресс-служба сборной Египта опровергла эту информацию. Звездный нападающий остался в расположении команды и никуда уезжать не собирался.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В день матча воздух в Волгограде раскалился до предела. И дело в соперничестве Египта и Саудовской Аравии, а в африканской жаре, которая пришла в город. Столбик термометра достиг отметки в 40 градусов. Из-за экстремальных условий было принято решение бесплатно раздавать болельщикам воду.

Те, кто все-таки добрался до стадиона (свободных мест хватало) стали свидетелями первого гола Салаха на ЧМ-2018. На 23-й минуте форвард вышел один на один с вратарем саудовцев и пробил в касание – 1:0.

Спустя несколько атак египтянин мог оформить дубль, но на этот раз Мохамед не смог переиграть Яссера Аль-Мосайлема.

Закончился тайм не совсем логично. Саудовская Аравия все-таки сравняла счет, реализовав пенальти. Притом первый 11-метровый команда не забила (отбил вратарь), а вот уже в компенсированное время Сальман Аль-Фаридж переиграл ЭссамаЭль-Хадари. К слову голкипер египтян стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира. В январе африканцу исполнилось 45 лет.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва рисунок встречи не изменился. Египет больше владел мячом чаще атаковал, а Салах продолжал терзать оборону соперника. Но вывести вперед африканцев мог Махмуд Хасан, который после ошибки вратаря не попал в пустые ворота.

До конца встречи саудовцам все-таки сделать несколько хороших подходов к воротамЭль-Хадари, но ветеран действовал уверенно. Однако опытный вратарь не спас свою команду на 95-й минуте. Салем Аль-Доссари выскочил из-за спин защитников и принес своей команде победу.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – ЕГИПЕТ – 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 22 – 0:1. Аль-Фарадж, 45+6 – 1:1. Аль-Давсари, 90+5 – 2:1.

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлим – Аль-Бурайк, У. Хавсави, М. Хавсави, Аш-Шахрани – Аль-Фарадж, Утаиф, Аль-Мугави – Бахебри (Ассири, 66), Аль-Давсари – Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 80). Тренер Пицци.

Египет: Аль-Хадари – Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи – Эль-Ненни, Хамед – Салах, Саид (Варда, 45+7), Хассан (Кахраба, 81) – Мохсен (Собхи, 64). Тренер Купер.

Предупреждения: Габр, 45+5. Фатхи, 86.

Нереализованный пенальти: Аль-Муваллад, 41 (вратарь).

Судьи: Ролдан, Гусман, Де ла Крус (все – Колумбия), Монтеро (Коста-Рика).

25 июня. 17.00. Волгоград. +35, солнечно. «Волгоград Арена». 36 823 зрителя (вместимость 45 568).

СТАТИСТИКА

Удары 22-8. В створ 7-1. Штанги 1-0. Угловые 7-2. Офсайды 1-3. Фолы 7-16. Владение мячом 62-38.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Аль-Мусайлим 5,0

Аль-Бурайк 6,0

У. Хавсави 5,5

М. Хавсави 5,5

Аш-Шахрани 6,0

Аль-Фарадж 7,0

Утаиф 6,0

Аль-Мугави 5,5

Бахебри 5,0

(Ассири) 5,0

Аль-Давсари 6,5

Аль-Муваллад 4,5

(Аль-Шехри) б/о

ЕГИПЕТ

Аль-Хадари 6,0

Фатхи 5,0

Габр 5,0

Хегази 5,5

Абдель-Шафи 5,5

Эль-Ненни 5,0

Хамед 5,0

Салах 6,0

Саид 6,0

(Варда) 5,0

Хассан 5,5

(Кахраба) б/о

Мохсен 5,5

(Собхи) 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Аль-Фарадж – 7,0. Был лидером своей команды в центральной зоне, регулировал направление и темп большинства атак. Уверенно реализовал пенальти.

Аль-Давсари – 6,5. Также провел сильный матч. Много встречался с мячом, был активен и агрессивен. Принес саудовцам победу на последних секундах матча.

Салах – 6,0. Был единственным светлым пятном в сборной Египта. Действовал на острие и был практически отрезан от партнеров, но сумел не только забить гол-красавец, но и создать еще пару реальных голевых моментов.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Пицци – 6,0. Прекрасно подготовил команду к третьему матчу. Аравийцы много атаковали, комбинировали и вообще заметно больше владели мячом. А также нанесли по воротам соперника более 20 ударов.

Купер – 4,5. Как оценить работу тренера, чья команда в матче с гипотетическим аутсайдером группы всего раз попала в створ? Не угадал ни с тактикой, ни с выбором стартового состава, ни с заменами.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Салах !

Открылся под длинную передачу из глубины от Саида и в единоборстве с двумя защитниками первым касанием обработал мяч, а вторым красиво перебросил вышедшего из ворот Аль-Мусайлима.

Аль-Фарадж =

Сильным ударом в правый от вратаря угол реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Аль-Давсари !

Уже даже по завершении компенсированного арбитром времени Утаиф получил мяч в штрафной и в касание отправил его партнеру, который с острого угла попал точнехонько в дальний угол ворот. Мяч от штанги влетел в сетку.