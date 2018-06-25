Сборная Португалии в самой концовке упустила победу над Ираном (1:1), оставив радость сыграть в 1/8 финала с Россией сборной Испании.

Сборная Португалии в самой концовке упустила победу над Ираном (1:1), оставив радость сыграть в 1/8 финала с Россией сборной Испании.

ДО МАТЧА

К решающим матчам группы D было приковано внимание всех российских болельщиков, ведь в них решалось, кто станет соперником сборной России в 1/8 финала. Причем, сборная Ирана отнюдь не лишилась шансов на выход в следующий раунд. Для этого иранцам требовалось обыграть Португалию. Ничья также оставляла им шансы, но при слишком удивительном стечении обстоятельств в параллельной встрече – победе Марокко над Испанией с разницей в два и более голов.

Испания к стартовому свистку опережала португальцев в турнирной таблице за счет меньшего количества полученных предупреждений (!), так что даже этот аспект при прочих равных мог сыграть роль. Поэтому командам надо было быть осторожнее в единоборствах.

В составе сборной Ирана с первых минут вышли хорошо известные российским болельщикам Саид Эззатоллахи и Сердар Азмун, выступающие в РФПЛ.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

С первых минут стала заметна мотивированность обеих команд, выразившаяся в обилии единоборств и попытках сборных во что бы то ни стало открыть счет. Португальцы, пользуясь статусом фаворита, попытались захватить инициативу, но встретили ожесточенное сопротивление. Понятно, что подопечные Сантуша больше владели мячом, тогда как соперники сделали ставку на контратаки, однако к своим воротам азиаты не прижимались, выдавливая соперника на противоположную половину поля.

Чемпионы Европы не смогли пробиться через центр поля и стали сваливаться на фланги, откуда бомбардировали штрафную соперника. Нередко получалось опасно. В первую очередь благодаря нервной игре Бейраванда, пару раз даже промахнувшегося мимо мяча.

Криштиану Роналду начал игру на острие, но по ходу первого тайма опустился за мячом вглубь, откуда атаки и начинал, и развивал. Впрочем, в атаке без него стало грустнее. Одинокий Андре Силва быстро потерялся в нападении.

Но героем Португалии стал не КриРо, а Рикардо Куарежма, классно уложивший мяч в дальнюю девятку за несколько секунд до свистка на перерыв. Этот гол стал самым возрастным в истории сборной Португалии – 34 года и 272 дня.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи получилась очень эмоциональной. Уже в самом начале Криштиану Роналду умело подставился сразу под двоих защитников и заработал пенальти, который не без некоторых уговоров и просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку. Иранцы бросились оспаривать решение, но не преуспели. Зато преуспел их вратарь Бейраванд, парироваший удар Роналду с «точки».

Этот эпизод взорвал игру, и спустя уже пару минут команды едва не схлестнулись стенка на стенку в середине поля. И хотя арбитру все-таки удалось погасить напряжение, доставать из кармашка желтую карточку пришлось еще не раз. Эпизодически футболисты стали откровенно грубить, играя в кость, а не в мяч.

Еще дважды рефери отправлялся смотреть видеоповторы. В первом случае Касерес из Парагвая наказал Роналду предупреждением за грубую игру в середине поля, а уже в компенсированное время углядел игру рукой в португальской штрафной. Концовка получилась просто огненной. Иранцы не только сравняли счет, но и могли вырвать победу. Времени им на это не хватило.

Португалия удержала ничью, но пропустила на первое место сборную Испании, вырвавшую одно очко у Марокко. Таким образом, соперником Роналду и компании по 1/8 финала станет команда Уругвая.