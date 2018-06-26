ЧМ-2018 глазами клоуна. В трех минутах от Португалии и в семи метрах от Ирана.
По ходу игр группы В, которые вывели испанцев на Россию в 1/8 финала, наш «текущий» соперник по плей-офф менялся несколько раз.
Параллельно смотреть два матча, от которых зависит судьба твоей команды, да вдобавок при столь запутанной турнирной ситуации – та еще нагрузочка. Запросто можно заработать косоглазие, а то и сердечный приступ. Напомню, что после двух туров лидерство в группе «В» делили Испания и Португалия с четырьмя очками и абсолютно одинаковой разностью мячей 4-3 (испанцы шли первыми только из-за меньшего числа желтых карточек), но шансы на плей-офф сохраняла и сборная Ирана (3 очка, 1-1).
Уже на 14-й минуте, когда марроканцы открыли счет в Калининграде, Испания с Португалией первый раз поменялись местами в турнирной таблице. Но эта рокировка оказалась далеко не последней, всего их в этот вечер случилось аж четыре!
Как менялась турнирная ситуация по ходу матчей 3-го тура в группе В
|
Минуты
|
Испания - Марокко
|
Иран - Португалия
|
Соперник России в 1/8
|
1 - 14
|
0:0
|
0:0
|
Испания
|
14 - 19
|
0:1
|
0:0
|
Португалия
|
19 - 45
|
1:1
|
0:0
|
Испания
|
45 - 81
|
1:1
|
0:1
|
Португалия
|
81 - 90+1
|
1:2
|
0:1
|
Португалия
|
90+1 - 90+3
|
2:2
|
0:1
|
Португалия
|
После 90+3
|
2:2
|
1:1
|
Испания
Вот так и скакали туда-сюда-обратно целых два часа, мороча нам голову, соседи по Пиренейскому полуострову. Любопытно, что из 90 минут основного времени «испанскими» (в смысле соперника России по плей-офф) получились только 39 - против 51-й «португальской». Хотя решающими в итоге оказались не основные минуты, а добавленные.
И ведь в таблице отражены только состоявшиеся изменения в счете. А сколько еще было ситуаций из разряда «на грани»…
Забей Криштиану Роналду пенальти на 53-й минуте в Саранске, и после 2:0 уже вряд ли что-то разлучило быего команду с Россией в 1/8. Кстати, через полчаса лидер португальцев вполне мог схлопотать и красную карточку за удар в лицо. Игра плей-офф с Португалией без Криштиану – представляете, какой заманчивый вариантик у нас вырисовывался?!
Увы, Роналду пенальти не забил, а парагвайский судья Касерес, изучив видео, его не удалил. Криштиану словно сам не хотел занимать первое место и играть 1 июля в Москве, предпочитая встречу с уругвайцами 30 июня в Сочи. Может, ему просто субботы нравятся больше воскресений? Или португалец решил прокатиться на лыжах по трассам Олимпиады-2014?
Хотя я полагаю, что дело, скорее, в стадионе. На ЧМ-2018 Роналду уже выходил на газон Лужников и забил там победный мяч сборной Марокко. Но на сочинском-то «Фиште» он 15-го отгрузил испанцам цельный хет-трик! Еще бы ему не хотелось туда вернуться.
И вернется. Новую путевку на черноморское побережье португальцу в Калининграде выписал Яго Аспас. Он сравнял счет на первой из четырех минут (в итоге вышло больше, но то как раз из-за гола), добавленных узбекским судьей Равшаном Ирматовым.
Однако и это было еще не все. Под занавес Криштиану едва не остался не то что без Сочи, а вообще без плей-офф! Иранцы в Саранске реализовали пенальти, а через несколько секунд, на 94-й, их нападающий Мехди Тареми бил по воротам в упор метров с семи. Попади он в сетку с «правильной», а не с обратной стороны, и в воскресенье в Лужниках с россиянами играла бы сборная не Испании, а Ирана…
Нет, он тоже не забил. Невезучий для нас денек выдался на чемпионате. Сначала уругвайцы со всякими рикошетами-удалениями, а потом и этот вечерний «концерт». Россия в 1/8 получила Испанию.
Может, хоть с ней повезет?..