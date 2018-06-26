По ходу игр группы В, которые вывели испанцев на Россию в 1/8 финала, наш «текущий» соперник по плей-офф менялся несколько раз.

Параллельно смотреть два матча, от которых зависит судьба твоей команды, да вдобавок при столь запутанной турнирной ситуации – та еще нагрузочка. Запросто можно заработать косоглазие, а то и сердечный приступ. Напомню, что после двух туров лидерство в группе «В» делили Испания и Португалия с четырьмя очками и абсолютно одинаковой разностью мячей 4-3 (испанцы шли первыми только из-за меньшего числа желтых карточек), но шансы на плей-офф сохраняла и сборная Ирана (3 очка, 1-1).

Уже на 14-й минуте, когда марроканцы открыли счет в Калининграде, Испания с Португалией первый раз поменялись местами в турнирной таблице. Но эта рокировка оказалась далеко не последней, всего их в этот вечер случилось аж четыре!

Как менялась турнирная ситуация по ходу матчей 3-го тура в группе В

Минуты Испания - Марокко Иран - Португалия Соперник России в 1/8 1 - 14 0:0 0:0 Испания 14 - 19 0:1 0:0 Португалия 19 - 45 1:1 0:0 Испания 45 - 81 1:1 0:1 Португалия 81 - 90+1 1:2 0:1 Португалия 90+1 - 90+3 2:2 0:1 Португалия После 90+3 2:2 1:1 Испания

Вот так и скакали туда-сюда-обратно целых два часа, мороча нам голову, соседи по Пиренейскому полуострову. Любопытно, что из 90 минут основного времени «испанскими» (в смысле соперника России по плей-офф) получились только 39 - против 51-й «португальской». Хотя решающими в итоге оказались не основные минуты, а добавленные.

И ведь в таблице отражены только состоявшиеся изменения в счете. А сколько еще было ситуаций из разряда «на грани»…

Забей Криштиану Роналду пенальти на 53-й минуте в Саранске, и после 2:0 уже вряд ли что-то разлучило быего команду с Россией в 1/8. Кстати, через полчаса лидер португальцев вполне мог схлопотать и красную карточку за удар в лицо. Игра плей-офф с Португалией без Криштиану – представляете, какой заманчивый вариантик у нас вырисовывался?!

Увы, Роналду пенальти не забил, а парагвайский судья Касерес, изучив видео, его не удалил. Криштиану словно сам не хотел занимать первое место и играть 1 июля в Москве, предпочитая встречу с уругвайцами 30 июня в Сочи. Может, ему просто субботы нравятся больше воскресений? Или португалец решил прокатиться на лыжах по трассам Олимпиады-2014?

Хотя я полагаю, что дело, скорее, в стадионе. На ЧМ-2018 Роналду уже выходил на газон Лужников и забил там победный мяч сборной Марокко. Но на сочинском-то «Фиште» он 15-го отгрузил испанцам цельный хет-трик! Еще бы ему не хотелось туда вернуться.

И вернется. Новую путевку на черноморское побережье португальцу в Калининграде выписал Яго Аспас. Он сравнял счет на первой из четырех минут (в итоге вышло больше, но то как раз из-за гола), добавленных узбекским судьей Равшаном Ирматовым.

Однако и это было еще не все. Под занавес Криштиану едва не остался не то что без Сочи, а вообще без плей-офф! Иранцы в Саранске реализовали пенальти, а через несколько секунд, на 94-й, их нападающий Мехди Тареми бил по воротам в упор метров с семи. Попади он в сетку с «правильной», а не с обратной стороны, и в воскресенье в Лужниках с россиянами играла бы сборная не Испании, а Ирана…

Нет, он тоже не забил. Невезучий для нас денек выдался на чемпионате. Сначала уругвайцы со всякими рикошетами-удалениями, а потом и этот вечерний «концерт». Россия в 1/8 получила Испанию.

Может, хоть с ней повезет?..