Поражение сборной России, невнятная игра Испании и Португалии – вот главные темы мировых спортивных газет.

О СБОРНОЙ РОССИИ

FOX NEWS (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Уругвай выглядел несколько «ржавым» в двух первых матчах, забив всего два гола, тогда как Россия удивила всех результативностью. И все же в третьем туре сборную хозяев спустили с небес на землю - ранний гол Суареса, автогол Черышева и удаление Смольникова. Столкнувшись с действительно сильным соперником, команда Черчесова выглядела бледно. И ей придется сильно постараться, чтобы вернуть болельщикам энтузиазм, когда россияне вновь выйдут на поле своих любимых «Лужников» в ближайшее воскресенье.

L’EQUIPE (ФРАНЦИЯ)

Положив руку на сердце, Россия уверяла, что нацеливается только на первое место. И Черчесов клялся, что им по силам добиться результата. Но мало того, что тренер российской сборной оставил в запасе Жиркова, Головина и Фернандеса, так его команда в целом показала более низкий уровень, чем в первых матчах. В Самаре выделялся только Дзюба, отдавший классный пас на Черышева на 12-й минуте и сам едва не забивший на 17-й. Это – все, чем, по сути, запомнилась сборная хозяев турнира.

BILD (ГЕРМАНИЯ)

Да, россияне удивили в первых матчах, но в Самаре у них дела не пошли. При 30-градусной жаре, играя вдесятером большую часть встречи, хозяевам поля пришлось признать поражение. Они, конечно, пытались исправить ситуацию, но подопечным Черчесова не хватало ни сил, ни возможностей, ни качества игры.

LA RED 21 (УРУГВАЙ)

Сборная Уругвая показала не лучший футбол в первых играх, но идеально закончила групповой этап. Избавившись от давления после полученной путевки в плей-офф, игроки вышли на поле против России и доминировали на протяжении всей встречи. Соперник оказался не слишком опасным – возможно, потому что наша сборная с первых минут знала, как контролировать «медведей с триколором». Итог – убедительные 3:0 и хороший настрой перед игрой с Португалией!

BBC (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Сборная России выдала впечатляющий старт, но в игре с Уругваем все встало на свои места. Возможно, не стоит недооценивать тот факт, что эта команда занимает лишь 70-е место в рейтинге ФИФА. Возможно, сказалась жара. Или отсутствие на площадке полузащитника Александра Головина – одного из лучших исполнителей в составе россиян. Возможно, мы просто увидели силу России в борьбе с действительно сильным соперником с организованной обороной. Все уязвимые места команды Черчесова мгновенно открылись. С первых минут и до финального свистка, когда надежды на успех уже не оставалось, стадион обеспечивал своей сборную блестящую вокальную поддержку! Но это не помогало – мы не увидели никакого динамизма в исполнении российских игроков, которые могли напомнить об их первых победах.

GAZETTE DELLO SPORT (ИТАЛИЯ)

Несмотря на то, что Головин не вышел на поле в матче Россия – Уругвай, он остается одной из главных звезд своей команды и по-прежнему вызывает интерес со стороны «Ювентуса». Однако по маршруту Москва – Турин прилетело очередное учтивое, но решительное «нет». Бьянконери увеличили свое предложение ЦСКА с 15 до 19 миллионов евро (плюс бонусы) и все равно получили отказ, поскольку армейцы также подняли требования – с 25 до 30 миллионов.

О ПОРТУГАЛИИ

CORREIO DE MANHA (ПОРТУГАЛИЯ)

На этот раз Роналду не был лучшим игроком матча – как во встречах с Испанией и Марокко. Он не забил пенальти, не мог взломать оборону Ирана, сам получил желтую карточку… Все это разозлило лидера сборной Португалии! В душ после финального свистка Криштиану явно уходил несчастным – бросив капитанскую повязку и не оставшись на общение с фанатами.

JORNAL DE NOTICIAS (ПОРТУГАЛИЯ)

Роналду, как всегда, внес весомый вклад в игру… Только не такой, как хотелось бы. В этот раз – внес двумя ключевыми моментами. Сначала не забил пенальти. Потом подарил Ирану две лишних минуты, которые арбитр встречи потратил на просмотр видеоповтора (после чего вручил Криштиану желтую карточку). В итоге соперник Португалии успел и отдохнуть, и затем - сравнять счет! Да, не такого развития борьбы за первое место в группе мы все ожидали…

DAILY MAIL (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Алиреза Бейранванд отразил пенальти Криштиану Роналду, став героем этого матча. Что это за парень? Алиреза вырос в семье кочевников, в детстве пас овец, а его отец был против увлечения футболом. В разное время он жил на улице, работал уборщиком в парке и в пиццерии, прежде чем добился успеха. Так что тяжелый взгляд Роналду – ничто, по сравнению с вызовами, с которыми Бейранванд столкнулся в своей жизни.

ОБ ИСПАНИИ

EL PAIS (ИСПАНИЯ)

В российской ночи ужасов Испания все же вышла в 1/8 финала после неожиданных развязок последних матчей в группе. Хотя долгое время развитие событие напоминало о катастрофических 1:5 от Голландии на предыдущем чемпионате мира! Что ж, можно выдохнуть – теперь нас ждет Россия. Но главное, что беспокоит Испанию – игра самой Испании. Матч с Марокко оставил слишком много вопросов. Мы не узнали нашу сборную – слишком неуклюжую, словно трещащую по швам, как в защите, так и в нападении.

EL MUNDO (ИСПАНИЯ)

Ни одна команда на этом Кубке мира не добивалась того, что сделала сборная Фернандо Йерро – которая так лихорадочно искала провал, но неожиданно столкнулась с успехом! Увы, эта Испания – слишком предсказуемая, нестабильная, потертая, сломанная… Худшая команда за долгие годы! Да, мы вышли в плей-офф. Но вышли туда без души, без магии, без какой-либо идентичности и хоть чего-то, что могло бы вызвать головокружение у болельщиков. Если так будет дальше, на шансах этой Испании в России можно ставить крест.

MARCA (ИСПАНИЯ)

Три матча в группе показали – игру команды надо менять! Йерро придется перевернуть все вверх дном, если он хочется добиться чего-то большего, чем просто выход в плей-офф. У нас плохо играет голкипер, слишком много ошибок в защите, из полевых игроков заметен только Иско… В общем, пока – одни сомнения и слишком мало уверенности в завтрашнем дне.