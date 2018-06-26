Николай Латышев, Тофик Бахрамов, Павел Казаков, Мирослав Ступар, Валерий Бутенко, Алексей Спирин, Николай Левников, Валентин Иванов… Список наших арбитров на чемпионатах мира продолжает 39-летний москвич Сергей Карасев. После 12-летнего перерыва. 15 июня он работал резервным арбитром на матче Марокко – Иран. Теперь ему доверили игру в Сочи Австралия – Перу. «Советский спорт» внимательно наблюдал за его работой.

В Сочи очень жарко и душно. Карасев же вышел в черной форме. Человек в черном – классика футбола. Разыгрывая с капитанами команд ворота и начало, руками очертил перуанцу мяч. Неужели тот не знает английского?

В первом тайме российский рефери зафиксировал по пять фолов, вынес по одному предупреждению.

На 5-й минуте мяч попал в живот перуанцу Куэва. Австралийцы на всякий пожарный принялись голосовать в надежде на пенальти, но Карасев скупым жестом дал понять: никакой руки.

В начале 10-й минуты наш рефери решительно вытащил желтую карточку. Бородатый капитан Австралии Единак прямой ногой засадил в плечо того же Куэво. Сразу вспомнилась матч-бойня Потругалия – Голландия на ЧМ-2006 и красно-желтый «листопад» Валентина Иванова. Тогда, кстати, первый адовый прием остался без наказания.

…Комментаторы требовали удаления австралийца. На худой конец «розовой» карточки. Но, оценив минимальный ущерб здоровью пострадавшего, судья принял единственно верное решение. Тем более что злого умысла в действиях нарушителя не было. Это вам не столкновение Шумахера с Баттистоном на ЧМ-1982, после которого лишившегося чувств француза транспортировали с поля на носилках.

На 18-й минуте перуанцы открыли счет. Но не было ли офсайда у принимавшего мяч из глубины поля Герреро? Впрочем, это вопрос не к Карасеву, а его помощнику Тихону Калугину.

На 32-й минуте рефери с опозданием зафиксировал положение «вне игры» у австралийца. Тот успел сделать скидку назад, свисток раздался уже после удара по воротам. Принцип «жди и смотри» здесь не работает.

К счастью, мяч не влетел в сетку. Неужели Карасев не сразу заметил отмашку лайнсмена Антона Аверьянова? Или флажок был поднят поздно? Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

Перед угловыми рефери зачастую занимался профилактической работой, предупреждая соперников: никаких захватов-обнимашек.

На 42-й минуте Карасев не оставил без внимания легкий толчок в спину перуанцу Адвинкуле со стороны австралийца Бехича. Одновременно фол заметил Калугин и сигнализировал об этом флажком.

А чуть раньше рефери во время атаки перуанцев успел бросить взгляд на свой секундомер. До перерыва оставалось ровно пять минут.

Он еще успел вынести предупреждение перуанцу Каррильо за агрессивный подкат в центре поля.

Во втором тайме Карасев не изменил себе. Доставая желтую карточку абсолютно по поводу. 19-летнего австралийца Арзани – за срыв контратаки. Перуанца Уртадо – за откровенное футбольное хамство, он едва не оторвал сопернику ногу.

На 81-й минуте лайнсмен Аверьянов прервал голевую атаку перуанцев, разглядев миллиметровый офсайд у Герреро.

Через три минуты четко разобрался в сложной ситуации в штрафной перуанцев. Не назначив свободный удар за пас вратарю. По мнению судьи, мяч был выбит из-под ноги австралийского форварда в направлении голкипера.

Карасев постоянно находился в эпицентре событий, недалеко от мяча. Поэтому его решения не вызывали сомнений и острой реакции у игроков. Они с первых секунд почувствовали последовательность арбитра в принятии решений.

Будет жаль, если этот дебютный для него матч окажется на мундиале последним. Российская бригада отработала на высшем международном уровне и заслужила назначений. Так что эта была победа не только перуанцев, но и нашей судейской школы.

Австралия – Перу – 0:2 (0:1)

Голы: Каррильо, 18; Герреро, 50

Австралия: Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Лекки, Единак, Муй, Круз (Арзани, 58), Рогич (Ирвайн, 72), Юрич (Кэйхилл, 53)

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Сантамария, Трауко, Тапия (Уртадо, 63), Йотун (Акино, 46), Каррильо (Картахена, 79), Куэва, Флорес, Герреро

Предупреждения: Единак (10), Йотун (45), Арзани (60), Рогич (66), Уртадо (79), Миллиган (88)