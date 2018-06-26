Хавбек сборной Перу Андре Каррильо снова провел прекрасный матч и в связке с Паоло Герреро организовал долгожданную победу своей команды.

ДО ИГРЫ

Когда расписание турнира составляют робот или жеребьевка, разведя фаворитов до последнего тура, невозможно избежать такой ситуации, что оба заключительных матча имеют условный смысл. У австралийцев еще оставался небольшой шанс пробиться в плей-офф – для этого им требовались собственная победа над перуанцами и поражение Дании от Франции. Сборная Перу же в этой встрече бились только за престиж. Если бы календарь верстали вручную или по той схеме, чтобы во втором туре встречались два победителя первого, интригу в группе можно было сохранить до конца.

Зато зрители встречи в Сочи могли получить удовольствие от футбола в чистом виде, со стремлением обоих участников к победе без оглядки на турнирную стратегию. Не всякий матч на чемпионате мира преподносит такие блюда. А бонусом к этому стала первая после 12-летнего перерыва работа на игре ЧМ российской бригады судей.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Пятнадцать минут дебютного отрезка Австралия атаковала напропалую, хотя и без голевых моментов. Чувствовалось, что в свою мечту – с двумя сочетающимися в ее пользу результатами – она искренне верит. Но первая же атака перуанцев нанесла по их самолюбию сокрушительный встречный удар.

Справиться с оторопью островитяне смогли лишь ко второй половине тайма, но их прямолинейным атакам традиционно не хватало изобретательности и остроты. Неоднократные прорывы по правому флангу Рисдона и по левому Рогича чаще всего оборачивалась неточными передачами, а попытки пробить по воротам раз за разом блокировала перуанская оборона.

Сборная Перу события не форсировала, лишь оперативно ловила соперников на ошибках, и, несмотря на короткие соприкосновения с мячом, игру, безусловно, контролировала. А фланговые проходы Адвинкулы были гораздо опаснее, чем у противников.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В самом его начале Герреро, изловчившись, точно пробил в дальний угол, окончательно распределив всю группу С по местам. После этого Австралия увлеченно пыталась забить хотя бы один гол и в ряде эпизодов была к тому близка, но невезуча. А перуанцы под овации болельщиков, скандировавших, в том числе, «Рос-си-я!» простились с чемпионатом несколькими шикарными комбинациями и ударом в штангу. Вполне естественно, что этот тайм стал бенефисом Сергея Карасева, показавшего 4 желтые карточки в дополнение к двум в первом тайме.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Гол Каррильо на 18-й минуте, после которого Австралия обнаружила, что надеяться на победу над перуанцами гораздо проще, чем добиться ее, и как-то сразу потухла.

АВСТРАЛИЯ – ПЕРУ – 0:2 (0:1)

Голы: Каррильо, 18 – 0:1. Герреро, 50 – 0:2.

Австралия: Райан – Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич – Единак, Муй – Леки, Рогич (Ирвайн, 72), Круз (Арзани, 58) – Юрич (Кэхилл, 53). Тренер: ван Марвейк.

Перу: Гальесе – Адвинкула, Рамос, Сантамария, Трауко – Тапия (Уртадо, 63), Йотун (Акино, 46) – Каррильо (Картахена, 79), Куэва, Флорес – Герреро. Тренер: Гарека.

Предупреждения: Единак, 10. Йотун, 45. Арзани, 60. Рогич, 66. Уртадо, 79. Миллиган, 88.

Судьи: Карасев, Аверьянов, Калугин (все – Россия), Сато (Япония).

26 июня. 17.00. Сочи. +30, облачно. Стадион «Фишт». 44 073 зрителя (вместимость 44 287).

СТАТИСТИКА

Удары 14-4. В створ 2-3. Угловые 8-3. Офсайды 3-1. Фолы 13-12. Владение мячом 53-47.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

АВСТРАЛИЯ

Райан 5,0 Рисдон 5,0 Миллиган 4,0 Сэйнсбери 4,0 Бехич 4,0 Единак 4,5 Муй 5,0 Леки 4,5 Рогич 5,0 (Ирвайн, 72) 4,5 Круз 4,5 (Арзани, 58) 5,0 Юрич 4,5 (Кэхилл, 53) 4,5

ПЕРУ

Гальесе 6,0 Адвинкула 6,5 Рамос 6,5 Сантамария 6,5 Трауко 6,0 Тапия 6,0 (Уртадо, 63) 5,5 Йотун 5,5 (Акино, 46) 5,5 Каррильо 7,0 (Картахена, 79) б/о Куэва 6,5 Флорес 6,0 Герреро 7,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Каррильо – 7,0. Выглядел не менее шикарно, чем в игре с датчанами, за которую был включен в символическую сборную тура по версии «Советского спорта». Забил гол-красавец. Помяните наше слово, уже сказанное тогда: уже к августу его с руками-ногами оторвет у «Уотфорда» какой-нибудь топ-клуб.

Герреро – 7,0. Устроил первый гол и прекрасно исполнил второй. Весь матч был активен на острие атак и оправдал усилия перуанцев по его амнистии перед чемпионатом мира.

Адвинкула – 6,5. Отутюжил правый фланг и обнулил лучшего австралийского защитника Бехича.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Ван Марвейк – 4,5. Как и его коллеги в группе, не придумал рабочих способов вскрыть перуанскую оборону. Еще и не предусмотрел плана, как играть в случае 0:1, и не предупредил команду, что такое вполне возможно, – вот она и раскисла после первого же пропущенного мяча.

Гарека – 6,5. Прекрасный тренер. Должен либо вывести перуанцев к следующему чемпионату мира на новый уровень, либо заняться тем же самым со сборной Аргентины. Игру Австралии так же, как до того датчан и французов, разложил на молекулы.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Каррильо !!

Сочетание шикарной скидки Герреро из борьбы к линии штрафной и исключительного по точности удара низом с лета.

Герреро !

После тонкой продольной передачи к линии вратарской в борьбе с защитником пробил в падении в дальний угол.