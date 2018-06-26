Несмотря на досрочный вылет из турнира, защитник этой сборной Уостон Кендалл накануне встречи против Швейцарии излучал позитив.

– Вы мечтали сыграть на ЧМ-2018. Что испытываете сейчас?

– Есть тысяча игроков, которые хотели бы здесь быть, но не попали сюда. Я рад, что оказался в России. Мы добились прекрасного – вышли с Коста-Рикой на чемпионат мира. Это замечательный праздник. Благодарю всю команду, что мы оказались в финальном турнире.

– Думаете ли, что сможете добиться результата в матче против Швейцарии?

– Нам нужно сделать больше, чем просто сыграть. Нам нужна победа. Мы хотим выиграть ради нашей гордости. Мы представляем страну. Постараемся закончить на самой высокой ноте.

– Что вы можете сказать о выступлении Коста-Рики на ЧМ-2018?

– Мы стараемся выступать единой командой. Нужно не допустить негатив в наш коллектив. Результаты неблагоприятные, много разговоров о нашей игре, но мы едины. Сделаем, чтобы хорошо завершить турнир.

– Вы не забили ни одного гола на этом чемпионате. Есть ли давление?

– Мы просто хотим выйти на игру с позитивным настроем. Нужно забить голы. Все худшее уже произошло. Надеюсь, мы сможем забить.

– Как лучше всего защищаться от Шакири, благодаря которому Швейцария, как отметил Владимир Петкович, создает организованный хаос?

– Нам нужно действовать осторожно в обороне. Важно сыграть организованно. Нужно постараться найти момент. Возможно, со стандарта.

– Что нужно улучшить Коста-Рике?

– Очень часто мы не уделяем внимание мелким деталям. Они меняют ситуацию. Иногда в клубах или даже на турнире в КОНКАКАФ мы играем с замечательными командами, но здесь иной уровень. Нужно больше внимания уделять деталям. Еще тут нельзя расслабляться.

Чуть позже главный тренер Оскар Рамирес также отметил, что испытывает гордость от участия в чемпионате мира.

История Коста-Рики шепчет: цените то, что имеете! И будете счастливы. Статистические исследования не врут.