«Рохо незаметно подключился»

– Были в четырех минутах от выхода из группы, – грустно подытоживал матч Брайан Идову, когда остановился перед российскими журналистами в микст-зоне стадиона «Санкт-Петербург». – Думаю, это самое обидное поражение, которое испытывал в жизни.

– Из-за чего пропустили второй гол от Рохо? Это была недоконцентрация, усталость?

– Мы с Павоном боролись за мяч, он попал к Меркадо. Я из-за усталости не так агрессивно пошел его встречать. Он успел подать, и я не увидел, что он это сделал в штрафную. Не знаю, как Рохо вообще там оказался, его пытались накрыть, но уже было поздно. Он здорово попал.

– Не ждали совсем его в штрафной?

– Да, у него незаметно получилось подключиться из глубины.

– Как игралось против Лионеля Месси?

– Тяжело. Не просто так это лучший игрок мира. Может убрать в любую сторону под любую ногу. Он игрок топ-уровня. С ним можно справиться, только если играть близко – и то не факт – или когда вокруг два-три человека.

– Согласны с теми, кто его критикует и говорит, что в Россию приехал не тот Месси?

– Всегда так будет со всеми игроками. Когда они не добиваются результатов, их критикуют. Будь то Месси, будь то Роналду – его тоже критиковали за игру в Ла лиге. Так в любом виде спорта. В баскетболе критикуют Леброна Джеймса, а он лучший игрок в мире.

– При счете 1:1 вы стали играть в шесть защитников. Подсознательно получилось?

– Мы не переходили на такой вариант, у нас было пять защитников.

– Но вы не так часто подключались к атакам.

– Потому что на моем фланге играл Месси. Первый гол Аргентины как раз пришел из-за того, что я играл слишком близко к обороне, и он пошел открываться. Потом счет 1:1 нас устраивал, я решил остаться в зоне. Мозес – более атакующий игрок. У него была установка больше подключаться, а я охранял сзади, чтобы не было зон для Месси.

«Хотелось именно в Петербурге выйти из группы»

– Как в целом оцените выступление команды на чемпионате мира?

– Мы сыграли неплохо все матчи. Выступили достойно. Как я говорил, мы были в четырех минутах от выхода из группы. Момент с пенальти для меня тоже оказался непонятен. Вчера такой ставили, а сегодня Мозес принимал грудью, и мяч попал в руку – судья поставил штрафной, хотя не было умышленной игры. Потом в их штрафной произошла такая же ситуация, судья смотрел видеоповтор и говорил, что мяч попал в руку от головы, и это неумышленная игра. Очень странно.

– Каково было играть матч чемпионата мира в родном городе?

– Это незабываемые ощущения. На игре были мои друзья, семья, слышал много слов поддержки – в том числе и от простых петербуржцев. Это было приятно, это мотивировало. Хотелось именно в этой игре добиться выхода из группы. Увы, не получилось.

– Лично у вас дальше какие планы?

– Сейчас – переварить все это, потом уже поехать в Ессентуки, а оттуда – по домам. Хочется затем поехать в Петербург, побыть с родителями и уже потом буду решать свое будущее.

– По новому клубу ничего не ясно?

– Пока ничего не ясно.

– Как оцениваете ситуацию с «Амкаром»?

– Не хотелось бы вообще говорить об этом. Клуб закрывается, о чем можно говорить?

– Но вам жалко?

– Конечно. Я уже говорил, что там был хороший коллектив, болельщики нас поддерживали, никто не хотел расставаться с «Амкаром».