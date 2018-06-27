– Как идет тренировочный процесс?

– Сегодня занятие было короче. Те ребята, которые провели полный матч с Уругваем, проходили восстановление. А остальные, кто играл мало, получили небольшую нагрузку.

– За счет каких качеств сборная России может взять верх над Испанией?

– Самоотдача и дисциплина. Это самое важное. Надо предельно внимательно и сконцентрировано играть весь матч.

– А в чем сборная Испании наиболее опасна?

– Там все опасные – сильны полузащитники и нападающие. И не стоит забывать о защитниках, которые здорово играют на стандартах.

– Вы заметили слабые стороны испанцев на групповом этапе?

– Не нужно их выделять. Там были маленько другие игры, иной накал борьбы. Сейчас нас ждут матчи на вылет. Думаю, Испания подойдет к ним более ответственно.

– Как в сборной России пережили итог матча с Уругваем (0:3)?

– Конечно, все расстроены. Переживали, потому что хотели еще раз порадовать болельщиков. Но свою задачу мы выполнили, вышли из группы – и теперь играем в 1/8 финала.

– Артем Дзюба рассказывал, как вы ему сказали перед началом турнира: «Не кипешуй, жги, твой шанс придет». А что скажете ему сейчас, перед матчем с Испанией?

– Если это поможет, я повторю те же слова. Главное, чтобы он забил.

– Игру Ирана и Марокко можно рассматривать как образец для сборной России, как справляться с испанцами?

– В какой-то мере, да. Это дисциплинированные команды, хорошо оборонялись, использовали свои шансы.

– Может, нам в 1/8 финала с Португалией было бы проще?

– Наверное, каждый считал по-разному. Но в целом, какой соперник попался, с тем и надо играть.

– Что вы думаете о Рамосе и Пике, как защитник?

– Это топ-футболисты, очень хорошие.

– С какими эмоциями вы смотрели матч Аргентина – Нигерия?

– Бывают такие эмоциональные игры. Аргентина чудом вышла в 1/8 финала. Мы в большой группе ребят с интересом смотрели футбол. Переживали за красивую игру.

– Не за Аргентину болели?

– Пусть будет так.

– То, что матч пройдет в 80-тысячных «Лужниках», добавляет шансов России?

– Я думаю, да. Болельщики – это наш 12-й игрок. Нам нужна их поддержка. Они должны помочь.

– Оцените в процентах шанс сборной России пройти испанцев.

– 50 на 50.

– Или пройдет, или нет?

– Вот именно!