Владимир Гранат: У нас 50 процентов шансов на то, чтобы победить Испанию в 1/8
Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у Владимира Граната.
– Как идет тренировочный процесс?
– Сегодня занятие было короче. Те ребята, которые провели полный матч с Уругваем, проходили восстановление. А остальные, кто играл мало, получили небольшую нагрузку.
– За счет каких качеств сборная России может взять верх над Испанией?
– Самоотдача и дисциплина. Это самое важное. Надо предельно внимательно и сконцентрировано играть весь матч.
– А в чем сборная Испании наиболее опасна?
– Там все опасные – сильны полузащитники и нападающие. И не стоит забывать о защитниках, которые здорово играют на стандартах.
– Вы заметили слабые стороны испанцев на групповом этапе?
– Не нужно их выделять. Там были маленько другие игры, иной накал борьбы. Сейчас нас ждут матчи на вылет. Думаю, Испания подойдет к ним более ответственно.
– Как в сборной России пережили итог матча с Уругваем (0:3)?
– Конечно, все расстроены. Переживали, потому что хотели еще раз порадовать болельщиков. Но свою задачу мы выполнили, вышли из группы – и теперь играем в 1/8 финала.
– Артем Дзюба рассказывал, как вы ему сказали перед началом турнира: «Не кипешуй, жги, твой шанс придет». А что скажете ему сейчас, перед матчем с Испанией?
– Если это поможет, я повторю те же слова. Главное, чтобы он забил.
– Игру Ирана и Марокко можно рассматривать как образец для сборной России, как справляться с испанцами?
– В какой-то мере, да. Это дисциплинированные команды, хорошо оборонялись, использовали свои шансы.
– Может, нам в 1/8 финала с Португалией было бы проще?
– Наверное, каждый считал по-разному. Но в целом, какой соперник попался, с тем и надо играть.
– Что вы думаете о Рамосе и Пике, как защитник?
– Это топ-футболисты, очень хорошие.
– С какими эмоциями вы смотрели матч Аргентина – Нигерия?
– Бывают такие эмоциональные игры. Аргентина чудом вышла в 1/8 финала. Мы в большой группе ребят с интересом смотрели футбол. Переживали за красивую игру.
– Не за Аргентину болели?
– Пусть будет так.
– То, что матч пройдет в 80-тысячных «Лужниках», добавляет шансов России?
– Я думаю, да. Болельщики – это наш 12-й игрок. Нам нужна их поддержка. Они должны помочь.
– Оцените в процентах шанс сборной России пройти испанцев.
– 50 на 50.
– Или пройдет, или нет?
– Вот именно!