Йоахим Лев не придумал ничего нового даже к третьему матчу группового этапа. Превосходство в индивидуальном мастерстве немцев над корейцами было очевидно, однако оно в футболе решает не все.

Структурно команда Шин Тхэ Ена в первом тайме выглядела гораздо лучше оппонентов. Корейцы агрессивно прессинговали немецких защитников, перекрывая основные направления передач на Сами Хедиру и Тони Крооса. Сон Хын-Мин и Гу Чжа-Чхоль действовали в энергозатратной манере, но по-другому разрушить позиционные атаки немцев было бы крайне тяжело.

Главной заслугой корейцев в первом тайме стало то, что им удалось фактически выключить из игры Крооса - полузащитника «Реала» строго контролировал Ли Джэ Сон. У Тони не было вариантов для продвижения мяча вперед, поэтому он был вынужден пасовать либо назад, либо, в лучшем случае, поперек.

Корейцы старались направлять атаки немцев на правый фланг, где разрозненно действовали Йосуа Киммих и Леон Горетцка. Вновь глубоко и пассивно играл Месут Озил – он постоянно просил мяч в ноги и практически не поднимался с линии корейской штрафной. А ведь весь мир знает, как он умеет конструировать атаки из глубины.

В середине первого тайма немцы попытались продавить Ли Джэ Сона глубже за счет подключений Йонаса Хектора, чтобы освободить Крооса от давления. Тони открывался в левый фланг, но по-прежнему с трудом находил варианты для продвижения мяча.

Хектор же менялся местами с Тимо Вернером – шел на место центрального нападающего, а форвард «РБ Лейпциг» создавал ширину на левом фланге. Эта идея провалилась – немцы не меняли направление атак длинными переводами, а просто пытались проломиться справа за счет навесов и прострелов в исполнении Киммиха. Против дисциплинированной позиционно Кореи этого было недостаточно.

Во втором тайме немцы сумели решить часть проблем – Озил стал подниматься выше и пасовать в полуфланги. Атаки Германии стали острее, но Лев решил перестроить игру, выпустив Марио Гомеса и Томаса Мюллера. Немцы фактически перешли на 4-2-4 в атаке, но вновь были вынуждены возить мяч по флангам. Корейцы, хоть и продавились в свою штрафную, держали двух опорников достаточно высоко, оказывая давление на Крооса и Озила.

Германии на протяжении всего турнира не хватает ширины в атаке, но Лев упорно отказывался что-то менять. При том, что во встречах с Мексикой и Швецией ситуация резко менялась после появления Юлиана Брандта. Полузащитник «Байера» оба раза действовал близко к боковой линии, угрожая обыгрышем один в один и быстрыми сменами фланга. Несколько раз он выходил на ударную позицию и попадал в штанги.

Сегодня он вновь вышел спасать отечество. Вместо Хектора. Но с этой идеей Лев опоздал на 78 минут. Брандт должен был выходить в стартовом составе. Кажется, немецкий футбольный союз поторопился продлить контракт с этим тренером аж до 2022 года. Что случилось в концовке, вы видели сами. Немцы побеждают не всегда.