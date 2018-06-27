Пятикратные чемпионы мира рисковали вылететь вслед за Германией, но значительно серьезнее подошли к решающему матчу в группе.

ДО МАТЧА

Расклад в группе E к заключительному туру сложился довольно запутанным, поэтому чтобы не смотреть, как складываются дела в параллельном матче Швейцария – Коста-Рика, сербам требовалась победа, тогда как Бразилию устраивала и ничья. Фактически, плей-офф для этих команд уже начался.

Тем более, что на текущем чемпионате мира было уже немало сенсационных результатов – так, сборная Германии за два часа до стартового свистка успела покинуть мундиаль. Поэтому Тите рисковать не стал и выставил в атаке с первых минут всех главных созидателей – и Виллиана, и Жезуса, и Паулиньо, и Коутиньо и, конечно, Неймара. Крстаич также выпустил на поле всех имеющихся под рукой титуларов.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Не прошло и 10 минут, как почувствовавший себя плохо Марсело попросил замену и уступил место на поле Филипе Луису. Полчаса ушли у команд на разведку. Игра была равной, и сербы ни в чем не уступали своему грозному сопернику. Однако стоило им расслабиться, как Жезус, умело выдернувшись с позиции центрального нападающего, вытянул за собой защитника и освободил зону для Паулиньо, который ворвался в штрафную и в касание красиво перебросил Стойковича.

Вообще пентакампеоны здорово двигались и часто менялись позициями, пытаясь внести разлад в оборонительные порядки сербов. Вот только скорости им зачастую не хватало. Тем не менее, временами у европейцев все же кружилась голова от бразильских многоходовок. Сами они в обороне не засиживались, но и найти путь в штрафную Алисона в первые 45 минут не сумели.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Под руководством Тите Бразилия стала значительно более рациональной командой, поэтому удивляться тому, что после перерыва Неймар и компания стали меньше владеть мячом не стоит. Сербы перехватили инициативу и создали несколько хороших возможностей отыграться, но Митровичу отчаянно не везло, даже когда он бил уже практически по пустым воротам.

Зато удача улыбнулась желто-синим, и Тьяго Силва, выиграв борьбу у Матича при подаче углового, удвоил преимущество Бразилии. После второго гола латиноамериканцы поймали кураж и стали терроризировать Стойковича. Неймар очень хотел забить, обыгрывал по двоих-троих оппонентов и отчаянно рвался к воротам, но отличиться несмотря на все усилия не смог.

СЕРБИЯ – БРАЗИЛИЯ – 0:2 (0:1)

Голы: Паулиньо, 36 – 0:1. Тьяго Силва, 68 – 0:2

Сербия: Стойкович – Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов – Матич, Милинкович-Савич – Тадич, Ляич (Живкович, 75), Костич (Радоньич, 82) – Митрович (Йович, 89). Тренер: Крстаич

Бразилия: Алисон – Фагнер, Тьяго Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис, 10) – Паулиньо (Фернандиньо, 66), Каземиро – Виллиан, Коутиньо (Аугусто, 80), Неймар, Жезус. Тренер: Тите

Предупреждения: Ляич, 33. Матич, 48. Митрович, 70

Судьи: Фагани, Сохандан, Мансури (все – Иран), Марруфо (США)

27 июня. 21.00. Москва. +19, переменная облачность. Стадион «Спартак». 44 190 зрителей (вместимость 45 360)

СТАТИСТИКА

Удары 10-13. В створ 1-6. Штанги 0-0. Угловые 5-9. Офсайды 2-4. Фолы 13-7. Владение мячом 44-56.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

СЕРБИЯ

Стойкович 5,0 Рукавина 5,0 Миленкович 5,5 Велькович 5,5 Коларов 5,5 Матич 5,0 Милинкович-Савич 5,0 Тадич 5,5 Ляич 5,5 (Живкович) б/о Костич 5,0 (Радоньич) б/о Митрович 5,0 (Йович) б/о

БРАЗИЛИЯ

Алисон 5,5 Фагнер 5,5 Тьяго Силва 6,0 Миранда 6,0 Марсело б/о (Филипе Луис) 5,5 Паулиньо 6,0 (Фернандиньо) 5,5 Каземиро 6,0 Виллиан 6,0 Коутиньо 6,5 (Аугусто) б/о Неймар 7,0 Жезус 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Неймар – 7,0. В статистике отметился лишь результативной передачей, да и то от углового флага, однако недооценивать его не стоит. Очень много брал игру на себя, обыгрывал по несколько соперников, классно взаимодействовал с партнерами. В общем, был тем Неймаром, которого мы все любим. Разве что не забил, хотя моментов имел предостаточно.

Коутиньо – 6,5. Если Неймар солист, то Коутиньо – дирижер. Раздавал передачи в ноги или на ход на любое расстояние, был очень мобилен и хорош в середине поля. Сделал изумительную передачу Паулиньо в эпизоде с первым забитым мячом.

Тьяго Силва – 6,0. Если партнеры допускали ошибки, грамотно за ними подчищал и вообще был очень надежен. При счете 0:1 заблокировал удар Митровича, бившего уже по пустым воротам. В ответной атаке бразильцы забили второй мяч и сняли все вопросы о победителе.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Крстаич – 5,0. Предложил оппоненту жесткий, мощный футбол. После перерыва, когда сербам надо было отыгрываться, сумел перестроить игру команды на более атакующие рельсы. Тем не менее, несмотря на все усилия проиграл матч за явным преимуществом соперника.

Тите – 6,0. Грамотно использует имеющиеся ресурсы. С первых минут бразильцы показали сербам, кто здесь хозяин и лишь ненадолго упустили нити игры во втором тайме (до второго гола). Уже в первом тайме лишился из-за травмы Марсело.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Паулиньо !

Коутиньо сместился на левый фланг, откуда увидел рывок Паулиньо в свободную зону прямо по центру и забросил мяч ему на ход. Паулиньо, выскочив один на один со Стойковичем, его в одно касание технично перебросил. Мяч издевательски медленно заскочил в осиротевшие ворота.

Тьяго Силва =

Выиграл борьбу у Матича на ближней штанге при подаче Неймаром от углового флага и мощным ударом вколотил мяч в сетку.