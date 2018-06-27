ЭТО ВАМ ЗА «МИНЕЙРАСО»

«АХАХАХА…» – сообщение в 280 символов порвало твиттер FOXSportsBrasil. Это бразильцы злорадно гоготали над Германией, которая сенсационно проиграла Южной Корее (0:2) и не попала в плей-офф. Над немцами и их главным тренером Йоахимом Левом, любящим ковыряться в носу, которые унизили их той страшной ночью, 8 июля 2014 года в Белу-Оризонти.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018 г.

Счет 1:7, семь пуль навылет пронзили бразильские сердца. Мюллер, Клозе, Кроос, снова Кроос, Хедира, Шюррле, опять Шюррле – будьте вы прокляты, несется вам из всех фавел и дорогих вилл на набережной Копакабаны. Кошмарный матч получил название «Минейрасо» – по названию стадиона и по аналогии с «Мараканасо». Раньше это была самая черная страница в истории бразильского футбола, когда они проиграли финал домашнего чемпионата мира (1:2) в 1950 году какому-то Уругваю.

И вот теперь, немцы, на вас тоже клеймо позора, от которого не отмыться никогда. Два гола корейцев и побелевшее лицо Лева, машинально лезущего себе в нос.

А интернет в те минуты взорвала шутка: «Всего три года назад РФС под руководством Мутко подписал соглашение с Немецким футбольным союзом о развитии российского футбола. Обещали, что результаты будут «даже лучше, чем у Германии». Надо отдать должное – обещание сдержали».

«МЫ РУССКИХ НЕ БРОСИМ!»

Кроме этого, сборная Бразилии уже до матча поняла, что никак не натолкнется на Германию в 1/8 финала. Так случилось бы, займи немцы первое место в своей группе, а бразильцы – второй. Или наоборот. Никакого больше «Минейрасо», хватит! Неймар шел по коридору стадиона «Спартак», гордый и уверенный в себе, даже показывал в камеру шаку – жест серфингистов, оттопыренные большой палец и мизинец. Рано еще Бразилии идти ко дну!

Болеть против ребят в красном не хотелось совершенно. На трибуне был растянут трогательный триколор с надписью: «Мы русских одних не бросим! Привет из Сербии». Но как оставить чемпионат мира еще и без бразильцев? Пусть даже их Неймар вечно падает, провоцирует судей, выпрашивает пенальти и рыдает по любому поводу.

Вы ведь помните те эмоции после натужной победы над Коста-Рикой (2:0)? Свои рыдания Неймар объяснил так: «Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь, на чемпионате мира. Мои слезы – это слезы радости, преодоления и воли к победе. В жизни мне никогда не было просто. Не будет и теперь! Мечта остается. Но это не мечта, а цель!»

Послушай, бро, Москва слезам не верит. Ни стадион «Спартак», ни «Лужники», если ты хочешь попасть сюда на финал.

Но Неймар мироточит слишком уж часто. Он рыдал, когда прощался с одноклубниками по «Барселоне». Плакал, когда тренер Тите хорошо сказал о нем на пресс-конференции: «У этого парня сильный характер и большое сердце». Конечно, он плакал после золота Олимпиады. И когда рассказывал о своих травмах. В общем, не человек, а плачущая ива.

«ОСКАР» ЗА ПЬЕСУ «КОЛОБОК»

Уже на 10-й минуте бразильцы потеряли ведущего защитника Марсело из мадридского «Реала». Он получил травму и попросил замену, вместо него на поле появился Филипе Луис.

Помните, как в «Криминальном чтиве»?

«И что Марселлас сделал? – Да послал к нему пару горилл. Те зашли в квартиру и скинули его с балкона. Парень летел четыре этажа. А внизу был маленький садик под стеклом, типа парничка. Он пролетел его насквозь, и с тех пор имеет проблемы с речью».

В общем, Марсело – это крутой мужик. И теперь Бразилия осталась без Марсело. Но не пала духом.

Неймар пыжился, очень хотел забить гол. А сербы хотели забить Неймара. На 32-й минуте под него совершил подкат Адем Льяич, подбив опорную ногу. Боже, как катился Неймар по газону! Он мог бы получить «Оскара» за главную роль в пьесе «Колобок». Казалось, ногу эту оторвало, и кровища сейчас хлынет фонтаном. Но история обошлась желтой карточкой.

Через четыре минуты с передачи Коутиньо забил Паулиньо. Звучит как стих, да и гол получился красивым. Неймар запрыгнул в объятья Коутиньо, будто он выбрал его в шоу «Холостяк». А еще через несколько минут уже Душан Тадич срубил бразильскую десятку, и Неймар опять рухнул на газон, картинно закрыв лицо руками.

«Какой артист погибает!» – однажды воскликнул Нерон, а не Неймар. Этот бразильский парень вызывал и жалость, и восхищение. Откуда в тщедушном теле столько мастерства и эмоций, надрыва и страданий? Причем играл Неймар очень здорово, и все понимали, что здесь на «Спартаке» мы попали в театр большого актера и его труппы.

На 57-й минуте Неймар был брошен в прорыв, ударил, но попал в сербского вратаря Владимира Стойковича. А совсем скоро Неймар пойдет подавать угловой на левый фланг и так закрутит мяч точно в голову Тиаго Силве, что бывшему московскому динамовцу только и останется положить его в сетку.

Извините, братушки из Сербии – дальше без вас. Неймар сказал: «А теперь Мексика!» С этой сборной и сыграют бразильцы в 1/8 финала.