– Вы провели хороший матч. Но почему победила Бразилия?

– Поздравлю соперника с победой. Но и поздравлю игроков нашей команды за все, что они сделали: усилия, борьба, многочисленные жертвы. В первой половине игры мы играли неплохо, во многом опережали гол, но в момент гола потеряли концентрацию. А во второй половине играли и рисковали. Были шансы сравнять счет, но созданные шансы мы упустили, а нас за это наказали.

– Бразилия – фаворит чемпионата?

– И сейчас, и до чемпионата она была одним из фаворитов. Аргентина, Испания, Германия были тоже до чемпионата. Но это футбол, кое-кто и застрял в своей группе.

– Какие уроки вынесли из этого матча?

– Игроки отдали все для победы. Мы приехали сюда, чтобы показать все, на что способны. Мы ведь не играли восемь лет ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы. По 50 игр в сезоне сыграли за клубы, но выложились по максимуму. Да, были ситуации, где могли сыграть получше. Первый матч провели решительно и провели. Второй матч был сопряжен с высокой степенью риска, очень жестко играл наш соперник. А с Бразилией – мы пытались выиграть у сильнейшей команды мира, но не смогли. Как двигаться дальше, мы знаем.

– Какое оружие Бразилии Сербия не смогла нейтрализовать?

– Бразилия лучше контролировала мяч. Но мы и хотели дать им возможность контролировать определенные зоны на поле, пытаясь отобрать мяч. Мы давили высоко, поддавливали, шли на риск. Но выиграть у такой мощной команды сложно. И нас наказали. Так бывает в футболе.

– Что Вы говорили Неймару? Вы ведь несколько раз близко к нему подходили…

– Спросите у него. Но я ничего ему неприятного не сказал, поверьте…