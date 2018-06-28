– Сегодня Сербия нанесла 10 ударов по воротам, Бразилия – 13. Игра была равная. Это самый сложный пока из ваших соперников?

– Смотреть на отдельные цифры не так важно. Надо смотреть комплексно. У нас 6 ударов в створ, а у соперника – 2 или 3. Но что это значит? Они играли под давлением и им было тяжелее.

Сербия – очень качественная команда. Она отличается прекрасными физическими данными, хорошими техническими навыками.

– После 60-й минуты Сербия начала давит. Что заставило вас посмотреть на Фернандиньо и вывести его на поле?

– Все спортсмены в команде одинаково важны. Сама игра иногда диктует свои условия. Эта замена напрашивалась. Сербия атаковала уверенно. Нам надо было перехватить инициативу в центре и снова создать свободные зоны – Фернандиньо умеет хорошо играть в пас.

– По ставкам у букмекеров, Вы явный фаворит чемпионата. Эти ожидания оказывают на Вас давление?

– Мы же живем не на основании ожиданий. Важны все аспекты. Вот Марсело покинул поле после двух минут игры – поэтому важны все. Запчасти влияют на игру любые. Главное не на букмекеров смотреть, а свою игру улучшать постоянно.

От нас многого ждут. Но во многом завышенные отношения из-за того, что мы хороши были и на отборочном этапе, и в товарищеских матчах. Надо, чтобы команда играла хорошо и на этом турнире – у этого турнира другие характеристики.

– У Марсело что за травма?

– Обнял его, и понял, что болит спина. Он сказал про мышечный спазм в спине. Пока у меня нет информации.

– Можно ли говорить, что играет ваша команда лучше с каждым матчем?

– Первый матч против Швейцарии был непростым, соперник создал для нас немало проблем. Они играют в сбалансированную игру: и в обороне, и в атаке они хороши и агрессивны. Коста-Рика, Сербия – тоже играли в активный и контактный футбол. Они заставили нас много играть и в защите. Свои 7 очков мы заработали заслуженно.

Команд, играющих всегда на сто процентов, не бывает. Моя задача – каждый раз выводить игроков на новую ступень. Короткий турнир: 7 матчей за 30 дней нам предстоит.

– Как будете готовиться к игре с Мексикой?

– Пока мы думаем все-таки о сегодняшнем матче. Вернемся в Сочи – будем заниматься уже этим вопросом. Разобьемся на группы – будем думать и анализировать. Мексика играла очень хорошо с Германией. Впрочем, с Германией все играли хорошо.

Я всегда думаю о балансе команды. Это главное. Нужно верить в свою команду. Нужно быть последовательным. Команда состоит из игроков. И ни один игрок не важнее другого. Просто у всех разные характеристики. Я не могу быть главным действующим лицом. Я могу только развиваться и расти вместе с ними.

– Многим сегодня показалось, что вы играли как хорошо сыгранная клубная команда. Вы же видите игроков раз в месяц – раз в два месяца. И это сильно отличалось от матчей с Коста-Рикой и Швейцарией.

– Это 24 матч, когда я во главе сборной. Это не так много матчей. Когда мы начали работать, все говорили, что команда замечательная. Три первых мачта выиграли – за это время все хорошо познакомились и сблизились как команда. Тут ведь важно абсолютно все: даже как играете в треугольник, в квадрат. Я ночами не спал, думая, как такой баланс достичь. Есть методология, есть система. И эту систему мы постоянно дорабатываем.

– Вы очень спокойны. Таким не бывает бразильский тренер.

– Нет, сегодня выпью. Надо еще успокоиться. Надо чувствовать атмосферу в раздевалке, понимать, чем гордятся и чему радуются футболисты.

Неймар, кстати, сегодня тоже был спокоен. На карточки не нарывался.