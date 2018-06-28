В решающем матче группы H сошлись Сенегал, ведомый молодым Алиу Сиссе, и Колумбия, возглавляемая опытным Хосе Пекерманом. Их команды спорили за путевку в плей-офф. Сильнее оказались южноамериканцы – 1:0.

Молодость против опыта

Сиссе 42 года. Он впервые участвует на чемпионате мира в качестве главного тренера. Но его уже называют футбольным Джеймсом Бондом – за умение стильно одеваться.

Кроме элегантных прикидов, Сиссе отличает стильное празднование голов – в нем он индивидуален. Мячи в ворота Польши наставник отмечал, нежно сотрясая в воздухе руку, согнутую в локте. Ладонь у тренера была сомкнута в кулак.

Главным тренером Сенегала Сиссе стал в 2015 году, а в тренерском штабе национальный команды работает с 2012-го. Поэтому ему отлично знакомы возможности всех футболистов страны. До национальной команды Алиу провел два года во французском «Луан-Куизо», где был ассистентом главного тренера.

Будучи футболистом, Сиссе участвовал в составе сборной Сенегала на ЧМ-2002 и даже был капитаном. Африканская дружина дошла до четвертьфинала турнира. Поэтому у Аллиу есть не только знание игроков страны, но и необходимый опыт.

Пекерману 68 лет. В финальной стадии ЧМ он работал дважды – в 2006 и 2014 годах. В середине нулевых ведомая им Аргентина дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти Германии. Четыре года назад Колумбия добралась до этой же стадии, где проиграла Бразилии. Оба раза дружины Хосе вылетали из турнира от команд-хозяев первенств! По этой логике в 2018-м Колумбия должна встретиться с Россией!

Своего лучшего результата Перерман добился во второй половине 90-х и начале нулевых – молодежная сборная Аргентины трижды стала чемпионом мира. С опытом у этого тренера дело обстоит лучше, чем у Сиссе. Что естественно, учитывая разницу в возрасте.

Пекерману помог Кинтеро

В первом тайме команда Сиссе смотрелась предпочтительнее. Благодаря плану на игру.

Сенегал играл по схеме 4-4-2. Команда была не против, когда два центральных защитника соперника владели мячом. А вот дальше южноамериканцы вступали в прессинг. В зависимости от того, куда оборонцы направляли атаку – в опорную зону или на фланги. На обоих участках африканцы накрывали соперника за счет компактности.

Справа неоднократно терял мяч Хуан Куадрадо. Как только на него шла передача, на хавбека выдвигался Бальде Кейта, за его спиной зону поджимал Юссуф Сабали, а передачу назад не позволял сделать стягивающийся к бровке нападающий (Ньянг/Мане). Подобное происходило и на противоположной бровке, лишь исполнители были иные.

Сенегал четко просчитал стиль Колумбии: розыгрыш мяча низом. И нашел на него управу, не насилуя себя на футбольном поле. Зачем прессинговать центральных защитников, рискую создать пустоту в центре поля? Они и так покатят туда мяч. Легче дожидаться свою добычу.

Лишь на 38-й минуте Колумбия смогла найти обходную тактику. Спасибо Кинтеро. Атакующий полузащитник воспользовался паузой, связанной с травмой Мохики, и долго растолковывал тренеру свое видение ситуации. В итоге в оставшееся до конца тайма время подопечные Пекермана сделали четыре передачи верхом в линию атаки и две длинные передачи низом. Ранее акцента на прямую доставку мяча вперед у южноамериканцев не было.

Специально под длинные доставки мяча рядом друг с другом стали располагаться форвард Фалькао и крайние полузащитники Муриэль и Куадрадо. Так проще оставить мяч себе, выиграв подбор. С первых минут Колумбия играла по схеме 4-2-3-1.

Еще до вмешательства Кинтеро Пекерман пробовал изменить игру, выпустив на 31-й минуте Муриэля вместо Хамеса. Но стилистически игра не изменилась – Колумбия разыгрывала мяч низом. А от перестановки слагаемых сумма не меняется.

Сенегал был острее. Моменты африканцы создавали двумя способами. Во-первых, после высоких отборов и быстрых атак. Во-вторых, за счет длинных передач на Ньянга. Дальнобойные переводы позволяли коллективу Сиссе не только проводить атаки, но и были страховкой от потери мяча в опасных участках поля, чего не хватало Колумбии.

Кинтеро и Пекерман довели дело до ума

После перерыва Колумбия довела ситуацию до совершенства.

Во втором тайме южноамериканцы стали действовать по схеме 4-3-3. Кинтеро опустился третьим центральным полузащитником и разгонял атаки. В том числе диагональными передачами. Теперь колумбийцы не просто совершали доставку мяча вперед, но и доставляли снаряд на фланги. Выше всех действовали Муриэль, Фалькао и Куадрадо.

Подопечным Кинтеро удалось расшевелить игру. Мяч стал регулярно доходить до чужой штрафной. Благодаря активности Кинтеро в опорной зоне в начале атаке. С ним, а также двумя его партнерами пара нападающих Сенегала не справлялась чисто физически. Если на помощь выдергивался центральный полузащитник, то пространство образовывалось в центре поля. Пустоту в этой зоне отслеживали Фалькао и Муриэль, готовые отклеиться от защитников.

Доводя дело до чужой штрафной, Колумбия стала зарабатывать стандарты. И забила единственный мяч после углового: подачу Кинтеро замкнул Мина.

Сиссе отреагировать на пропущенный мяч не смог. Тренер делал замену, на кардинально ничего не изменил.

Верх взяли опыт Пекермана и советы Кинтеро. Прислушаться к футболисту – да это же и есть опыт!

Ключевой момент

Гол Мины. К подобному повороту Сенегал оказался не готов.

Сенегал – Колумбия – 0:1 (0:0)

Гол: Мина, 74

Сенегал: Ндиай, Сане, Сабали (Ваге, 74), Гассама, Кулибали, Сарр, Куяте, Мане, Гуйе, Кейта (Конате, 80), Ньянг (Сако, 86)

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Санчес, Мохика, Санчес, Урибе (Лерма, 83), Куадрадо, Кинтеро, Хамес (Муриэль, 31), Фалькао (Борха, 89)

Предупреждения: Мохика, 45; Ньянг, 51

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

СЕНЕГАЛ

Н’Диайе 6,0 Гассама 6,0 Сане 6,5 Кулибали 6,0 Сабали 6,0 (Ваг) 6,0 Сарр 6,0 Куйяте 6,5 Гейе 6,5 Кейта 6,5 (Конате) 6,0 Ньянг 6,5 (Сахо) б/о Мане 6,0

КОЛУМБИЯ

Оспина 6,0 Арьяс 6,0 Мина 7,0 Д. Санчес 6,0 Мохика 6,0 Куадрадо 5,0 К. Санчес 5,0 Урибе 5,0 (Лерма) 6,0 Родригес 5,5 (Муриэль) 6,5 Кинтеро 8,0 Фалькао 6,0 (Борха) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Кинтеро – 8,0. Посоветовал тренеру, как изменить игру. Сменил позицию по ходу матча. Сделал голевую передачу.

Мина – 7,0. Забил победный гол. Классно действовал в обороне.

Сане – 6,5. Вновь надежно сыграл в центре защиты Сенегала. За игру центрфорвард соперника Радамель Фалькао нанес лишь один удар. И тот в результате подачи с углового.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Сиссе – 5,5. Выбрал хороший план на матч. Но не сумел среагировать на изменения соперника.

Пекерман – 6,0. Переломил неудачно складывающийся матч. Пусть и не без помощи Кинтеро. Но к игроку еще стоило прислушаться.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Мина !

Со страшной силой вогнал мяч в сетку головой. Пробил так, что бульдозером не вытащишь.