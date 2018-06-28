– Таковы правила игры в футбол, мы не вышли в плей-офф из-за рейтинга фэйр-плей. Но я горжусь своей командой, хотя мы и не заслужили поражение.

– Вы – первая сборная, которая вылетела из-за этого рейтинга.

– Это регламент соревнований. Хотя мое мнение таково: если уж вылетать, то каким-то другим образом, но мы ничего не можем поделать. Мы преданы футболу.

– Помимо желтых карточек, вы создали много голевых моментов, разочарованы?

– Я думаю, что мы могли забить в первом тайме. А потом пенальти, который не был назначен. Я еще проанализирую этот эпизод. Если бы мы повели в счете, возможно, игра пошла бы по другому сценарию. Во втором тайме наша команда смотрелась получше, и мы контролировали ход матча. Однако реализовать свои моменты нам не удалось

– В 1/8 финала нет ни одной команды из Африки, команды из Южной Америки слишком сильны для африканцев?

– Понятия не имею. Возможно, вы правы, результаты так показывают. Многие команды вылетели раньше. Только Нигерия и Сенегал вылетели после третьего тура. Есть еще и система жеребьевки. В нашей группе было много хороших команд, все неочевидно, было непросто определить фаворита. Надеюсь, нам предстоит много работы в будущем, и к следующему турниру мы постараемся подготовится еще лучше. Нам не стыдно за свой футбол. Я убежден, что мы находимся на истинном курсе.

– До матча игрокам было известно о правиле перебора желтых карточек, они понимали, что это может сыграть с ними злую шутку?

– Мои игроки знали об этом правиле. Сенегальские футболисты преданы игре, а если нет приверженности к игре, то и смысла нет участвовать в таком турнире. Я не могу просить своих игроков выйти на поле и избегать желтых карточек. Футбол – игра контактная. Команда была сфокусирована, чтобы пройти дальше.

– Как вам уровень ЧМ в России?

– Великолепно! Я был на чемпионатах мира: в Японии как игрок, а сегодня как тренер в России. Люди необыкновенные, помогают. Я благодарю отель и нашу базу. Для вашей страны это великолепная реклама.