ДО МАТЧА

Встречу Панамы и Туниса окрестили самой экзотической и неинтересной еще до старта турнира. Мол, две безликие команды в безликом городе. Но как показал групповой этап, в Саранске десятки тысяч перуанцев и колумбийцев строили праздник футбола, чем обратили внимание не только на себя, но и на город. Как бы не хотелось обратить внимание на сегодняшних соперников, им в заключительном туре ничего кроме вылета не светило.

Тунис и Панама пропустили больше всех – по 7 (столько же у Саудовской Аравии) и 9 мячей соответственно. Бельгия и Англия в параллельном матче неохотно выясняли лидера квартета, а наши герои – боролись за символическое третье место. У панамцев мотивация была уж точно: для этого небольшого государства между Тихим океаном и Карибским морем этот ЧМ стал дебютным. Так может, будут первые очки в истории турнира?

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Панама с первых минут не смогла навязать борьбу Тунису из-за разницы в классе. Хозяева Панамского канала могли только ценой фола остановить тунисцев. Лучшим матчем в истории не пахло. Тунис атаковал, старался забить, но прежняя проблема с реализацией сильно мешала. На 29-й минуте Фахреддин Бен-Юссеф даже как-то махнул мимо мяча в попытке сделать навес с правого фланга.

И второй гол на ЧМ забила Панама! На 33-й минуте в ходе затяжной атаки с несколькими дальними ударами голкипер Аймен Матлути отразил удар колоритного Габриэля Торреса, на добивание успел Хосе Луис Родригес. Мяч после его удара отлетел Яссина Мерию и уже потом угодил в ворота. Избежать гола было нельзя. Непруха у одних и везуха у других. Тунис до перерыва делал все возможное, чтобы отыграться, но мячи пролетали выше ворот и рядом с «девятками».

ВТОРОЙ ТАЙМ

Не успели команды войти в темп, как Тунис на 51-й минуте отыгрался силами невезучего Бен-Юссефа. Отлично разыграли африканцы у чужой штрафной, после чего Вахби Хазри прострелил в центр вратарской, откуда в касание можно сказать в пустые ворота пробил Фахреддин. И не остановился на этом автор забитого мяча, спустя две минуты он не реализовал выход один на один.

Наконец поперло Тунису на групповой стадии, команда полетела отыгрываться. Тотальное доминирование привело к еще одному голу на 66-й минуте. Теперь уже Хазри воспользовался прострелом партнера и с правого угла вратарской пробил от души под перекладину. Камбэк!

Приятно, что это никак не подкосило Панаму, в составе которой произошел ряд замен. Рокировки освежили игру и даже привели к голу на 71-й минуте, но главный арбитр Наваф Шукуралла из Бахрейна углядел офсайд у Эдгара Барсенаса. Это морально подкосило команду, и финальные 15 минут панамцы провели не так ярко, как до отмененного гола.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Первый гол Туниса. Он не только вернул африканцев в игру, но и подарил надежду на чисто символическую победу, что не позволило стать тунисцам самой слабой командой чемпионата. Это место между собой разделят Египет и Панама.

ПАНАМА – ТУНИС – 1:2 (1:0)

Голы: Мерия, 33 – 0:1 (в свои ворота). Ф. Бен-Юссеф, 51 – 1:1. Хазри, 66 – 1:2

Панама: Пенедо – Мачадо, Р. Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье – Годой, Гомес, Авила (Аройо, 81) – Барсенас, Родригес – Г. Торрес (Каммингс, 46). Тренер: Нисино

Тунис: Матлути – Наггез, Бедуи, Мерия, Хаддади – Сасси (Бадри, 46), Йорис, Шалали – Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи, 89), Слити (Халиль, 77). Тренер: Навалка

Предупреждения: Сасси, 44. Бадри, 71. Авила, 78. Гомес, 80. Шалали, 90+3. Техада, 90+6

Судьи: Шукралла, Тулефат (оба - Бахрейн), Ал-Марри (Катар), Абид Шареф (Алжир)

28 июня. 21.00. Саранск. +20, облачно. «Мордовия Арена». 37 168 зрителей (вместимость 45 568)

СТАТИСТИКА

Удары 9-15. В створ 4-7. Штанги 0-0. Угловые 0-6. Офсайды 4-1. Фолы 18-19. Владение мячом 36-64.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ПАНАМА

Пенедо 6,0 Мачадо 5,5 Р. Торрес 5,5 (Техада) 4,5 Эскобар 5,5 Овалье 5,5 Годой 5,0 Гомес 5,5 Авила 5,0 (Аройо) б/о Барсенас 6,0 Родригес 5,5 Г. Торрес 5,5 (Каммингс) 5,5

ТУНИС

Матлути 5,5 Наггез 6,0 Бедуи 6,0 Мерия 5,0 Хаддади 6,5 Сасси 5,0 (Бадри) 5,0 Йорис 5,5 Шалали 6,0 Ф. Бен-Юссеф 6,5 Хазри 7,0 (Срарфи) б/о Слити 6,0 (Халиль) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Хазри – 7,0. Провел прекрасный матч, постоянно напрягая оборону панамцев. Обе голевые атаки прошли с его участием.

Ф. Бен-Юссеф – 6,5. Был активен на правом фланге, от него регулярно исходила опасность, что и подтвердил гол, записанный им на свой счет в начале второго тайма.

Хаддади – 6,5. Закрыл левую бровку, успевая и отрабатывать в обороне, и подключаться в атаку. Ассистировал Хазри в эпизоде с победным голом.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Гомес – 5,5. Получил игровое преимущество, перестроил игру на сверхоборонительную и удержать победный результат не сумел. Впрочем, для Панамы за счастье и забитый мяч.

Маалул – 6,0. Не угадал со стартовым составом, однако в перерыве сумел внести нужные коррективы и переломить ход неудачно складывавшейся встречи.

РЕЙТИНГ МАТЧА

4,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Мерия ?

Оказался на пути мяча после удара Родригеса. Рикошет дезориентировал Матлути, и он выручить партнеров не сумел.

Ф. Бен-Юссеф =

Хазри прострелил из правого угла штрафной в центр, а Бен-Юссеф в касание отправил мяч в сетку.

Хазри ?

Замкнул прострел на дальней штанге, отправив мяч в пустые ворота после ошибки голкипера, пытавшегося эту передачу прервать.