Намного круче, чем Англия – Бельгия! Тунис совершил камбэк в матче с Панамой
Тунис победил Панаму (2:1) в матче третьего матча группового этапа чемпионата мира.
ДО МАТЧА
Встречу Панамы и Туниса окрестили самой экзотической и неинтересной еще до старта турнира. Мол, две безликие команды в безликом городе. Но как показал групповой этап, в Саранске десятки тысяч перуанцев и колумбийцев строили праздник футбола, чем обратили внимание не только на себя, но и на город. Как бы не хотелось обратить внимание на сегодняшних соперников, им в заключительном туре ничего кроме вылета не светило.
Тунис и Панама пропустили больше всех – по 7 (столько же у Саудовской Аравии) и 9 мячей соответственно. Бельгия и Англия в параллельном матче неохотно выясняли лидера квартета, а наши герои – боролись за символическое третье место. У панамцев мотивация была уж точно: для этого небольшого государства между Тихим океаном и Карибским морем этот ЧМ стал дебютным. Так может, будут первые очки в истории турнира?
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Панама с первых минут не смогла навязать борьбу Тунису из-за разницы в классе. Хозяева Панамского канала могли только ценой фола остановить тунисцев. Лучшим матчем в истории не пахло. Тунис атаковал, старался забить, но прежняя проблема с реализацией сильно мешала. На 29-й минуте Фахреддин Бен-Юссеф даже как-то махнул мимо мяча в попытке сделать навес с правого фланга.
И второй гол на ЧМ забила Панама! На 33-й минуте в ходе затяжной атаки с несколькими дальними ударами голкипер Аймен Матлути отразил удар колоритного Габриэля Торреса, на добивание успел Хосе Луис Родригес. Мяч после его удара отлетел Яссина Мерию и уже потом угодил в ворота. Избежать гола было нельзя. Непруха у одних и везуха у других. Тунис до перерыва делал все возможное, чтобы отыграться, но мячи пролетали выше ворот и рядом с «девятками».
ВТОРОЙ ТАЙМ
Не успели команды войти в темп, как Тунис на 51-й минуте отыгрался силами невезучего Бен-Юссефа. Отлично разыграли африканцы у чужой штрафной, после чего Вахби Хазри прострелил в центр вратарской, откуда в касание можно сказать в пустые ворота пробил Фахреддин. И не остановился на этом автор забитого мяча, спустя две минуты он не реализовал выход один на один.
Наконец поперло Тунису на групповой стадии, команда полетела отыгрываться. Тотальное доминирование привело к еще одному голу на 66-й минуте. Теперь уже Хазри воспользовался прострелом партнера и с правого угла вратарской пробил от души под перекладину. Камбэк!
Приятно, что это никак не подкосило Панаму, в составе которой произошел ряд замен. Рокировки освежили игру и даже привели к голу на 71-й минуте, но главный арбитр Наваф Шукуралла из Бахрейна углядел офсайд у Эдгара Барсенаса. Это морально подкосило команду, и финальные 15 минут панамцы провели не так ярко, как до отмененного гола.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Первый гол Туниса. Он не только вернул африканцев в игру, но и подарил надежду на чисто символическую победу, что не позволило стать тунисцам самой слабой командой чемпионата. Это место между собой разделят Египет и Панама.
ПАНАМА – ТУНИС – 1:2 (1:0)
Голы: Мерия, 33 – 0:1 (в свои ворота). Ф. Бен-Юссеф, 51 – 1:1. Хазри, 66 – 1:2
Панама: Пенедо – Мачадо, Р. Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье – Годой, Гомес, Авила (Аройо, 81) – Барсенас, Родригес – Г. Торрес (Каммингс, 46). Тренер: Нисино
Тунис: Матлути – Наггез, Бедуи, Мерия, Хаддади – Сасси (Бадри, 46), Йорис, Шалали – Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи, 89), Слити (Халиль, 77). Тренер: Навалка
Предупреждения: Сасси, 44. Бадри, 71. Авила, 78. Гомес, 80. Шалали, 90+3. Техада, 90+6
Судьи: Шукралла, Тулефат (оба - Бахрейн), Ал-Марри (Катар), Абид Шареф (Алжир)
28 июня. 21.00. Саранск. +20, облачно. «Мордовия Арена». 37 168 зрителей (вместимость 45 568)
СТАТИСТИКА
Удары 9-15. В створ 4-7. Штанги 0-0. Угловые 0-6. Офсайды 4-1. Фолы 18-19. Владение мячом 36-64.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ПАНАМА
|
Пенедо
|
6,0
|
Мачадо
|
5,5
|
Р. Торрес
|
5,5
|
(Техада)
|
4,5
|
Эскобар
|
5,5
|
Овалье
|
5,5
|
Годой
|
5,0
|
Гомес
|
5,5
|
Авила
|
5,0
|
(Аройо)
|
б/о
|
Барсенас
|
6,0
|
Родригес
|
5,5
|
Г. Торрес
|
5,5
|
(Каммингс)
|
5,5
ТУНИС
|
Матлути
|
5,5
|
Наггез
|
6,0
|
Бедуи
|
6,0
|
Мерия
|
5,0
|
Хаддади
|
6,5
|
Сасси
|
5,0
|
(Бадри)
|
5,0
|
Йорис
|
5,5
|
Шалали
|
6,0
|
Ф. Бен-Юссеф
|
6,5
|
Хазри
|
7,0
|
(Срарфи)
|
б/о
|
Слити
|
6,0
|
(Халиль)
|
б/о
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Хазри – 7,0. Провел прекрасный матч, постоянно напрягая оборону панамцев. Обе голевые атаки прошли с его участием.
Ф. Бен-Юссеф – 6,5. Был активен на правом фланге, от него регулярно исходила опасность, что и подтвердил гол, записанный им на свой счет в начале второго тайма.
Хаддади – 6,5. Закрыл левую бровку, успевая и отрабатывать в обороне, и подключаться в атаку. Ассистировал Хазри в эпизоде с победным голом.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Гомес – 5,5. Получил игровое преимущество, перестроил игру на сверхоборонительную и удержать победный результат не сумел. Впрочем, для Панамы за счастье и забитый мяч.
Маалул – 6,0. Не угадал со стартовым составом, однако в перерыве сумел внести нужные коррективы и переломить ход неудачно складывавшейся встречи.
РЕЙТИНГ МАТЧА
4,0
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Мерия ?
Оказался на пути мяча после удара Родригеса. Рикошет дезориентировал Матлути, и он выручить партнеров не сумел.
Ф. Бен-Юссеф =
Хазри прострелил из правого угла штрафной в центр, а Бен-Юссеф в касание отправил мяч в сетку.
Хазри ?
Замкнул прострел на дальней штанге, отправив мяч в пустые ворота после ошибки голкипера, пытавшегося эту передачу прервать.