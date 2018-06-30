МЕССИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ

Матч Франции и Аргентины начался не со стартового свистка. Минут за десять до появления команд на поле аргентинские болельщики раскачали «Казань-Арену» нереально красивыми и мелодичными чантами. Просто так – без барабанов и заводящих. Сложилось впечатление, что их на стадионе минимум тысяч 30. Играть при такой поддержке расчетливо, рационально, без эмоций просто невозможно. Все предматчевые тактические расклады забываются, когда ты пытаешься владеть мячом под разрывающий барабанные перепонки свист этой толпы.

В первые минуты Лионель Месси сразу же получает по ахиллам от злого Блеза Матюиди. Возникает небольшая стычка, но судья быстро разбирается. Французы пытаются изолировать Месси от партнеров. Он всегда в треугольнике – по нему работают Нголо Канте, Лукас Эрнандес и Самюэль Умтити. Эвер Банега, призванный доставлять мячи до Лео, в центре поля – под жестким прессингом Поля Погба и Матюиди.

Антуан Гризманн ищет зоны. Выбирает стык между Николасом Отаменди и Габриэлем Меркадо, идет туда, отвлекая на себя внимание Хавьера Маскерано. То же делает Оливье Жиру. Цель становится ясна очень быстро. Команда Дидье Дешама делает все, чтобы Килиан Мбаппе атаковал на разреженном пространстве, пользуясь феноменальной скоростью. И он бежит с первых же мгновений напролом. Сначала зарабатывает опаснейший штрафной, до ворот метров 20 – Гризманн бьет в перекладину. Через пару минут Мбаппе разгоняется со своей половины, пролетает мимо Маркоса Рохо – зацеп, удар по ногам – пенальти! Гризманн походит к точке – 1:0 в матче и в его противостоянии с Месси.

Лео в отчаянии поднимается за мячом на свою половину. Это мы уже проходили. Исландцы точно так же выдавливали его высоко, выводя из зоны комфорта. Франция, тем временем, слегка перестроилась. В обороне они перешли на 4-4-2 вместо стартовых и довольно агрессивных 4-3-3. Мбаппе защищался с фланга, но при каждом переходе владения тут же летел за спину Рохо и Отаменди, а Погба искал его из глубины дальними забросами.

Дешам досконально разобрал план Аргентины и четко расставил акценты. В таких условиях Месси не мог получить ни одного шанса, чтобы проявить свою гениальность. Оставалось только ждать, чем же ответит Хорхе Сампаоли, который беспорядочно метался по технической зоне и за ее пределами. Аргентина играла по схеме 4-1-4-1, которые трансформировались в 4-3-3 в атаке, но не могла наладить позиционное нападение без Лео.

Впрочем, французы слишком увлеклись его опекой, и команда Сампаоли этим воспользовалась.Энцо Перес продавил Матюиди низко к штрафной площади, из-за чего в опорной зоне образовался вакуум, который заполнил Анхель Ди Мария. Давать бить таким мастерам без сопротивления нельзя с любой дистанции, даже если у тебя в воротах Уго Льорис. Вот так Месси приносит пользу своей команде, просто находясь на поле.

МБАППЕ В ОГНЕ

Было интересно какую роль получит Гризманн в позиционном нападении Франции во втором тайме. В первом игровом отрезке он постоянно атаковал с флангов, но в заключительной стадии ориентировался на Жиру и Мбаппе, а не бил сам.

Впрочем, все это временно стало фоном. Аргентинцы разыграли штрафной, мяч отскочил к Месси, которого никто не успел накрыть, и он тут же оказался в воротах после рикошета от ноги Меркадо.

Здесь уже тактика забросов на Мбаппе французам вряд ли могла помочь.Нужно было идти вперед и что-то придумывать под дикий топот скачущих на трибунах аргентинцев. В том числе Гризманну. В эти минуты его можно было потерять на поле, но он очень быстро нашелся, когда чуть было не подкараулил ошибку Федерико Фасио, отдавшего безобразную передачу назад вратарю.

А в следующем эпизоде парад нелогичных голов продолжил Бенжамен Павар. Защитник «Штутгарта» подключился в атаку и замкнул прострел с другого фланга от Лукаса крышесносящим ударом влет. Гризманн вместе с Жиру в этот момент стянулись в центре штрафной.

Но все это через пару минут потеряло актуальность. Потому что заработала машина по фамилии Мбаппе! В мировом футболе нет ни одного игрока, который бежал бы столь же быстро, сохраняя контроль над мячом. Его второй гол в матче, сделавший счет 4:2, - просто идеальная с геометрической точки зрения атака. Ключевой пас в ней на счету Гризманна. Он поднялся в центр под передачу Канте и одним касанием отрезал почти всю полузащиту Аргентины, бросив Матюиди на свободное пространство.

Кто-то в этот момент вспоминал про Месси? Вряд ли. После 75-й минуты он просто встал и пешком выходил из офсайда, глядя на спины убегающих в контратаки французов. Лео в очередной раз был самым несчастным человеком на свете, но если копнуть поглубже, то во многом он виноват сам. Ему давно нужно было перестать жонглировать тренерами и выбирать, с кем из партнеров ему хочется играть.

Рядом с ним бесполезны Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, из-за него в сборной нет Мауро Икарди. Месси нужна свита, но мало кто хочет в нее входить. Очень странно, что Сампаоли хочет остаться. Кажется, тренировать Лео в национальной команде –одно из самых жестоких наказаний для тренера.

Но Месси гений. С этим невозможно спорить. И он в очередной раз это доказал, одним пасом из глубины уничтожив оборону Франции. Серхио Агуэро подарил надежду 20 тысячам аргентинцев на трибунах, но это не уберегло их от привычной в последнее время картины: Месси стоит в одиночестве возле центрального круга и принимает слова утешения от соперников. К нему подошел почти каждый игрок сборной Франции, включая запасных и Дешама, и почти никто из своих. Только Маскерано, Агуэро и Ди Мария. Та самая свита.