Сборная Португалии проиграла в 1/8 финала уругвайцам. Так на чемпионате мира мы остались без главных звезд – Криштиану Роналду и Лео Месси.

КЛЮШКА КАЗБЕКА

Довелось увидеть, как Криштиану Роналду встречали в Сочи. Сборная Португалии заселилась в отель RadissonBlu, где останавливался даже Владимир Путин во время своего визита. Что удивило, с собой португальцы привезли даже своих полицейских. Они поначалу пытались рулить большой толпой, но потом плюнули на это дело.

Сочинцы шли на Криштиану. Мальчик по имени Казбек нес с собой зачем-то клюшку: «Пусть Роналду поставит автограф. Ни у кого такой клюшки не будет». Шли женщины с пляжа: «Алло, Людочка, не поверишь, к нам Роналду приезжает!» Шагали пузатые мужчины, отпустившие усы надежды еще до того, как это стало трендом.

Перед этим приехал автобус с туристами из Португалии, и они обалдело смотрели, сколько народу их встречает в России. А потом приехала сама команда. Наш болельщик – толковый. Освистал защитника Пепе – не за то, что его Бышовец тренировал в «Маритиму», а за плохую репутацию. А когда в холл вошел Роналду, его встретили бурными аплодисментами. Криштиану – молодец, умеет работать на публику, всем помахал ручкой. Но Казбеку на клюшке не расписался. Бдительная охрана тут же спровадила Роналду в лифт.

ДУЭЛЬ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

Конечно, мы все ждали величайшую дуэль: Лео Месси мог встретиться с Криштиану Роналду в 1/4 финала, который пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде. Для этого требовалась лишь малость: аргентинцы должны были победить французов. Но что случилось в Казани, теперь знают все. Слово «Мбаппе» в Аргентине теперь звучит как проклятье. Месси же вообще может – и как многие думают, должен – завершить карьеру в сборной.

Португалия не вышла из группы на ЧМ-2014, вылетела в 1/8 от Испании на ЧМ-2010. Шанс был в 2006 году, когда португальцы добрались до полуфинала. Но там Аргентина шла по другой половине сетки, и в четвертьфинале ее по пенальти вышибли немцы.

Вот какой матч сорвал ты, Лео. Чемпионат мира в России и так получается прекрасным. А эта дуэль «Месси vsРоналду», который я вообще устроил бы в Санкт-Петербурге на Черной речке, вообще сделала бы наш турнир величайшим в истории.

АВТОБУС УРУГВАЯ

Уругвайцы добирались в Сочи с приключениями. Часть багажа была утеряна при путешествии из Нижнего Новгорода. Не хватало пяти чемоданов футболистов с личными вещами и документами. Оказалось, что грузчики их забыли в камере хранения. Вовремя спохватились, дослали груз на следующий день. Говорят, среди поклажи был и чемодан Суареса. Но эта история не выбила из себя форварда «Барселоны» по прозвищу «вампир» - он любит кусаться, как хоккеист «Бостона» Брэд Маршан – лизаться. Вот хлебом этих ребят не корми.

А еще сила Уругвая – автобус, который они паркуют в своей штрафной. Только представьте, эта сборная в нынешнем году не пропустила вообще ничего. На этом чемпионате мира выиграла три матча. Клала мячи – как шары в бильярде: 1:0, 1:0, 3:0, и все со стандартов.

Португалия – тоже прагматичная сборная. С тех пор, как победила на Евро-2016, не проигрывала в основное время никому. И, конечно, там есть КриРо. О нем даже наш Армандыч, сам Марадона сказал: мол, если бы Роналду не преследовали травмы, он стал бы величайшим игроком в истории. «Когда мы встречаемся, я ему кричу: «Криштиану!», а он мне: «Диего!»

В общем, «узнаю брата Колю». А на днях Дональд Трамп сказал президенту Португалии Марселу Ребелу де Соуза, что если Роналду решит баллотироваться на его место, то у самого Соузы не будет шансов. А что, прав Дональд! Круче Криша – только звезды на небе.

ЗАКАТ БОГОВ

Месси нужны хорошие партнеры, чтобы ими дирижировать. Роналду никто не нужен – он берет мяч и все решает сам. Да и в Сочи ему хорошо, город еще не забыл его эпический хет-трик в матче с Испанией (3:3).

Мы ждали, когда Криштиану зарешает. Но на седьмой минуте Суарес получил мяч на левом фланге, совершил идеальный навес на правую штангу, и там Эдисон Кавани в прыжке положил мяч в сетку. Это было очень красиво! Великая геометрия футбола.

Вообще Уругвай играл лучше. Чуть позже Суарес получил право на штрафной и пробил так, как уже клал мяч в ворота Игоря Акинфеева. Но вратарь португальцев Руй Патрисиу сложился и сделал сэйв.

Вот ребята в белом получили право на опасный штрафной. Роналду закатал трусы, обнажив мускулистые ноги. Разбежался, но не забил.

Человек в изумительной форме, хотя он всего на пять лет младше Сергея Игнашевича, и проводит уже 38-й матч на чемпионатах мира и Европы, повторив достижение Бастиана Швайнштайгера. Еще одна игра, и Роналду станет единоличным обладателем рекорда континента. Но для этого нужно победить этот Уругвай, который как в анекдоте, где объявление на заборе: «Осторожно, злая собака. Без зубов. Засасывает насмерть».

В самом деле, уругвайцы кроме той двухходовки Суарес – Кавани особо не лезли на рожон, стойко держали оборону и пытались уморить соперника.

Но не тут-то было! На 55-й минуте угловой подал Герреру, и ненавидимый всеми Пепе вонзил мяч в сетку. Вот оно, секретное оружие Бышовца! Вот он, первый пропущенный гол Уругвая в этом году.

Может, моментов у них мало, зато какие! Кавани получает мяч слева и потрясающе кладет мяч в дальний угол, закрутив его в тугую параболу. Безнадежный прыжок Патрисиу – Руй вам, такие мячи не берутся.

Вообще «ПСЖ» рулит – форвард парижского клуба Мбаппе у французов сделал дубль и отправился на замену. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Другой форвард «ПСЖ» Кавани тоже сделал дубль, и отправился на замену. Осталось увидеть два мяча от Неймара в ворота Мексики.

Португалия же безнадежно тонула. Уругвай больше пропускать не собирался, тандем из мадридского «Атлетико» (Хименес – Годин) подчищал все сзади, а Роналду был плотно прикрыт двумя-тремя соперниками. Пытался бить, но все попадал в кого-то, чертыхался, плевал на газон.

В итоге все прикатилось к четвертьфиналу Франция – Уругвай. И этот автобус из Южной Америки может переехать кого угодно. А вот Роналду жаль. Но все логично. Есть музыкальная драма «Закат богов», которая идет около двух часов – почти как футбольный матч.

Огонь достигает небес, Валгалла пылает, боги гибнут в пламени. Сборная Германии, Лео Месси, Криштиану Роналду. Вот ты какой, чемпионат мира в России, суровый и беспощадный.