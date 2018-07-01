Покидали горячее поле «Фишта» главные тренеры сборных Уругвая и Португалии в разном настроении. Фернанду Сантуш начал спорить с резервным арбитром (по поводу возможного фола Хосе Хименеса на Руе Патрисиу) еще до финального свистка, да и закончил задолго после. Оскар Табарес, передвигающийся при помощи костыля, ушел в подтрибунное помещение в спокойном, но приподнятом настроении.

ФЕРНАНДУ САНТУШ: МЫ ВСЕ В ПЕЧАЛИ. И ФУТБОЛИСТЫ, И Я

– Казалось, Португалия могла показать больше.

– Во-первых, поздравляю Уругвай – тяжело на выдохе произнес уже остывший после споров с судьей тренер. – Мы в печали. Хотел бы сказать нашим болельщикам, которые на поддерживали нас на наших улицах и площадях, что мы это чувствуем их поддержку и чувствовали ее на протяжении всего турнира. Мы опечалены невыходом в четвертьфинал. И футболисты в печали, и я. Это футбол.

Хотелось победить, это было бы очень хорошо для сохранения боевого духа. Благодарю своих игроков. Во втором тайме все было прекрасно, у нас было желание победить. Мы старались навязать свою игру. Мы попытались сделать все возможное.

– Чего не хватило в первом тайме?

– Подготовленная нами схема игры не работала. В центре у нас было четыре футболиста, в первом тайме команда пыталась себя проявить, но не так интенсивно, как этого требовала ситуация. Во втором тайме мяч ходил быстрее, мы выглядели лучше. Но все же проиграли.

– Уругвай хорошо защищался. У вас была только одна возможность забить и вы забили. Почему не больше?

– Уругвай забил дважды, Португалия – только раз. Нельзя назвать причину. Главное, кто забивает и сколько. Соперник забил больше. Знаю, что уругвайцы хорошо сыграли с Россией (3:0), знали о плотном скоплении игроков в центре поля. Мы пытались вскрыть их по флангам, во втором тайме это получалось неплохо. Было два хороших шанса помимо забитого гола, но мы их не использовали, – Сантуш заканчивал каждый ответ с одним и тем же смыслом, пытаясь зарыться в себе. Это было видно по его глазам.

Мне кажется, в конце у нас все неплохо получалось. Не думаю, что надо вдаваться в детали. Мы надеялись на другой результат, могли забить больше, но мы проиграли. Наши футболисты полностью выложились, выступили одной командой. Благодарю их за это.

– Вы пытались остановить Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, но они сделали голы. Почему не получилось их сдержать?

– У них не было конкретной схемы впереди. Эти нападающие очень сильные, они подыгрывали друг другу, прекрасно сработали. Мы не были готовы к таким стремительным перемещениям форвардов. Нам не удавалось это пресечь. В этом заслуга Уругвая, поздравляю их с победой.

– Криштиану Роналду все еще может управлять молодыми? Он сыграет на будущих Евро и ЧМ?

– Роналду еще многое может дать футболу, – специалист оживился, ведь вопрос не по игре. В сентябре, когда стартует Лига Наций, мы надеемся, что Криштиану будет в команде. Очень важно, чтобы капитан присутствовал с нами всегда, ему есть, что дать молодым игрокам.

– На предматчевой пресс-конференции вы сказали, что если Роналду будет играть один, Португалий не выиграет. Вам не показалось, что он играл один?

– Я сказал, что ни одна команда не может сыграть одним игроком и победить. Я не говорил о Роналду. Он играл как обычно. Мы проиграли, потому что Уругвай забил больше. Мы тоже хотели забить больше, но сложилось иначе, – резюмировал расстроенный португальский специалист.

Оскар Табарес не показывал эмоций. Он как настоящий прагматик и профессор – в Уругвае его называют Маэстро – пришел на пресс-конференцию с холодным взглядом. Когда смотришь на этого человека, страдающего синдромом Гийена-Барре, ощущаешь внутреннюю гордость за уругвайский народ. Есть понятие «испанский стыд», когда тебе стыдно за другого, а существует ли термин «испанская гордость»? Если нет, то он родился именно в этот момент.

ОСКАР ТАБАРЕС: ОТНОСИТЕСЬ К ПОБЕДАМ СКРОМНО И СДЕРЖАННО

– Сегодня мы увидели команду в типичном уругвайском стиле.

– Можно сказать, что мы играли в типичной для себя манере. Все наши футболисты сыграли так, как мы это видели. Соперник часто владел мячом, был на нашей половине поля. Нам не всегда удавалось выходить к их воротам. Было бы лучше владеть мячом больше, – с ухмылкой произнес Табарес.

Португалия постоянно топталась на нашей половине. Я попросил игроков проявить интуицию, не полагаться исключительно на тактику. Ошибки всегда допускается, и мы ее допустили и пропустили. Но у нас сильная в ментальном плане команда. Я могу быть только доволен своими игроками. Мы будем полагаться на силу всего коллектива, мы не стесняемся любого соперника.

– Впечатлил ли вас матч Франции против Аргентины (4:3)?

– Я не могу сейчас проанализировать подробно их встречу, я готовился к выходу на стадион, когда матч проходил, я работал с командой. У Франции сильные игроки атаки, в первую очередь Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Они взрывные и скоростные. Как только они получают возможность убежать с мячом, они забивают. Нам будет очень непросто, но мы сделаем все, чтобы достойно их встретить. Постараемся навязать им наш стиль игры. Давление будет высоким, это четвертьфинал. Мы здесь, чтобы принять участие во всех семи матчах турнира, мы готовы идти дальше.

– Как получается, что Уругвай выигрывает, не владея мячом и при малом количестве моментов?

– Неправильно думать, что владение мячом всегда приводит к голам. Я усвоил этот урок в Италии. Там это было не самым важным компонентом футбола. Были обстоятельства, в которых у нас не было мяча. Мы вложились в защиту, линия обороны у нас прекрасная. Даже если с владением у вас не очень, вы можете заставить пострадать соперника другими способами. Не факт, что мы всегда будем играть так. Соперники становятся все более сложными, нам тоже надо подстраиваться.

– Эдинон Кавани покинул поле после травмы. Сумеет ли он восстановиться к следующему матчу?

– Он почувствовал боль и мы его заменили. Пока не удалось побеседовать с врачами. Через пять дней играем с Францией, времени на восстановление немного. Нам придется разобраться в диагнозе, и тогда все станет ясно. Пока мы лишь обеспокоены, но о серьезности травмы ничего не знаем.

– Что отличает Уругвай? Особая ДНК?

– Не нужно легкомысленно называть себя уникальными, лучше быть скромными. У каждой команды есть великолепные футболисты, которые верны общему делу. В наших условиях сложно выйти в четверть финал ЧМ, однако мы это сделали. Нам удалось это за счет веры в себя и сплоченности в команде, – а дальше началась одна из многочисленных историй, которые так любит рассказывать журналистам Табарес.

Я немного опоздал, когда мы вышли на поле. И капитан уже беседовал с футболистами. Он сказал, что мы играем, для отцов матерей, соседей, братьев и сестер, что надо показать максимум. Так и получилось. Они оставили всех себя. Может травма у Кавани потому что они не жалели себя и прикладывали усилия больше чем обычно?

Наш футбол сформировался со временем. Надеюсь, что это продолжиться вне результатов. Если вам везет и вы побеждаете, относитесь к этому со скромностью и сдержанностью. Если вы проигрываете, делать это нужно достойно. Мы были недалеко от другого результата. Нужно быть осторожным с разными посылами и теориями. Не нужно смотреть на жизнь сквозь призму результатов. Настрой должен отражать платформу ценностей. В этом смысл спорта для меня.

– Все думали о встрече Роналду и Лео Месси в четвертьфинале, но оба вылетели. Делает ли победу слаще этот факт? – вопроса не должно было быть, однако пресс-атташе уругвайцев все-таки разрешил его задать на посошок.

– Лучшие игроки всегда отличаются не только подготовкой, но и ментальностью. Мы максимально подготовились, у нас великолепные футболисты, правильный командный дух. Роналду исключительный игрок, потому он он лидер, футболист с большим потенциалом. Он не боится инициативы, он свободен на поле.

Одной из наших задач была опека над ним. Он двигается постоянно, надо было его остановить. Все остальное – лишь впечатления. Нужно фокусироваться на нем, чтобы не давать ему завершать атаки.

То же самое нам предстоит и с Францией. Можно заранее сдаться, учитывая их уровень. Тогда нужно и на поле не выходить, а для нас это интересно. Когда играешь против лучших команд, это подстегивает.