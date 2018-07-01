- Так-то мы играли неплохо, и особенно во второй половине матча были динамичными и сильными, - говорит Силва. – Пытались создавать моменты, очень хотели забить. К сожалению, второй гол забить так и не смогли. Могу только поздравить Уругвай с победой, у них отличная команда. Хорошо сильна физически, много классных футболистов.

- Какое влияние на матч оказал Эдинсон Кавани?

- Да вы и сами видели, он очень много работал в атаке, при этом назад тоже ходил. Хотя вы понимаете, что атакующие игроки особо сзади не пашут. А вот Кавани – универсал, внес большой вклад в победу своей команды, создал нам кучу проблем.

Да, это был день Уругвая. А мы так и не смогли забить.

- Что сказал Криштиану Роналду в раздевалке после матча?

- Я не слышал, потому что был на флэш-интервью. Но понятно, что все были расстроены. Мы вылетели с чемпионата мира. В первых трех матчах в группе мы играли не слишком хорошо, как могли. Тем не менее, мы не проигрывали. Думаю, в 1/8 финала мы показали лучший футбол на этом турнире. Но проиграли и вылетели. Это очень расстраивает. Но футбол – такая штука, здесь это бывает. Могу только поздравить очень хорошую команду – наших соперников.

- Роналду уже 33 года, он продолжит карьеру в сборной?

- Не знаю, это его решение. Как его товарищ по национальной команде, очень хочу, чтобы Криштиану остался. Это фантастический игрок. Даже не найду правильных слов, чтобы описать его в полной мере.

Я не думаю, что Роналду с возрастом теряет энергию. Он провел еще один выдающийся сезон. Много забивал в Лиге чемпионов, выиграл ее три раза подряд. На этом чемпионате мира он забил четыре гола в четырех матчах. Думаю, Криштиану становится все лучше с каждым годом. Верю, что он останется. Но посмотрим, какое решение примет Роналду.

- Кто, по вашему мнению, может выиграть этот чемпионат мира?

- Думаю, это зависит не только от физики, но и психологии. Хорошие шансы у Франции, Бразилии, Испании. Но есть и другие сборные, как Уругвай, Хорватия, Англия, которые способны преподнести сюрприз.