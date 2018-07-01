Сегодня Хорватия впервые с 1998 года может выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Но Дания сделает все, чтобы не допустить подобного сценария. Козыри у нее имеются.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБОРОНА

Дания готова упереться против впечатлившей всех на групповом этапе Хорватии. История выступлений команды Оге Харейде об этом шепчет.

1. Нет в мире команды, которая в 2018 пропускала бы меньше

В семи матчах в 2018 году датчане пропустили лишь один мяч! Да и тот с пенальти, который был назначенный за случайную игру рукой Кристиана Поульсена при подаче с углового. Случилось ЧП в игре с Австралией (1:1), приговор арбитра привел в исполнение Майл Единак.

Соперники Дании попадались самые разные. В том числе Франция на ЧМ-2018 (0:0), а также Чили (0:0) и Мексика (2:0) в тестовых встречах.

2. Дания не знает поражений с октября 2016 года!

Серия насчитывает уже 18 матчей. В них подопечные Харейде пропустили всего 8 мячей – меньше 0,5 гола за игру!

Фундамент стабильности команды – постоянство состава и схемы.

Харейде использует модуль 4-2-3-1. Футболисты к нему привыкли. Тактических метаний в коллективе нет.

На ЧМ-2018 в стартовом составе Дании на поле выходили 15 футболистов. Восемь из них – трижды. У дружины есть костяк.

Капитаном команды и лидером является центральный защитник «Севильи» Симон Кьер. У него богатый опыт – ранее футболист выступал за «Рому», «Вольфсбург» и «Лилль».

Дания может обороняться как на своей половине поля, так и на чужой. Наличие единого модуля и сыгранности позволяют успешно так поступать. Где защищается команда Харейде, зависит от соперника. Против Франции тренер решил опустить оборону к собственным воротам. Чтобы не дать разбежаться Килиану Мбаппе. Аргентинцы так не сделали, за что поплатились.

Хорваты знают о неуступчивости Дании. Лука Модрич: «В этом году соперник пропустил лишь один мяч. Они играют жестко и организованно в обороне. Мы вынуждены сыграть на максимуме. Уважаем их за их защиту. Но верим в себя».

КАСПЕР ШМЕЙХЕЛЬ НА ВОРОТАХ

Ошибки бывают у всех команд. Даже у организованных. На этот случай у Дании в воротах есть Каспер Шмейхель, сын легендарного Петера.

На турнире в России у Шмейхеля-младшего лучший показатель по отраженным ударам – 93%. По данным Instat, сын звезды справился с 13 выстрелами. Лучше цифирь только у мексиканца Гильермо Очоа – 17.

Когда по ходу ЧМ-2018 игроков сборной Дании спрашивают о классных действиях Шмейхеля в раме, то они удивляются: мол, мы давно о них знаем, это вы только проснулись, с добрым утром, господа!

Харейде еще до турнира восхищался голкипером: «Каспер – акробат. Он мгновенно встает на ноги после прыжка за мячом. Вероятно, по игре на линии он лучший голкипер в мире. В этом компоненте его сила».

На перехваты верховых мячей Шмейхель идет не так часто. В России он совершил лишь пять попыток – все удачные. До лидера в данном компоненте ему далеко – Тибо Куртуя 15 раз шел на подачи верхом и неизменно выходил победителем из ситуации.

Но надобности в выходах Шмейхеля у Дании просто нет. С подачами справляются высокорослые игроки обороны Кристенсен (188 см), Кьер (189 см), Йоргенсен (191 см). Два из трех названых центральных защитников непременно играют. Кстати, Шмейхель тоже высок – 189 см.

СТАНДАРТЫ И ДЛИННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

В третьем туре группового этапа Хорватия обыграла неуступчивую Исландию – 2:1. Накануне 1/8 финала Златко Далич сравнил предыдущего и будущего соперников: «Стиль команд похож – стандарты, дальние передачи. Можно сказать, что матч против Исландии был предварительным тестом перед завтрашней встречей. Но сама игра с Данией будет не похожа на предыдущую. Будущий соперник на класс выше, их центральные защитники намного лучше».

Исландия и Дания могут забить даже после розыгрыша аутов! Подобным образом коллектив Харейде огорчил Австралию – введя мяч из-за боковой и выиграв подбор. Атаку после скидки нападающего Йоргенсена завершил Кристиан Эриксен.

Длинные передачи у Дании следуют на нападающего Николая Йоргенсена. Он высок – рост 190 сантиметров.

КРИСТИАН ЭРИКСЕН ЗА ДИРИЖЕРСКИМ ПУЛЬТОМ

«Англии не хватает игрока типа Эриксена – футболиста, способного сделать обостряющий пас», – сказал Леонид Слуцкий, комментируя матч Англия – Тунис.

У Дании такой футболист есть. Он может не только отдать пас, но и отличиться сам. Его команда забила на турнире два гола, хавбек причастен к обоим – гол и ассист.

Единственный мяч в матче Дания – Перу забил Юссуф Поульсен. В контратаке «3 в 3». Ему в ногу мяч вложил Эриксен.

Футболист «Тоттенхэма» нацелен на передачи в штрафную площадь. По итогам группового этапа он стал 11 игроком турнира по их количеству (23).

Если в обороне главной надеждой Дании является Шмейхель, то в атаке Эриксен. Оба выступают в АПЛ. Сегодня они постараются сдержать команду, ведомую Лукой Модричем и Иваном Ракитичем – представителями испанского футбола.