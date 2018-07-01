Игроки сборной России – и действующие, и бывшие – часто жалуются, что их слишком сильно критикуют журналисты. «Вот, в других странах свою сборную поддерживают всегда!» – говорят обычно в таких случаях. «Совесткий спорт» решил проверить, так ли это, и собрал набор ярких цитат, которыми газеты, телеканалы и сайты разных стран награждали свои сборные во время чемпионата мира. Как оказалось, если футболист хочет, чтобы даже в дни поражений о нем не писали дурного – пусть выступает за Саудовскую Аравию.

Бразилия

«Неймар – это катастрофа. Он не показал приемлемой игры, и его нужно было заменить» (ESPN Brazil)

«Играть так – это вульгарно. Удивительно, что Тите не дал Дугласу Косте хотя бы минуту» (Fox Sport Brazil)

Испания

«Мы должны перекреститься. Второй тайм в исполнении сборной Испании был отвратителен. Только чудо высоких технологий спасло нашу команду от поражения» (Marca)

Франция

«Унылый, невнятный, некрасивый футбол… Все, чем запомнился Антуан в этой встрече. Впрочем, как и вся наша сборная» (FRANCE FOOTBALL)

«Впервые на этом турнире мы увидели безголевую ничью. И никаких оправданий столь унылой игре нет ни у Франции, ни у Дании. Это – пример презрения. Презрения к своему спорту на самом главном и прекрасном соревновании в мире» (L’EQUIPE)

Германия

«Мы вылетели не из-за нелепой случайности, а полностью по делу. Тот, кто проигрывает Мексике и Южной Корее, явно делает что-то не так» (Bild)

«Самодовольство в сочетании с отсутствием командного духа – вот все, что мы увидели от этой сборной Германии. Надежда на то, что сработает звание чемпиона мира не сработала» (Die Welt)

Аргентина

«Больно, что для многих игроков сборной этот чемпионат мира последний. Больно, что Месси не был тем самым Месси. Больно, что команда так и не стала командой. Больно видеть, что разница в уровне сборных настолько велика, что никакого желания победить не хватит. Аргентина прощается с чемпионатом мира после того, как ее чуть было не раздавила Франция. А сама игра быстро превратилась из мечты в кошмар» (Ole)

«Это должен был быть чемпионат мира Месси. Но Месси не было на нем. Это была сборная Месси. Но она не была командой капитана. Лучший футболист Аргентины последних лет провалился. За все 360 минут на поле лидер сборной лишь в редкие моменты проявлял себя. Аргентина играла плохо, и почти не показала футбола» (Clarin)

Саудовская Аравия

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки» (Аль-Яум ас-Сабиа)