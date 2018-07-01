– Вы большую часть жизнь посвятили нашему футболу – что чувствуете в такой знаменательный момент?

– Плакать я уже давно перестал, так как бывал в более острых перипетиях и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира. Эмоции, конечно, переполняют. С 2008-го это самое радостное событие в нашем футболе. А чувствую удовлетворение и уважение к команде, болельщикам и тренерам. У меня есть ощущение, что сегодня родилась команда, которая и сейчас и в будущем будет способна на многое. Для меня – это главный вывод.

– Теперь наш футбол громыхнул на весь мир, поедут ли игроки в топ-чемпионаты?

– Это не связанные вещи. Мы играли в прагматичный футбол на результат. При такой игре атакующий потенциал того же Головина был не заметен. Их таланты в нападении были принесены в жертву результату. Так что дополнительный ажиотаж после этого матча вряд ли возникнет.

– Ваши бывшие коллеги по ФИФА тепло поздравляли?

– Конечно, все были за нас рады. Но опять же в моей жизни было всякое – победа на Олимпиаде в Сеуле, почти победа на чемпионате Европы в Мюнхене, две победы на хоккейных Олимпиадах, поэтому я спокоен. Тем более мы на полпути, впереди три игры и очень бы хотелось, чтобы мы столько матчей и провели. Надеюсь, у нас еще будет много поводов для радости.

– Все реально?

– Больше трех игра все равно не провести. Почему и нет? Посмотрим, кто выпадет в соперники, но по той игре, которая есть, по тактической мудрости тренерского штаба – можно смотреть в будущее с надеждой.

– Тактика Черчесова – залог победы над Испанией?

– Критерий деятельности тренера – результат. Мы не знаем конечный итог выступления сборной, но сегодня тренеры доказали, что они обладают необходимой квалификацией для достижения серьезных целей.

– Черчесов – тренер сборной на годы?

– У меня есть полная уверенность, что соглашение с ним будет продлено.