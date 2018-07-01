Несколько лет мы хоронили и отпевали сборную России. А она, вопреки всему, продолжала бороться за жизнь. И на чемпионате мира сенсационно предстала бодрой, свежей и практически здоровой. Еще не мощной, не могучей, как когда-то. Но уже боеспособной. До какой степени – она и сама, наверное, не знала. После разгромных побед над Саудовской Аравией и Египтом последовала крепкая отмашка, пощечина от Уругвая. Отправившая нашу команду навстречу Испании. Все, конец короткой сказки?

Нет! Воскресенье, 1 июля, стало днем настоящего воскресения российской сборной. Вновь, как и все эти годы, ей пришлось биться за выживание, – но не с самой собой и не с дурной молвой, а с грозным и неодолимым прежде противником, не дающим ни вздохнуть, ни голову поднять. В сражении длиной полтора часа, растянувшихся на два. Из последних сил – даже когда этих сил уже не осталось. Зубами вгрызаясь в малейшие проблески шансов.

Она выжила. Она – живая! Ее ждет четвертьфинал. Нас всех – и тех, кто тихо верил, и тех, кто громко сомневался, – ждет четвертьфинал!

РУССКИЙ ЭПОС

Такие матчи, как с Испанией, не нуждаются в аналитических разборах. Они совсем не про это. Они – про доблесть и отвагу, про то, как ложатся костьми и роют носом землю, чтобы выстоять, вытерпеть, выжить. 47 лет назад у нас, еще под советским флагом, была точно такая же битва с испанцами, но на их поле, в отборочном матче. Тогда в Севилье «Красная фурия» 90 минут напропалую мяла, крушила, долбила нашу оборону; в тот вечер, кажется, ни один из нападающих сборной СССР даже пешком ни разу не перешел центральную поля. И точно так же наши тогда вырвали «победную ничью» 0:0. Будь серия пенальти – выгрызли бы у испанцев и ее: настолько неподражаем был вратарь Евгений Рудаков. Прямо как сейчас, спустя почти полвека, Игорь Акинфеев.

Эпосы не раскладывают по хронологическим таблицам и не наносят пунктиром на контурные карты. После той игры тоже были бессмысленны технико-тактические умничания: понятно ведь, что цифры наших около нулей, а у соперников пробили допустимые значения, испортили измерительную шкалу. Да и какая, в конце концов, разница, кто сделал тысячу передач, а кто – всего лишь двести? Тем более если толку от этих передач – поровну. Наша сборная заведомо знала: единственный способ совладать с испанцами – отдать мяч и закрыться на все щеколды, заставить их набивать шишки на лбу, вскрывая этот глухой забор, пролезая сквозь узкие, змея не просочится, трещины и щелки. Любая другая игра – в пользу Испании, причем, возможно, в крупную пользу. Не до жиру, когда у них в составе Иско – а у нас бесконечные травмы мениска.

Ну, и что создали у наших ворот экс-чемпионы мира и Европы, обладатели всех еврокубков на свете? Ни-че-го. Кроме того случая, – над которым, пересматривая, громче всех будут хохотать Акинфеев и Сергей Игнашевич, хотя в ту секунду им было совершенно не до смеха, – когда наш ветеран с тезкой Рамосом повалились навзничь, и мяч от пятки москвича прошмыгнул мимо голкипера в дальний угол. Да, были еще опасные удары с линии штрафной, Акинфеев пару раз вытягивался в струнку, стелясь к штангам, Кутепов принял на себя жуткое добивание, – но неразрешимых задач испанцы перед ними и остальными нашими игроками не поставили. Потому что сами безуспешно решали точно такие же.

ЧЕМПИОНАТ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Главными героями стали вратари. Де Хеа тут не при делах, он только пропускал. Речь про Станислава Черчесова, который в очередной раз все сделал правильно, предугадал и разобрался. И, конечно, про Игоря Акинфеева, отразившего два пенальти.

У каждого человека есть на этом свете миссии, крупные и незначительные, в отношении самого себя, родных и близких, посторонних людей. Иногда они нелепые или печальные, и до воскресного вечера казалось, что в сборной Акинфеев на них обречен. Что ни крупный турнир, то какой-нибудь ляп, а то и два, что ни важный матч, то осечка. И вот, наконец, выяснилось, для чего вся эта ерунда творилась с ним, ради какой большой цели судьба приковала его к этим воротам: чтобы в самый ответственный, небывалый для России момент, он встал на страже – и выручил. Перечеркнув двумя бросками, двумя взмахами рук и ног все былые неудачи. Браво, Игорь!

Да и всем ребятам: браво! Наконец-то можно с гордостью заявить, что и в футбол у нас играют настоящие мужчины. Ни одного невозможно было заподозрить в слабости духа, в коленопреклонении перед знаменитыми испанцами, в страхе получить травму. Все без исключения были готовы до хруста костей, до зеленых соплей, до выворота кишков отбивать эту игру у Испании. Никто не спекся, никто не слился. Многие ли из вас, читателей, думали, что они на такое способны?

Напоследок – та же мантра, что после Египта. Неважно, чем завершится этот чемпионат для нашей сборной. Эти летние дни уже вписаны в историю – и не просто российского футбола или российского спорта, а в историю нашей страны. Мы будем вспоминать о них всякий раз: в дни побед и, особенно, неудач, в досужих спорах и приятельских беседах. Эти успехи сборной России, этот чемпионат мира – на всю жизнь. Чемпионат нашей жизни.