Отечество наше любит впадать в крайности. И дабы привнести хоть мизерную долю чувства меры, не стану издавать положенный патриотический вопль восторга по случаю покорения Испании и прорыва в четвертьфинал.

В антураже этого специфического матча присутствовало много всякого интересного.

Начать с того, что провидцев насчет исхода в этот раз оказалось – хоть отбавляй. Признаться, даже не поверил, когда накануне игры пролистал прогнозы испанской прессы, – просто не поверил в достоверность сводки. Принял даже ее за подлог. Но перед самой игрой получил подтверждение из первых, что называется, уст: так и есть, испанцы сплошь в минорных чувствах. Так вот: испанские коллеги в большинстве своем склонялись именно к тому, что и вышло – 1:1 и серия пенальти.

Как так, почему? Где в футболе Испания и где Россия?

Допускаю: функциональная готовность команды Станислава Черчесова произвела на испанцев впечатление. Но! Они ж обязаны были и от возможностей своей команды отталкиваться. И даже делать это в первую голову! Что, испанцы никогда раньше не сталкивались с соперником, бегающим по полю много и правильно?

Значит, что-то в текущем моменте родной сборной испанских журналистов сильно настораживало. А конкретно – то, что перед самым чемпионатом, когда сборная уже обосновалась на своей базе, ее директор Фернандо Йерро не стал спешно выбирать замену уволенному Лопетеги, а взялся порулить лично. Возможно, и сам не зная, какой из него тренер.

Что мы увидели в воскресенье в «Лужниках»? Редко выпадает случай искренне восхититься находкой коллеги-журналиста, но тут я должен выразить глубокое почтение телекомментатору Владимиру Стогниенко. За его блестящую находку: «На наших глазах разворачивается производственная драма». Умри, а лучше не скажешь!

Футбола в матче не было почти совсем. Испанцы бесконечно выполняли тематическое упражнение «прими мяч и отдай ближнему». Да, не допускали потерь, но и ничего не предпринимали. Наши волнами перекатывались за траекторией движения мяча, умело подстраиваясь. Чувствовалось, что в процессе подготовки к этой конкретной игре в Черчесова определенно вселился дух Курбана Бердыева – казалось, неповторимого в наших краях мастера по возведению многослойных бастионов.

Вообще-то испанцам не привыкать гулять огородами вдоль и поперек крепостных стен соперника. Но с течением игрового времени уловилась некоторая разница с их прежним опытом в этом жанре. Раньше «красная армада» умела улучить момент и, применив запасенное ноу-хау, соорудить лазейку. В этот раз такого знания у них не проклевывалось. Пусть даже Черчесов просмотрел уйму видео, он трудолюбивый, и наперед знал каждый шаг соперника. Но соперник-то, со своей стороны, искал ходы спонтанно, будто вслепую, не имея на то тренерской подсказки…

Первое проявление агрессии случилось в атаке Испании(за вычетом угловых) в середине второго тайма, с выходом Иньесты – он и нанес первый полноценный удар. То есть, час игры даже без попытки обострения. Это для Испании – нормально?

… И когда стало ясно, что этот монотонный производственный процесс так и будет тянуться, я в какой-то момент не столько понял, сколько почуял: все для наших кончится хорошо!

Спросите – почему?

Для ответа перейду к более содержательной части своих размышлений. Пусть и сплошь метафизической.

Вот вдумайтесь-ка, господа, – только, чур, хорошенько вдумайтесь! Итак: если Россия, как мы постоянно слышим, проявила способность оказать результативное воздействие на исход президентских выборов не где-то, а в самих США, в главной «вражеской» цитадели – то уж обеспечить достойное выступление на родном чемпионате мира непутевой своей сборной по футболу, возглавляемой непопулярным в стране тренером – это не задача, а семечки!

Загибаем пальцы.

1. В группе со сборной России оказались две арабские сборные – как показал ход чемпионата, команды этого региона отличались наибольшей податливостью и наименьшей агрессивностью.

2. У сборной Саудовской Аравии ближе к ЧМ сменился тренер. Специалиста, умевшего строить оборону, сменил апологетнеторопливого контроля мяча. Что обеспечило нашим зону полного тактического комфорта на старте.

3. Второго нашего соперника – команду Египта, как выяснилось, с беспрецедентным гостеприимством приютил на время выступлений Рамзан Кадыров. Масса развлечений, зажигательных культурных мероприятий и т.д. Арабы растаяли от удовольствия. Сейчас у них на родине идет разбор, кто все это организовал и допустил.

4. По замечательному совпадению тренера, о чем уже упомянуто, сняли, причем в пожарном порядке, и у Испании. Притом что экс-чемпионы мира и Европы в последние годы и под руководством настоящего, а не номинального тренера звезд с неба уже не хватали: провалились на ЧМ-2014, а на Евро-2016 были биты и хорватами, и итальянцами.

5. Проиграв Уругваю, сборная России ловко увернулась от встречи с победителями того Евро португальцами, равно как и от сочинской духоты. А в Москве к игре с испанцами зной хоть немного, но ослабил, по очередному счастливому совпадению, хватку.

Вместо резюме: столько счастья в одни руки обычно не выдают, господа!

Но возможностями своего отечества мы сегодня действительно вправе гордиться.