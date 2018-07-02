Накануне 1/8 с испанцами многие вспоминали матч Евро-2008 против Голландии. Мечтали повторить. Удалось. Теперь надо не повторить следующий. Не попасть под каток.

Лицом к лицу, как известно, лица не увидать, а большое видится на расстоянии. Ответ на вопрос из того же есенинского стиха – куда несет нас рок событий, – будет известен вечером в субботу, 7-го июля. Однако он нас продолжает нести, хотя уже многие сборные поавторитетнее – ЧМ-2018 покинули. И я полагаю, все, что уготовано сборной России на турнире, следует рассматривать как бонус. Обязательная программа и выполнена, и перевыполнена тоже. Ждем чуда!

«КОНКРЕТНАЯ» СБОРНАЯ

Очень хочется придумать какое–то волшебное слово, которое обрисовало бы нам чудесное преображение российской сборной на домашнем турнире. Но не выйдет. Одного – нет. Если искать по принципу «накрываемости» темы – вот оно. Наша сборная конкретна. Как ее тренер, так ее игроки, сама игра, и даже результат.

Я не уверен, что Станислав Черчесов сможет когда–нибудь начать рассказывать, что он все так и задумал. Нет, конечно, не задумывал он ничего такого – ни безвыигрышной серии из 7-ми матчей, ни навевавших тоску последних контрольных встреч с Австрией и Турцией. Единственное, что он, скорее всего, придумал заранее – как реагировать на поражения. Ну он же был к ним готов, имея в календаре Аргентину, Бразилию, Испанию и Францию, правда же?

Все, что сделала сборная на этом турнире – она в каждом матче, кроме встречи с Уругваем – решает предельно конкретную задачу. Для которой не требуется никаких нетривиальных шагов и слишком фантастических сюжетов. Нужна именно конкретика. Черчесов ее дает в запредельном количестве, хватает на всю команду. Которая действительно объединилась по-настоящему.

И, кстати, помните, на какие примеры Черчесов ориентируется. Он же сам говорил:

«Если меня спросят, какой футбол я хочу видеть в исполнении своей команды, то скажу, что для меня примером является игра «Баварии» под руководством Юппа Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда они выиграли три титула». Станислав Черчесов

Игра сборной России несложна, она может даже казаться простоватой, или «игрой в автобус». Но она дает результат.

ТРЕНЕР БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ

Можно совершенно уверенно сказать, что Станислав Черчесов – первый за очень долгое время тренер сборной России (иностранные – не в счет), который не находится под подозрениями в связи с каким-либо клубом. Я сам работал в штабе Валерия Газзаева, и помню, как постоянно приходилось слышать со всех сторон «ну сколько можно в сборную этих своих коней тащить». То же самое касалось Олега Романцева, Георгия Ярцева и «Спартака». Даже с Юрием Семиным было так же.

Черчесова в этом не упрекнет никто. У него если есть какие-то антипатии и преференции – то сугубо личные. Самую известную зовут Игорь Денисов. И, надо сказать, что подобная обстановка очень изменила саму сборную. В ней, естественно, есть клубные блоки, но они не смотрят друг на друга, как солдат на вошь.

Я думаю, это в том числе и результат правильного «кастинга». Черчесов ведь все время искал, он долго не брал Дзюбу, еще дольше – Черышева. Он отсеял в последний момент Глушакова. Но выбрал очень точно.

Как устроена работа внутри сборной – это уж они расскажут сами. Но я впервые вижу российскую команду, играющую настолько сердито, если хотите, с оскалом. У Хиддинка 10 лет назад все было иначе. Там парни наслаждались свободой, европейским к себе отношением. А эти порой лишний раз не хотят улыбаться. На саму игру «Баварии», это, разумеется, похоже мало, но зато ее цельность как раз той степени породистости. Ну так, вероятно, это нам подходит больше.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Хозяин чемпионата практически всегда имеет некоторые преференции. Например, в виде жеребьевки. Сборной ЮАР–2010, это, впрочем, не помогло никак, но она уж была действительно слишком слаба. Россия, рассеянная из первой корзины – получила вполне удобные для себя Саудовскую Аравию и Египет. Ну, и для разнообразия – Уругвай (должна же быть хоть одна команда из страны, в которой растет трава?). Стратегическая задача определилась сразу. И была ясна любому. Использовать преимущество домашних стен, и набрать максимум в первых двух встречах. Конкретно? Очень. И так же было выполнено. Срыв с Уругваем меня, например, не особенно удивил. Мы умеем праздновать победы, и порой для того, чтобы верно ее оценить и пережить, требуется и расстояние, и, возможно, оглушение. Уверен, именно после матча с Уругваем Черчесову было проще разъяснять нюансы игры с Испанией, объяснять, почему надо играть «так», а не «вот так». Да и у самих футболистов опыт, пусть и контрольной игры с Испанией – уже был.

Нет никакого смысла вступать в извечный спор оптимиста и пессимиста. Да, у нас была слабая группа, и хороший календарь матчей. Да, нам повезло с травмой Салаха, после которой он был «на одной ноге». Да, Испания умудрилась выдать едва ли не худшую трехматчевую серию в своей жизни. Да, решение уволить тренера, и назначить главным Фернандо Йерро было ошибкой. Все это «да».

Но даже когда тебе везет, когда у соперника не лучший день – еще от тебя зависит, сможешь ли ты это взять. Вот Иран у Испании взять ничего не сумел. А Корея у Германии смогла. Мы смогли! Вот что главное.

ПЕЧАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

А ведь представить себе такой расклад после Евро-2016 было невозможно. Там, я напомню, нас выпорол Уэльс, а сборная упрямо пыталась играть в три форварда. Я вовсе не спорю сейчас с Леонидом Слуцким. Он видел так, а не иначе. Черчесов тоже смотрел, видел, оценивал и выбирал. И он сделал все правильно, и хорошо. Последний раз так было в 2008-м. Из той команды по-прежнему в строю Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Габулов. И, я полагаю, они прекрасно помнят, каким было настроение перед тем турниром. Тогда ведь тоже сборную чехвостили изрядно. Во-первых, она попала-то в финальную часть только благодаря хорватам, уничтожившим на «Уэмбли» Англию. А за несколько дней до этого Константин Зырянов говорил свое знаменитое «мы обо*рались». Во-вторых, за три месяца до турнира мы проиграли Румынии 0:3, после чего братья Березуцкие и Игнашевич, хоть и попали в состав сборной – но на первый матч самого турнира не вышли.

Ну и наконец, там тоже был понятен расклад, Греция и Швеция – это все-таки были не Египет и Саудовская Аравия, но и не Испания тоже. Поражение в первой игре еще более добавило конкретики – выигрывай 2 матча, и ты, скорее всего, в 1/4 финала. Выиграли. Смогли.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Аналогий с Евро-2008 вообще достаточно. Как тогда, так и сейчас, соперник в первом матче плей–офф был «сам не свой». Большой футболист не всегда становится большим тренером. Не знаю, как получится у Фернандо Йерро, но вот у Марко Ван Бастена особенно не получилось. Он и сам потом признал, что решение включить в состав защитника Булахруза, у которого накануне умерла новорожденная дочь – было ошибкой.

Голландия не показала своего в тот конкретный день, Испания в целом на турнире шла по «нисходящей». Но все это – их собственные проблемы. Мы – в 1/4 финала. А они – известно где.

Теперь на повестке дня – Хорватия, так же героически преодолевшая испытания серией пенальти. О, это будет славная охота.

ФЕДУН И «МЕРСЕДЕСЫ»

После того самого знаменитого матча Англия – Хорватия, который приклеил к британскому тренеру Стиву Макларену прозвище «Недоразумение с зонтиком», владелец «Спартака» на радостях пообещал премировать хорватов, благодаря которым мы и вышли на Евро-2008, автомобилями. Это потом долго обсуждалось, хорватские футболисты (прежде других – Олич, Срна, Вукоевич и Леко) хихикали в интервью, я сам несколько лет пытался выяснить финал этой истории. Вроде бы никаких машин нигде «не случилось». Но, вы представляете, сколько раз эту историю вспомнят в преддверии субботней встречи?

А сколько будет разговоров о том, что у нас есть «должок»?

Чем бы не закончился ЧМ–2018 для российской сборной – он уже вошел в историю. В четвертьфинале чемпионата мира сборная СССР последний раз была в 1970-м. В 1982-м играла во втором групповом турнире, что по сути, тоже оставило ее на позиции 5-8 мест. Ну и в 2006-м, ровно таким же сценарием в четвертьфинал ворвалась Украина, тоже выигравшая в плей–офф по пенальти. Результат лучше в истории вообще фиксировался один раз – полуфинал в 1966-м.

Сейчас многим будет казаться, что эти хорваты нам удобны, что это не Испания.

ГЛАВНОЕ - КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ

Испанцы провалили второй чемпионат мира подряд. Пока они в мучениях выскребали очки у Ирана и Марокко, Хорватия выносила «вперед ногами» Аргентину с Месси. Да, как это с ними бывает постоянно, в плей-офф вдруг яркая игра улетучилась. Но, во-первых, это может быть синдромом первого матча навылет, в-вторых, они точно так же будут готовиться к нам, как мы к ним.

Ракитич, Модрич (кстати, оба играл уже на Евро-2008), Манджукич и Перишич – пожалуй, что таких игроков у нас нет. Но это неважно. Очень хорошо, что в своих интервью про победу над Испанией и тренер и игроки признают: мы были слабее. Но слабее – это не означает, что ты проиграешь.

Мне кажется, Хорватия предельно сложна тем, что к ней очень трудно подготовиться. Ракитич и Модрич много блуждают по полю, в каком состоянии и настроении они будут в субботу – сказать невозможно. И они очень голодны – в этом я вас просто уверяю.

Восточноевропейского четвертьфинала на чемпионатах мира не бывало с 1966-го, когда СССР обыграл Венгрию благодаря голам Численко и Поркуяна. Ну, вы поняли?