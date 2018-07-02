Без этой тактической перемены выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира был бы невозможен.

Станислав Черчесов в преддверии чемпионата мира сделал много изменений, поспособствовавших прогрессу в игре. Здесь и смена схемы на групповой этап (4-4-1-1 вместо 3-Х-Х), и перемена ролей ряда ведущих игроков (Самедов больше не играет на боковой линии, ни при каком модуле), и возвращение в сборную Сергея Игнашевича и Артема Дзюбы. Не заметить данные моменты просто нельзя. Но есть и важное детальное новшество, остающиеся в тени глобальных!

Сборная России больше не ловит соперника в офсайд. Позади истории, когда защитники нашей национальной команды превращались в регулировщиков, жестикулируя лайнсмену о положении «вне игры». Вместо этого игроки обороны доигрывают эпизод до конца – навязывают борьбу атакующим футболистам.

Допустим, отсутствие жестом может быть связано с наличием на ЧМ-2018 видеоповторов. Какой смысл сигнализировать об офсайде, если арбитр может проверить? Все так. Но дело не в этом. Гораздо важнее, чтоб сборная России в принципе не пускается в авантюру с офсайдной ловушкой. Нет заигрываний – нет нужды слать арбитру намеки.

На ЧМ-2018 наши соперники попали в офсайд лишь дважды. Оба раза мы на этом не настаивали, доигрывая ситуации до конца. Футболист Садовской Аравии попал в положение «вне игры» после подачи со штрафного, Диего Коста угодил под свисток после быстрого розыгрыша мяча Испанией ударом от ворот и длинной передачи. В обеих ситуациях защитники навязывали борьбу.

За два предыдущих года мы натерпелись проблем, вызванных построением ловушек! Их обходили Чили, Мексика, Южная Корея, Аргентина и Франция, поражая ворота России! Игроки эти сборных огорчали нас, ныряя за спины оборонцам под передачи из глубины.

Подопечные Дидье Дешама и вовсе за один только первый тайм доставлял мяч в зону между Игорем Акинфеевы и его товарищами!

К счастью, данные истории в прошлом.

Где бы мы ни оборонялись – на чужой половине поля, как с Саудовской Аравией, или на своей, как с Испанией, - защитники на офсайд не полагаются. И это полностью заслуга тренерского штаба.

В бытность игроком, Черчесов демонстрировал отличную реакцию в воротах. Сейчас делает это на тренерском мостике. Проблема с офсайдом не так легка, кажется. Ведь все познается в сравнении. ЦСКА Леонида Слуцкого несколько лет страдал от нее! А Станислав Саламович смог среагировать перед самым важным турниром в истории сборной России.

Решить проблему помогло возвращение Сергея Игнашевича. Он читает игру и руководит партнерами, как никто другой в нашем футболе. Это особенно акутально в схеме 3-4-2-1, по которой Россия играла против Испании. Сергей действовал на позиции самого центрального защитника, а по краям от него более скоростные товарищи.

Другим важным элементом сборной России стал Илья Кутепов. Он умеет быстро реагировать на ситуацию на поле и приклеиваться к оппонентам. Только результативные ошибки затмевают эти его качества. В игре с Испанией через его зоны безрезультатно пробивались Иско и Иньеста – два главных интеллектуала команды. Предложи им поиграть в офсайд – и они тебя уничтожат.

Тренер сборной – профессия отличная от клубной. Потому что много времени у наставника нет. Реакция здесь важнее постоянства стиля и модуля, за которые сборную России в последние годы много критиковали. И это как раз то, чем Черчесов силен. Как и подобает бывшему вратарю.