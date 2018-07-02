«ПОЗДРАВЛЯЛ ЧЕРЧЕСОВА ПОСЛЕ КАЖДОГО МАТЧА»

- Вы как комментатор ЧМ-2018 побывали в Москве, в Ростове. Снова окунулись в любовь российских болельщиков?

- Да. Люди подходили, говорили теплые слова. Было приятно.

- Получается, что предстоящий 7 июля в Сочи матч Россия - Хорватия вызовет у вас смешанные чувства?

- Много раз говорил, что на этом чемпионате болею за Хорватию и Россию. И это были не пустые слова, а от души. В России всегда чувствовал себя как дома. Спасибо болельщикам за любовь, за теплый прием, но, сами понимаете, когда играет твоя страна, всегда будешь болеть за нее. Мне сейчас было бы гораздо легче, если бы нам достался другой соперник.

- Вы же знаете нашего знаменитого вратаря Анзора Кавазашвили?

- Конечно.

- Он был уверен, что мы пройдем Испанию, и сейчас нам в интервью предсказал победу над Хорватией. На его взгляд, ваша сборная физически сдулась после мощного группового этапа. Парируете?

- Во-первых, я хочу сказать о себе. Полтора месяца назад я был в Нижнем во время промо-тура ФИФА по городам чемпионата мира. Раздал много интервью российским журналистам и всем говорил: верю в Станислава Черчесова и вашу сборную, знаю, они могут пройти далеко. А ведь вы лучше меня помните, какая атмосфера была вокруг сборной России. И на меня очень странно все смотрели. Но я не ошибся и сейчас очень рад за Саламыча, с которым меня очень многое связывает. Мы всегда были друзьями, были на связи. Я поздравлял его после каждой игры.

«СЕЙЧАС БУДЕТ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ С ДАНИЕЙ»

- И все-таки интересно узнать ваше мнение о не самом удачном для Хорватии матче с Данией в 1/8 финала.

- У каждой сборной на турнире есть одна игра, когда она не слишком хорошо справляется с психологическим давлением от высоких ожиданий, а это влияет на физическое состояние. В 1/8 финала мы первый раз на чемпионате потеряли контроль над игрой. Может, именно в этом Кавазашвили увидел шанс.

Да и вообще, это самый непредсказуемый чемпионат. Сколько сильных сборных вылетело, а итальянцы вообще не попали сюда. Думаю, что игра пойдет на равных, ведь в обеих командах прекрасная атмосфера. За счет положительных эмоций у футболистов многое получается. И пусть победит сильнейший. Хотя… Надеюсь, это будет Хорватия.

- А в Хорватии рады, что попали на Россию? Все-таки нашу команду считали слабой, у нас нет игроков из суперклубов вроде Луки Модрича или Ивана Ракитича.

- В целом, все довольны. Но я призываю соотечественников не быть столь самоуверенными.

- Однако от ваших футболистов будут требовать победы, как с Данией, что команду, как вы сами подметили, задавило?

- Сейчас будет легче. Уже четвертьфинал, совсем близко главные матчи турнира. Это должно раскрепостить обе команды, ноги сами побегут - и будет больше свободы. Рассчитываю увидеть в Сочи открытый футбол.

«ГОЛОВИН - ПРОСТО СУПЕР»

- Согласны, что после драматичных серий пенальти наш четвертьфинал так и хочется окрестить дуэлью Акинфеева и Субашича?

- На поле будет много локальных битв. Вратарская, без сомнений, окажется самой важной. И я сам отлично знаю, какая уверенность появляется у вратаря после таких матчей, да еще и на таких важных турнирах. Тем более, для Субашича это вообще первый чемпионат мира.

Игорь опытнее, но он капитан команды, играет у себя дома – представляю, сколько эмоций он потратил. Вообще, интересных дуэлей хватает: Ловрен против Дзюбы, Модрич против Головина, Перишич против Фернандеса и не только.

У обеих команд будут на поле футболисты, которые способны сыграть ключевую роль. У них есть на это индивидуальное мастерство. Посмотрим, кто лучше справится.

- Только у вас есть суперзвезды «Реала», «Ювентуса» и «Барсы», а у нас нет.

- Сейчас можно победить уже только командой. Мы видели Аргентину, где вся игра идет через Месси. Португалию с Роналду на этом чемпионате мира тоже не смогли добиться успеха.

- В сборной России, кто больше всех нравится?

- Головин. Просто супер. Один из лучших. Дзюба проводит сильный чемпионат. Зобнин после паузы из-за травмы очень хорош. Черышев стал одним из главных сюрпризов. Но сила именно в команде. В каждой игре находится тот, кто себя проявляет.

- А вообще много знакомых лиц?

- Полно. С Дзюбой пересекался еще в «Спартаке», со Смольниковым, Кудряшовым играл в «Ростове». Гранат тоже там был. Ну и, конечно, отлично знаю Акинфеева и Игнашевича. Столько против них играли. Тем интереснее будет в Сочи. До встречи!