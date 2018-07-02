Думали, Бельгия – фаворит ЧМ? У них мегасостав, странный футбол и тренер-слоупок
Корреспондент «Советского спорта» побывал на матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии.
ТОТАЛЬНАЯ НЕДООЦЕНКА СОПЕРНИКА
Это вообще в стиле команд Роберто Мартинеса, но сейчас конкретно о сборной Бельгии. Возможно аморфный футбол с англичанами (1:0) сыграл злую шутку. Бельгийцы растеряли тонус, минимально победили и спокойно вышли на Японию. Но все оказалось не так просто. В первом тайме у Бельгии не получалось вообще ничего, соперник образцово выгрызал мяч и даже не боялся контратаковать. Почему не грузили верхом на шкафоподобного Ромелу Лукаку? От него крохотные японские защитники отлетали бы как от стенки горох. А потому что Мартинес упертый.
И недооценка соперника поэтому еще и тренерская. Японцы вместе с экипировкой съели в центре Эдена Азара и Кевина Де Брейне, выдавливали фланговых футболистов. Азиаты делали все правильно, лишая Бельгию сильных сторон. Акселя Витселя, уехавшего за миллионами в Китай, выставили посмешищем опорной зоны. В центре японцы были ой как хороши, а Мартинес этого не предусмотрел, закатав середину поля в бетон лишь 65-й минуте, уже сгорая 0:2. Слоупок.
СТРАХ В ИГРЕ С ЯПОНИЕЙ. БЛИН, СЕРЬЕЗНО?
Мы все думали, что состав, до отказа напичканы европейскими звездами, наконец созрел. В 2014-м на ЧМ в Бразилии команда просочилась в четвертьфинал, два года спустя на Евро остановилась на той же стадии. Лидеры заматерели, костяк окончательно сросся. И что мы получили? Искрометные игры с Панамой (3:0) и Тунисом (5:2), нудную с Англией. И теперь Япония.
То ли это страх (блин, серьезно?) провалиться, то ли раскачка длиной в первый тайм, но Бельгия стала сама собой, только когда почувствовала запах сгоревшего авиационного топлива, вылетающего из турбин самолета, который несет одного из записных фаворитов турнира обратно в Брюссель, Антверпен, Брюгге или куда еще. Команда собралась за 20 минут до финального свистка, забила гол-шедевр усилиями Яна Вертонгена (посмотрите, это кайф) и гол-микрофон благодаря Маруану Феллайни.
БРАЗИЛИЯ ВЫНЕСЕТ ЭТУ СТРАННУЮ БЕЛЬГИЮ
Нет, ну а как еще? Команда с запасом прошла квалификацию (0 поражений и 9 побед), отлично вышла вышла из группы с первого места, и все это ради того, чтобы практически слить Японии? Бразилия, обладающая куда более серьезной игровой структурой, вряд ли пропустит от Бельгии два, уже ведя в счете. Все это очень странно: дойти до плей-офф чемпионата мира, а там, на пике и без травм, 70 минут валять дурака, а затем взяться за ум и выдать прекрасный футбол.
Так посмотреть, и Мартинес молодец, раз два свежих футболиста забили. И футболисты красавцы, раз выдали лучший камбэк на турнире. Но все это не имеет под собой прочной основы. Соперник покруче – а Бразилия таким является – подобного не допустит. У ярчайшей команды чемпионата мира еще есть время, чтобы поставить голову на место.
Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 48 Харагути, 0:2 – 52 Инуи, 1:2 – 69 Вертонген, 2:2 – 74 Феллайни, 3:2 – 90 Шадли
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, де Брюйне, Витцель, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Мертенс (Феллайни, 65), Азар, Лукаку
Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 81), Харагути (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Осако
Предупреждение: Сибасаки, 40
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
БЕЛЬГИЯ
|
Куртуа
|
7,5
|
Алдервейрелд
|
5,5
|
Компани
|
5,5
|
Вертонген
|
6,0
|
Менье
|
7,0
|
Де Брёйне
|
6,5
|
Витсель
|
6,0
|
Карраско
|
5,5
|
(Шадли)
|
6,5
|
Мертенс
|
5,0
|
(Феллайни)
|
6,5
|
Азар
|
6,5
|
Лукаку
|
6,0
ЯПОНИЯ
|
Кавасима
|
6,0
|
Сакаи
|
6,0
|
Ёсида
|
6,5
|
Сёдзи
|
6,0
|
Нагатомо
|
6,0
|
Харагути
|
6,5
|
(Хонда)
|
6,0
|
Хасэбэ
|
6,5
|
Сибасаки
|
6,5
|
(Ямагути)
|
б/о
|
Инуи
|
7,0
|
Кагава
|
7,0
|
Осако
|
5,5
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Куртуа – 7,5. Совершил несколько спасений во втором тайме, а в концовке встречи начал победную голевую атаку своевременным и аккуратным вводом мяча на Де Брейне после перехвата верховой передачи.
Менье - 7,0. Затерзал оборону соперника своими перемещениями на поле – игрок правой бровки то бежал по лицевой линии, то смещался в центр поля. Сделал голевую передачу на Шадли в победной атаке.
Инуи – 7,0. Начал первую голевую атаку Японии и поставил восклицательный знак во второй, отправив мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной площади.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Мартинес – 7,5. Два гола из трех у Бельгии забили футболисты, вышедшие на замену. Обоих наставник выпустил на 65-й минуте. Не затянул.
Нисино – 6,5. Благодаря Японии на ЧМ-2018 состоялся один из самых зрелищных матчей. Значительно уступая сопернику по составу, представитель Востока сражался на равных.
РЕЙТИНГ МАТЧА
8,0
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Харагути !
После проникающей передачи Сибасаки раскачал Вертонгена и неотразимо пробил в дальний нижний угол ворот.
Инуи !
Нанес неотразимый удар в дальний угол из-за пределов штрафной площади.
Вертонген !!
Головой забросил мяч в дальнюю «девятку» с позиции, с которой редко забивают даже ногой!
Феллайни =
Отправил мяч в ворота со второго этажа после навеса партнера.
Шадли !!
Бельгии удалась молниеносная атака с участием пяти игроков! Куртуа ее начал, Де Брейне разогнал, Менье включился по флангу и сделал пас в штрафную, где Лукаку пропустил мяч на Шадли.