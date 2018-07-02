Корреспондент «Советского спорта» побывал на матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии.

ТОТАЛЬНАЯ НЕДООЦЕНКА СОПЕРНИКА

Это вообще в стиле команд Роберто Мартинеса, но сейчас конкретно о сборной Бельгии. Возможно аморфный футбол с англичанами (1:0) сыграл злую шутку. Бельгийцы растеряли тонус, минимально победили и спокойно вышли на Японию. Но все оказалось не так просто. В первом тайме у Бельгии не получалось вообще ничего, соперник образцово выгрызал мяч и даже не боялся контратаковать. Почему не грузили верхом на шкафоподобного Ромелу Лукаку? От него крохотные японские защитники отлетали бы как от стенки горох. А потому что Мартинес упертый.

И недооценка соперника поэтому еще и тренерская. Японцы вместе с экипировкой съели в центре Эдена Азара и Кевина Де Брейне, выдавливали фланговых футболистов. Азиаты делали все правильно, лишая Бельгию сильных сторон. Акселя Витселя, уехавшего за миллионами в Китай, выставили посмешищем опорной зоны. В центре японцы были ой как хороши, а Мартинес этого не предусмотрел, закатав середину поля в бетон лишь 65-й минуте, уже сгорая 0:2. Слоупок.

СТРАХ В ИГРЕ С ЯПОНИЕЙ. БЛИН, СЕРЬЕЗНО?

Мы все думали, что состав, до отказа напичканы европейскими звездами, наконец созрел. В 2014-м на ЧМ в Бразилии команда просочилась в четвертьфинал, два года спустя на Евро остановилась на той же стадии. Лидеры заматерели, костяк окончательно сросся. И что мы получили? Искрометные игры с Панамой (3:0) и Тунисом (5:2), нудную с Англией. И теперь Япония.

То ли это страх (блин, серьезно?) провалиться, то ли раскачка длиной в первый тайм, но Бельгия стала сама собой, только когда почувствовала запах сгоревшего авиационного топлива, вылетающего из турбин самолета, который несет одного из записных фаворитов турнира обратно в Брюссель, Антверпен, Брюгге или куда еще. Команда собралась за 20 минут до финального свистка, забила гол-шедевр усилиями Яна Вертонгена (посмотрите, это кайф) и гол-микрофон благодаря Маруану Феллайни.

БРАЗИЛИЯ ВЫНЕСЕТ ЭТУ СТРАННУЮ БЕЛЬГИЮ

Нет, ну а как еще? Команда с запасом прошла квалификацию (0 поражений и 9 побед), отлично вышла вышла из группы с первого места, и все это ради того, чтобы практически слить Японии? Бразилия, обладающая куда более серьезной игровой структурой, вряд ли пропустит от Бельгии два, уже ведя в счете. Все это очень странно: дойти до плей-офф чемпионата мира, а там, на пике и без травм, 70 минут валять дурака, а затем взяться за ум и выдать прекрасный футбол.

Так посмотреть, и Мартинес молодец, раз два свежих футболиста забили. И футболисты красавцы, раз выдали лучший камбэк на турнире. Но все это не имеет под собой прочной основы. Соперник покруче – а Бразилия таким является – подобного не допустит. У ярчайшей команды чемпионата мира еще есть время, чтобы поставить голову на место.

Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 48 Харагути, 0:2 – 52 Инуи, 1:2 – 69 Вертонген, 2:2 – 74 Феллайни, 3:2 – 90 Шадли

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, де Брюйне, Витцель, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Мертенс (Феллайни, 65), Азар, Лукаку

Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 81), Харагути (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Осако

Предупреждение: Сибасаки, 40

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

БЕЛЬГИЯ

Куртуа 7,5 Алдервейрелд 5,5 Компани 5,5 Вертонген 6,0 Менье 7,0 Де Брёйне 6,5 Витсель 6,0 Карраско 5,5 (Шадли) 6,5 Мертенс 5,0 (Феллайни) 6,5 Азар 6,5 Лукаку 6,0

ЯПОНИЯ

Кавасима 6,0 Сакаи 6,0 Ёсида 6,5 Сёдзи 6,0 Нагатомо 6,0 Харагути 6,5 (Хонда) 6,0 Хасэбэ 6,5 Сибасаки 6,5 (Ямагути) б/о Инуи 7,0 Кагава 7,0 Осако 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Куртуа – 7,5. Совершил несколько спасений во втором тайме, а в концовке встречи начал победную голевую атаку своевременным и аккуратным вводом мяча на Де Брейне после перехвата верховой передачи.

Менье - 7,0. Затерзал оборону соперника своими перемещениями на поле – игрок правой бровки то бежал по лицевой линии, то смещался в центр поля. Сделал голевую передачу на Шадли в победной атаке.

Инуи – 7,0. Начал первую голевую атаку Японии и поставил восклицательный знак во второй, отправив мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной площади.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Мартинес – 7,5. Два гола из трех у Бельгии забили футболисты, вышедшие на замену. Обоих наставник выпустил на 65-й минуте. Не затянул.

Нисино – 6,5. Благодаря Японии на ЧМ-2018 состоялся один из самых зрелищных матчей. Значительно уступая сопернику по составу, представитель Востока сражался на равных.

РЕЙТИНГ МАТЧА

8,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Харагути !

После проникающей передачи Сибасаки раскачал Вертонгена и неотразимо пробил в дальний нижний угол ворот.

Инуи !

Нанес неотразимый удар в дальний угол из-за пределов штрафной площади.

Вертонген !!

Головой забросил мяч в дальнюю «девятку» с позиции, с которой редко забивают даже ногой!

Феллайни =

Отправил мяч в ворота со второго этажа после навеса партнера.

Шадли !!

Бельгии удалась молниеносная атака с участием пяти игроков! Куртуа ее начал, Де Брейне разогнал, Менье включился по флангу и сделал пас в штрафную, где Лукаку пропустил мяч на Шадли.