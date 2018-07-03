История мировых первенств знает немало примеров, когда до четвертьфинала добирались те, от кого этого никто не ожидал.

ЧМ-1934, Италия

Команда: Швейцария

Соперник по ¼ финала: Чехословакия – 2:3

Исход: вылет в ¼ финала

Чуть более, чем за неделю до старта второго в истории чемпионата мира в швейцарской сборной был недокомплект из-за того, что местная федерация футбола разругалась с «Серветтом», который не хотел отпускать футболистов без финансовой компенсации в случае получения ими травм. Однако в конце концов женевский клуб был вынужден уступить.

Турнир сразу начался с 1/8 финала, где швейцарцы переиграли сборную Голландии (3:2), однако на большее их не хватило – спустя четыре дня они уступили в Турине будущим финалистам чехословакам, в составе которых блистал лучший бомбардир мундиаля Олдржих Неедлы.

ЧМ-1938, Франция

Команда: Швейцария

Соперник по ¼ финала: Венгрия – 0:2

Исход: вылет в ¼ финала

Спустя четыре года сенсацию преподнесла сборная Швейцарии, выбившая в 1/8 финала австрийскую великую вундертим под германским флагом. Дело в том, что Австрия, не проигрывавшая с 1931-го по 1933 год, пробилась на турнир в 1938 году, но была аннексирована гитлеровской Германией, а ее лучшие футболисты пополнили состав немецкой дружины.

Эту команду уже в 1/8 финала швейцарцы и обыграли. Первый матч в Париже завершился результативной ничьей (1:1). В переигровке немцы открыли счет и вели к 22-й минуте с разницей в два мяча, но в результате все же уступили 2:4. Правда, уже в следующем раунде швейцарцев выбили из турнира венгры, забившие им два безответных мяча.

ЧМ-1954, Швейцария

Команда: Швейцария

Соперник по ¼ финала: Австрия – 5:7

Исход: вылет в ¼ финала

Этот случай примечателен тем, что, как и в случае со сборной России, Швейцария являлась хозяйкой турнира. Ей для выхода в четвертьфинал потребовалось дважды обыграть Италию – в матче группового раунда (2:1) и в отдельном плей-офф (4:1), сыгранном потому, что обе команды набрали одинаковое количество очков. По всей видимости, до определения лидера по дополнительным параметрам на тот момент еще не додумались.

30 тысяч зрителей, присутствовавшие на стадионе в Лозанне, стали свидетелями фантастического триллера. Хозяева выигрывали к 19-й минуте со счетом 3:0, но в течение девяти минут пропустили пять (!!!) мячей и на перерыв ушли, проигрывая 4:5. Отойти от этого удара судьбы им так и не удалось.

ЧМ-1958, Швеция

Команда: Северная Ирландия

Соперник по ¼ финала: Франция – 0:4

Исход: вылет в ¼ финала

Впервые пробившись на мировое первенство, ирландцы сходу вышли из группы. Из-за равенства очков для этого им также потребовалось сыграть дополнительный матч против Чехословакии (2:1 ДВ). В четвертьфинале они попали на французов во главе с Жюстом Фонтеном и ничего сопернику противопоставить не смогли, а будущий лучший бомбардир турнира записал на свой счет два гола из суммарных 13.

ЧМ-1958, Швеция

Команда: Уэльс

Соперник по ¼ финала: Бразилия – 0:1

Исход: вылет в ¼ финала

На том же турнире сенсацию преподнесла валлийская сборная, также дебютировавшая на этом уровне. Все три матча в группе Уэльс свел вничью, а в дополнительном матче одержал волевую победу над сильной командой Венгрии. Правда, дальше пройти не удалось – в четвертьфинале британцы наткнулись на рвавшуюся к золотым медалям Бразилию во главе с великим Пеле.

ЧМ-1962, Чили

Команда: Чехословакия

Соперник по ¼ финала: Венгрия – 1:0

Исход: 2-е место

Прекрасный пример для нашей сборной. Чехи принимали участие уже в пятом розыгрыше турнира из шести последних и даже умудрились повторить достижение 1934 года, добравшись в итоге до финала.

Стартовав в группе с победы над Испанией (1:0), во втором туре сдержали атаки Пеле и Марио Загалло (0:0), а в третьем неожиданно пропустили сразу три мяча от немотивированной Мексики (1:3). На их счастье Бразилия в параллельном матче одолела Испанию (2:1) благодаря дублю Амарилдо в самой концовке.

Счастливая развязка прибавила чехам сил, и они в плей-офф выбили из борьбы Венгрию (1:0) и Югославию (3:1). В финале команду Чехословакии ждала все та же сборная Бразилии, но уже набравшая приличный ход. Сдержать Гарринчу, Пеле, Ваву и Зито не получилось. Чехи даже открыли счет на 15-й минуте, но не смогли удержать преимущество (1:3).

ЧМ-1966, Англия

Команда: КНДР

Соперник по ¼ финала: Португалия – 3:5

Исход: вылет в ¼ финала

Сборная Северной Кореи всего дважды участвовала в финальных раундах чемпионатов мира, и первый мундиаль ей безусловно удался (следующего шанса корейцам пришлось ждать более 40 лет). Сенсационно обыграв в заключительном туре группового раунда Италию (1:0), корейцы опередили оппонентов и вышли в плей-офф, где к 25-й минуте вели у Португалии со счетом 3:0. Однако затем за дело взялся великий Эйсебио, чей покер перевесил все старания азиатов.

ЧМ-1970, Мексика

Команда: Перу

Соперник по ¼ финала: Бразилия – 2:4

Исход: вылет в ¼ финала

Еще один дебютант, сходу взлетевший в плей-офф. В группе южноамериканцы обыграли Болгарию (3:2) и Марокко (3:0), но в четвертьфинале наткнулись на непобедимую команду Бразилии с Пеле, Жаирзиньо, Ривелино и Тостао в составе. В матче с Перу трое последних зажгли свои фамилии на табло, а Тостао сделал это даже дважды.

ЧМ-1986, Мексика

Команда: Бельгия

Соперник по ¼ финала: Испания – 1:1 (5:4 по пен)

Исход: 4-е место

За шесть лет до чемпионата мира бельгийцы добрались до финала европейского первенства, но с тех пор прошли не самый простой путь и к 1986 году растеряли многие из своих достоинств. Тем удивительнее памятная болельщикам со стажем победа в 1/8 финала над сборной СССР Валерий Лобановского (4:3 ДВ). Советской сборной не хватило для общего успеха даже хет-трика Игоря Беланова.

В четвертьфинале «красные дьяволы» оказались удачливее Испании (1:1; 5:4 по пен), но не сдюжили против вдохновленного «рукой Бога» Марадоны, оформившего дубль (0:2). А в матче за третье место сильнее оказались французы с Жан-Пьером Папеном во главе (4:2).

ЧМ-1990, Италия

Команда: Камерун

Соперник по ¼ финала: Англия – 2:3 ДВ

Исход: вылет в ¼ финала

В 90-е годы стали проявлять себя команды с африканского континента. Яркий след оставила сборная Камеруна, выигравшая группу с Аргентиной (1:0), Румынией (2:1) и СССР (0:4) и оставившая советскую команду за бортом плей-офф. В 1/8 финала африканцы загоняли соперников из Колумбии и забили им два мяча в дополнительное время (2:1), а в следующем раунде едва не повторили трюк с англичанами.

Причем легендарный Гари Линекер спас британцев от поражения за пять минут до финального свистка. Он же и принес им победу на 106-й минуте. В обоих случаях он реализовал пенальти.

ЧМ-1994, США

Команда: Болгария

Соперник по ¼ финала: Германия – 2:1

Исход: 4-е место

Болгары стали самой настоящей сенсацией ЧМ-1994. Стартовав с 0:4 от Нигерии, затем они отыгрались на Греции (4:0) и обыграли Аргентину (2:0). В плей-офф Стоичков и компания прошли два раунда, обыграв Мексику (1:1; 3:1 по пен) и действующих чемпионов мира немцев (2:1). Причем к 76-й минуте Германия вела в счете, но пропустила в течение трех минут два мяча и не сумела вернуться в игру.

Правда, на большее болгар не хватило. В полуфинале они не устояли перед вдохновленной игрой Роберто Баджо (1:2) и так расстроились, что не смогли собраться на заключительную игру и были больно биты шведами (0:4).

ЧМ-1998, Франция

Команда: Дания

Соперник по ¼ финала: Бразилия – 2:3

Исход: вылет в ¼ финала

Один из самых зрелищных матчей того чемпионата мира выдали в четвертьфинале Дания и Бразилия. Европейцы с трудом выбрались из группы, выиграв только у Саудовской Аравии, да и то с минимальным счетом. Затем последовали ничья с ЮАР (1:1) и поражение от хозяев и будущих чемпионов французов (1:2). Зато в 1/8 братья Лаудрупы с партнерами разнесли Нигерию в пух и прах (4:1) и провели блестящий матч против будущих финалистов турнира.

ЧМ-2002, Япония/Южная Корея

Команда: Южная Корея

Соперник по ¼ финала: Испания – 0:0 (5:3 по пен)

Исход: 3-е место

Здесь сходств с российской сборной хоть отбавляй. Корейцы наряду с японцами были хозяевами турнира и обыграли в плей-офф Испанию, выиграв у нее послематчевую серию пенальти. Правда, произошло это уже в четвертьфинале и при безобразном судействе безвестного египетского арбитра. Зато при непосредственном участии нашего хорошего знакомого Гуса Хиддинка.

Когда судьи помогать хозяевам перестали, они проиграли с минимальным счетом Германии, а затем – и Турции (2:3).

Также стоит отметить сильное выступление американской (проиграли в четвертьфинале Германии – 0:1) и сенегальской сборных (уступили с тем же счетом туркам уже в дополнительное время). Первые не выпустили из группы команду Португалии, а вторые и вовсе отправили домой действующих чемпионов мир французов.

ЧМ-2006, Германия

Команда: Украина

Соперник по ¼ финала: Италия – 0:3

Исход: вылет в ¼ финала

Был свой звездный час и у команды Украины. В 2006 году она единственный раз пробилась в финальный раунд чемпионата мира и сходу добралась до четвертьфинала. Получив на старте 0:4 от Испании, желто-синие уверенно разобрались с Саудовской Аравией (4:0), а затем одержали победу над Тунисом (1:0) и вышли в 1/8 финала, где их ждали швейцарцы.

В основное и дополнительное время команды путь к воротам друг друга не нашли, а Андрей Шевченко не смог забить даже с 11-метровой отметки. Благо, что у соперники смазали все три свои попытки (0:0; 3:0 по пен). А в четвертьфинале Италия не оставила подопечным Олега Блохина ни шанса.

ЧМ-2010, ЮАР

Команда: Гана

Соперник по ¼ финала: Уругвай – 1:1 (2:4 по пен)

Исход: вылет в ¼ финала

В ЮАР должна была выстрелить какая-нибудь африканская сборная. Ею стала команда Ганы, с трудом вылезшая из группы, где ее соперниками были Сербия (1:0), Австралия (1:1) и Германия (0:1). При равенстве очков с австралийцами у «черных звезд» оказалась лучшая разница мячей.

В 1/8 ганцы перебегали американцев (2:1 ДВ), а в следующем раунде сошлись с уругвайцами в матче, который вошел в историю чемпионатов мира благодаря сейву Суареса, рукой преградившего мячу путь в ворота на 120-й минуте матча. Форвард был изгнан с поля, но в награду ему Асамоа Гьян пробил с 11-метровой отметки в перекладину. В последовавшей серии пенальти Гьян исправился, но подвели партнеры, запоровшие два удара из четырех.

ЧМ-2014, Бразилия

Команда: Коста-Рика

Соперник по ¼ финала: Голландия – 0:0 (3:4 по пен)

Исход: вылет в ¼ финала

В Бразилии сенсаций было много, но главной, пожалуй, стала Коста-Рика, добравшаяся до четвертьфинала. И это при том, что в группе красно-синих, которую они, к слову, выиграли, были Уругвай (3:1), Италия (1:0) и Англия (0:0). В плей-офф костариканцы сделали ставку на пенальти. С греками (1:1; 5:3) план сработал, а вот с более опытными и мастеровитыми с голландцами (0:0; 3:4) – уже нет.