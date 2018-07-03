Плей-офф чемпионата мира продолжает радовать нас навороченными сюжетами и термоядерными развязками. За что же нам такое счастье? Вчера вот японцы торжественно сами себя сожгли...

Новый день – новые ожидания.

Проще отведать раскаленных гвоздей, чем разыскать интригу в противостоянии этих команд. История взаимоотношений у них достаточно богатая, однако при ее изучении яснее в голове не становится. Впрочем, богатство этой истории в основном выражается в огромном количестве товарищеских матчей. Ну какие по ним можно сделать выводы...

Встреча историческая в том смысле, что команды впервые сыграют между собой не просто в финальной стадии чемпионата мира, а сразу в плей-офф. Ранее такого не случалось.

Несильно проясняют картину и котировки букмекеров. Осторожный перевес отдается сборной Швейцарии. Надо быть чрезвычайно отважным и наглухо увлекающимся человеком, чтобы уверенно зарядить на победу одной из команд солидную сумму.

А как на счет ничьи в основное время? Пожалуй, это самая здравая ставка, но и на ней много не заработаешь.

Шведы по ходу турнира не выстояли против пикирующей носом в холм сборной Германии, затем дали старт такому же процессу сборной Мексики. Как сыграли шведы с корейцами, как мне кажется, не помнит уже никто.

А швейцарцы не оценили в первом туре бразильский юмор, наказали за грубые ошибки сербов и весело сыграли с Коста-Рикой.

Спустя 20 лет команды пересекаются в финальной стадии. Тогда в 1998 году на ЧМ во Франции англичане переиграли колумбийцев на групповой стадии со счетом 2:0. В своей истории команды играли нечасто – всего пять раз и вероятная победа Колумбии станет исторической – ранее эта сборная никогда не побеждала англичан.

Способны ли они на такое? Сказать трудно, ведь Колумбия провела групповой этап неровно, чередуя достаточно скучный футбол с взрывным и ярким. Проще провалиться в пропасть в центре бильярдного стола, чем предугадать как будет выглядеть игра этой команды в ближайшем матче. Сыграет ли в старте Хамес Родригес? Сможет ли показать свою лучшую игру Фалькао? От этих парней и не только будет зависеть очень многое сегодня.

Сборная Англии менялась за годы много раз и часто не в лучшую сторону. То, что мы пока видели на этом ЧМ – не то чтобы внушает, но просто пока не дает полной картины. Англичане взяли очки с теми, с кем и должны были и проиграли в матче, который мало что решал.

Проще говоря, настоящей проверки Англии еще не доставалось, какая, скажем, обломилась накануне Бельгии в виде бешеных японцев.

Тянет ли на такую проверку сборная Колумбии? Узнаем сегодня вечером, но по вывеске матч вполне обещает быть огненным.